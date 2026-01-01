約20年近くにわたり、Scott Henninger はテネシー州北東部とバージニア州南西部への移住を希望する購入者をサポートしてきました。現在、彼の YouTubeチャンネル はそのビジネスを支える原動力となっており、顧客の85〜90％が、この地域への移住についての教育的な動画を通じて彼を見つけています。
スコットは、テネシー州で暮らすことのメリットとデメリット、州同士の比較、各地域コミュニティの詳しいガイドなどをテーマに、長尺のコンテンツを制作しています。これらの動画は全米各地から購入希望者を惹きつけ、人生で最も大きな金融上の決断の一つを、自信を持って下せるようサポートしています。
「信頼がすべてなんだ」とスコットは言った。「それはたいてい、彼らの人生で一番大きな金銭的な決断になるからね。」
ビジネスにおいて動画の重要性が高まるにつれ、その制作はますます難しくなっていきました。撮影のたびにカメラや照明、プロンプター、録画機材をセットアップする必要があり、コンテンツ制作は何時間もかかる作業となって、しばしば制作の遅れを招いていました。
しかしHeyGenを使えば、撮影のたびにスタジオを組む必要はなく、音声を録音して自分そっくりのリアルなAIアバターを生成し、購入者が十分な情報に基づいて判断できるようなコンテンツ作りに時間を集中させることができます。
撮影にかける時間を減らし、販売にもっと時間を使う
HeyGen を使う前は、スコットは動画を作るたびに自宅のリビングルームを仮設スタジオに作り替えなければなりませんでした。
「両側にカメラを2台ほど置いて、テレプロンプター付きの一眼レフも用意していました」と彼は言います。「セットを組んでいる間に、3〜4本の動画をまとめて撮ろうとしていました。」
そのワークフローは高品質なコンテンツを生み出してはいたものの、代償も伴っていました。「スタジオを準備する手間がかかるだけなんだ」とスコットは言いました。
録画には何度も撮り直しをしたり、照明を細かく調整したり、撮影中は家の中を静かに保ったりする必要があることが多くありました。毎回機材を組み立てて片付けなければならなかったため、スコットは何か月も新しい動画を公開できないこともありました。
その不安定さは彼のビジネスに直接影響していました。「また動画の投稿を始めると、いつもビジネスが一気に伸びるんだ」と彼は言いました。
スコットは、視聴者が期待する信頼を損なうことなく、より速くコンテンツを作成する方法があるはずだと確信していました。
購買者の信頼を高める、リアルなAI動画の作成
AI動画ツールを調査した結果、Scott は最もリアルな仕上がりが得られることから HeyGen を選びました。彼は「自分の動画にしっくりくるジェネレーターがなかなか見つからなかったんだ。自分そっくりに見えないと意味がない」と話しています。
彼の制作ワークフローは今では劇的にシンプルになりました。Scott は Claude を使ってトピックをリサーチし、アイデアを出し、台本の下書きを作成してから、自分のナレーションを録音します。その後、音声を HeyGen にアップロードしてアバター動画を生成し、Final Cut Pro でグラフィックや B ロール、タイトルを加えてプロジェクトを仕上げます。
「1本録音してから、やろうと思えば1時間半か2時間で公開できるんだ」とスコットは言った。
彼にとって最大の進歩は、編集が速くなったことではありません。撮影するたびにカメラや照明、ホームスタジオを準備する必要がなくなったことです。
「2〜3時間は節約できるし、ずっと柔軟に対応できるようになりました」と彼は言いました。
リアリティも同様に重要でした。多くのクライアントは問い合わせをする前に複数の動画を視聴するため、真実味を保つことが不可欠だったのです。
「彼らはたいてい、最低でも5本の動画を見てくれます」とスコットは言いました。「私に連絡をくれる人たちは、まるで私のことをよく知っているように感じていて、そして自分は私のことが好きなんだと感じているんです。」
当初は視聴者にAIだと気づかれてしまうのではないかと心配していましたが、その不安はすぐに消えました。
HeyGen を導入して以来、彼の動画はおよそ 2 万回再生されていますが、AI 生成ではないかと指摘した人は、これまでにたった 1 人しかいません。
「AI が関わっているんじゃないかっていうコメントを一度だけもらったことはありますが、誰も気づいていないと思います」とスコットは言う。彼の母親でさえ、いまだに彼が従来どおりに動画を撮影していると信じている。「母は今でも、それが AI で作られた動画だって知らないんです。」
継続的なコンテンツ発信を不動産ビジネスの成長につなげる
制作がもはや障害ではなくなった今、スコットは毎週新しいYouTube動画を公開することを目標としており、それによって彼のビジネスを支える継続性を維持しようとしています。
現在では、年間25〜30件の取引を成立させており、そのほとんどの顧客が、通話を予約する前にYouTubeを通じて彼のことを知るようになっています。
HeyGenのおかげで、スコットはその日どんな状況であっても、変わらずコンテンツを作り続けられる柔軟性を手に入れました。軽い手術を受けた後でも、彼は「マイクを使うのに支障はなかったからね」と言うように、変わらず動画を作り続けることができたのです。
スコットにとって最大のメリットは、動画制作そのものを置き換えることではなく、ビジネスにつながらない制作作業をなくせることです。
「実際にカメラの前に座っていても、1セントにもならないんだ」と彼は言った。「台本を書いて、プレゼンして、世に出す――そこにこそお金が生まれるんだ。」
カメラや照明のセッティングに何時間も費やす代わりに、スコットは今ではその時間を見込み客へのフォローアップやビジネスの改善、あるいは単純に家族と過ごす時間に充てています。
「効果を落とすことなく、自分の時間を取り戻すのに役立っています」とスコットは言います。「以前ほど時間をかけずに、ビジネスを生み出すために必要な活動をもっと多くこなせるようになりました。」