約20年近くにわたり、Scott Henninger はテネシー州北東部とバージニア州南西部への移住を希望する購入者をサポートしてきました。現在、彼の YouTubeチャンネル はそのビジネスを支える原動力となっており、顧客の85〜90％が、この地域への移住についての教育的な動画を通じて彼を見つけています。

スコットは、テネシー州で暮らすことのメリットとデメリット、州同士の比較、各地域コミュニティの詳しいガイドなどをテーマに、長尺のコンテンツを制作しています。これらの動画は全米各地から購入希望者を惹きつけ、人生で最も大きな金融上の決断の一つを、自信を持って下せるようサポートしています。

「信頼がすべてなんだ」とスコットは言った。「それはたいてい、彼らの人生で一番大きな金銭的な決断になるからね。」

ビジネスにおいて動画の重要性が高まるにつれ、その制作はますます難しくなっていきました。撮影のたびにカメラや照明、プロンプター、録画機材をセットアップする必要があり、コンテンツ制作は何時間もかかる作業となって、しばしば制作の遅れを招いていました。

しかしHeyGenを使えば、撮影のたびにスタジオを組む必要はなく、音声を録音して自分そっくりのリアルなAIアバターを生成し、購入者が十分な情報に基づいて判断できるようなコンテンツ作りに時間を集中させることができます。

撮影にかける時間を減らし、販売にもっと時間を使う

HeyGen を使う前は、スコットは動画を作るたびに自宅のリビングルームを仮設スタジオに作り替えなければなりませんでした。

「両側にカメラを2台ほど置いて、テレプロンプター付きの一眼レフも用意していました」と彼は言います。「セットを組んでいる間に、3〜4本の動画をまとめて撮ろうとしていました。」

そのワークフローは高品質なコンテンツを生み出してはいたものの、代償も伴っていました。「スタジオを準備する手間がかかるだけなんだ」とスコットは言いました。

録画には何度も撮り直しをしたり、照明を細かく調整したり、撮影中は家の中を静かに保ったりする必要があることが多くありました。毎回機材を組み立てて片付けなければならなかったため、スコットは何か月も新しい動画を公開できないこともありました。

その不安定さは彼のビジネスに直接影響していました。「また動画の投稿を始めると、いつもビジネスが一気に伸びるんだ」と彼は言いました。

スコットは、視聴者が期待する信頼を損なうことなく、より速くコンテンツを作成する方法があるはずだと確信していました。

購買者の信頼を高める、リアルなAI動画の作成

AI動画ツールを調査した結果、Scott は最もリアルな仕上がりが得られることから HeyGen を選びました。彼は「自分の動画にしっくりくるジェネレーターがなかなか見つからなかったんだ。自分そっくりに見えないと意味がない」と話しています。