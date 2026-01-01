このSchool of AI（スクール・オブ・AI）は、ウェブ、モバイル、先端テクノロジー分野で20年以上の経験を持つテクノロジスト、ヴィヴィアン・アランハによって設立された教育プラットフォームです。今年初めに立ち上げられたSchool of AIは、生成AI、エージェントベースのシステム、急速に進化する各種ツールを含む人工知能の実践的なスキルを身につけることで、学生が厳しい就職市場を乗り越えられるよう支援することを目的としています。

小規模なライブのインターンシップ形式セッションとして始まった取り組みは、すぐに「より多くの学習者に、より効率的にビデオベースの教育で届けられる」という大きな可能性を示しました。しかし、AIの進化スピードに合わせて高品質な動画コンテンツを作り続けることは大きな課題でした。そんな中で、Vivian は HeyGen に出会ったのです。

業務負荷を増やさずに教育を拡大する

最初から、ビデオはヴィヴィアンの授業の中心にありました。彼はこう説明します。「僕は本を読んで学ぶタイプではないんです。実際に動いているところを見ないと理解できない。ハンズオンのラボや、仕組みを説明してくれる動画のようなものが必要なんです。」

当初、School of AI はライブのオンラインセッションに依存していました。ほどなくして、受講生たちは自分の都合のよい時間に学べるよう、授業を録画してほしいと Vivian に頼むようになりました。教育的には理にかなっていましたが、その一方で大きな制作負担が生じました。

HeyGen を導入する前は、コース作成は時間がかかり、疲弊し、柔軟性に欠ける作業でした。Vivian は、2024 年に約 60 時間分のコンテンツから成る看板 AI コースを作り上げたと振り返っています。

「このコースは最初から最後まで、すべて自分で録画しました」とビビアンは言いました。「週にほぼ40時間働いて、完成までに3か月かかりました。」

さらに悪いことに、AI ツールは変化が非常に速く、ヴィヴィアンは、ある日に収録したコンテンツが、新しいモデルのリリースや機能アップデートによって翌日には古くなってしまうことがよくあると感じていました。

「夜のうちに全部準備して、翌日に録画を始めたら、もう何かが変わっていることが何度もありました」とヴィヴィアンは言いました。「全部やり直さないといけなかったんです。」

そのペースでは、ヴィヴィアンが制作できる講座は年間せいぜい4つほどで、それがどれほど自分を制約しているかは、別のやり方を目にするまで気づいていませんでした。

HeyGenとの出会いで、実現可能性を根本から見直す

VivianがHeyGenと最初に出会ったのは、コースを国際的に展開するための翻訳者を探していたときでした。彼はAIと量子コンピューティングのコースをスペイン語に翻訳したいと考え、そのために人間の翻訳者を雇いました。

2週間経っても翻訳はまだ終わっていませんでした。同じ頃、Vivian は HeyGen のトライアルを試しました。彼は自分の講座をアップロードし、15分もしないうちに翻訳が完了しました。

「数時間のうちに、講座を翻訳してアップロードし、スペイン語話者の受講者に提供できるようにしました」とビビアンは語った。

その瞬間がすべてを変えました。Vivian はその後、HeyGen を使って 20〜30 本の講座を翻訳し、さらに他の機能も試し始めました。やがて HeyGen は、翻訳だけでなく、コンテンツ制作そのものの中心的な存在となりました。

Vivian は台本と画面録画を活用することで、配信は HeyGen に任せ、自身は指導に集中できるようになりました。彼は 2025 年に同じ 60 時間の AI 講座を HeyGen を使って作り直し、その違いは劇的なものでした。

「3か月かかるところが2週間で済みました」とヴィヴィアンは言いました。「何か月も毎週40時間働いたわけではなく、合計でだいたい2週間分の作業量でした。」

以前は年間4コースだったのが、月に4コースになりました。「つまり、急に他のことをするための11か月分の時間ができたということなんです」とビビアンは言いました。

彼はトルコへ向かう機内でも、機内Wi‑Fiを使いながら静かに作業し、なんと2時間分のコース全体を作り上げました。

ヴィヴィアンの転機は、自分のデジタルツインを作成したときに訪れました。

「僕にとっての魔法の瞬間は、台本を与えたときに、その表情が実際に現れるのを見たときでした」と彼は言う。「興奮しているときは、本当に僕と同じようにワクワクしているように見えるんです。」

人工的だと感じるどころか、そのアバターはとても個人的で表情豊かに感じられました。「ただのアバターには見えません」とビビアンは言いました。「まるで私のデジタルツインみたいなんです。」

その感情的なリアリティのおかげで、Vivian は大規模に授業を作成し配信するための主要な手段として HeyGen を信頼できるようになりました。

時間の節約を事業成長へとつなげる

ヴィヴィアンの試算によると、HeyGen を使うことで、これまで動画コンテンツの制作に必要だった時間の 80〜90％を削減できています。年間4本のコースしか作れなかったところが、今では月に4本のコースを制作できており、実質的にアウトプットが10倍に増えたことになります。

その生産量の増加は、収益に直接影響しています。「単に時間を節約しているだけではありません」とヴィヴィアンは言います。「私の収益を何倍にもしてくれているのです。」

HeyGen によって、世界規模での大きなリーチも実現しました。School of AI は現在、70 以上の国々の学習者にサービスを提供しており、受講生は 60 を超えるさまざまな言語を話しています。

登録者数の伸びも加速しています。以前はビビアンは毎月着実な成長を見ていましたが、ここ8か月間で、一貫性のある多言語コンテンツによって、何百万もの再生回数と登録者を獲得するようになりました。

数値指標以上の効果として、HeyGen はクリエイティブ制作の摩擦を取り除いてくれました。「動画制作がどれほど大変に感じていたか、今ではすっかり忘れてしまいました」と Vivian は語ります。「今は、何を教えたいかだけに集中できています。」

彼が周りの人に伝えたいアドバイスはシンプルです。自分の得意なことに集中しなさい、ということです。

「動画制作はそれ自体がひとつのスキルです」とヴィヴィアンは言いました。「HeyGen に任せて、あなたは学ぶこと、教えること、そして価値を届けることに集中してください。」

School of AI が成長を続ける中で、HeyGen は、Vivian がより速く教え、より広く届け、そして彼が人々に習得させているテクノロジーの進化に歩調を合わせ続けるための土台であり続けています。

「HeyGenは、あなたの用意したスクリプトだけでプロレベルの動画を作るのに役立ちます」と彼は言いました。「それ以外に必要なものはありません。」