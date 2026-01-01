リード・ホフマンは長年にわたり、イノベーションとテクノロジーの最前線に立ち続けてきました。LinkedIn の共同創業者兼初代 CEO、Greylock のパートナー、そして AI と倫理に関する複数のポッドキャストのホストとして、リードは人工知能が人間の能力を置き換えるのではなく、どのように増幅できるかを長年探求してきました。2024年、彼は大胆な問いを投げかけました──コミュニケーション、創造性、そして「そこにいる」感覚を高めるためのツールとして、自分自身のデジタルツインを作ることはできるのだろうか？

この問いかけをきっかけに、Reid AIが生まれました。これは、書籍、ポッドキャスト、インタビュー、講演、記事などにわたる20年以上のリードの公開された思考を学習した、AI 搭載のデジタルツインです。この実験は、長年のプロデューサーであるマーガレット・バリス、AI スペシャリストのパース・パティル、クリエイティブストラテジストのベン・レレス、そしてリード本人によって主導されましたが、単なるボイスモデル以上のものを必要としていました。彼らには、リードのデジタルツインに、ビジュアル面でもダイナミックさの面でも、そして大規模に「命を吹き込む」方法が必要だったのです。そこで彼らが選んだのが、HeyGen の強力なインタラクティブアバターフィーチャーでした。

責任ある合成メディアでリーチを拡大する

チームの目標は二つありました。第一に、信頼されている公的な人物が、どのようにAIを透明性と倫理性をもって活用できるかを探ること。第二に、リードが常に本人として登場しなくても、さまざまなプラットフォーム、言語、オーディエンスにわたってコミュニケーションできる能力を拡張することでした。

これを実現するために、Reid AI はいくつかの重要な形で HeyGen を活用しています。Reid のアバターは、彼自身の声と話し方でタイムリーな洞察やコメントを共有しながら、彼の各種ソーシャルチャネルに定期的に登場します。Reid 本人がカンファレンスや講演イベントに参加できない場合には、彼のデジタルツインが代わりに登壇し、基調講演を行い、HeyGen のインタラクティブ機能を通じて聴衆からの質問に応答します。

HeyGen は、Reid AI を単に「動くプロダクト」にとどめず、表現力が高く、かつスケール可能な存在にするうえで中心的な役割を果たしています。わずか数分のトレーニング映像から、チームは豊かな表情、自然な声の表現、そして 9 言語での正確なリップシンクを実現する、リアルなアバターを作り上げました。「HeyGen を使うことで、Reid は今や 9 つの言語で登場でき、どれもリップシンクと声のトーンが正確なんです」と Margaret は語ります。「さらに字幕ツールを使えば、同じコンテンツをさまざまなフォーマットやオーディエンス向けに、シームレスにローカライズできます。」

重要なのは、彼らが何を届けるかだけではなく、どう届けるかです。「以前は、開発、脚本作成、撮影、編集と、すべてが縦割りでした」とマーガレットは説明します。「今では、Reid AI の GPT を使って原稿を書き、それを HeyGen に入れるだけで、1時間もかからずにレビュー済みの公開準備が整った動画が完成します。」この俊敏さによって、スタジオや撮影クルーを用意することなく、報道対応やイベント、SNS上のトレンドにも素早く対応できるようになりました。

責任ある、スケーラブルなデジタルアイデンティティのモデル

基調講演のステージから社内ミーティングに至るまで、Reid AI は「その場にいること」の意味を再定義しています。チームはすでに20件以上のライブイベントでこのアバターを導入しており、Reid AI はリアルタイムで観客からの質問に応対し、その自然な受け答えで開発者たちをも驚かせています。

それでも、チームには一つだけはっきりしていることがあります。それは「透明性が重要だ」ということです。Reid AI を使う際は、必ずその旨を明示しています。「ここには本当に大きな可能性があります」とベンは言います。「だからこそ、どう使うかについて意図的でなければならない。目標は誰かをだますことではなく、声と思想的リーダーシップを意味のある形で広げていくことなんです。」

リード・ホフマンにとって、このプロジェクトは常に、AI がどのようにして自分の存在感を思慮深く有益な形で拡張できるかを探求することでした。HeyGen によって、そのアイデアはコンセプトから実行段階へと進み、リアルタイムのコミュニケーション、創造的な表現、そして彼の思考へのより広いアクセスをすでに支えているデジタルツインを実現しています。

「わずか数分の映像から、話し、応答し、世界中でリードの存在感を拡張できるデジタルツインができあがるまでの速さには、今でも驚かされます」とベンは言います。「まだ始まったばかりで、可能性は計り知れません。実験を重ねていく中で、インタラクティブなアバターが何を成し遂げられるのか学べることに、とてもワクワクしています。」