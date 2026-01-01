ペドロ・カサノバ氏にとって、創業者兼CEOを務める The KREN Group において、動画は単なるマーケティングチャネルではありません。不動産チームが大規模に関係性を構築するための手段なのです。

不動産業界で18年以上の経験を積む中で、ペドロは従来型の開拓手法には限界があることを理解していました。ビジネスを成長させるには、より多くの電話をかけ、より多くの家を訪問し、より多くのネットワーキングイベントに参加しなければなりません。新しい顧客が増えるたびに、必要となる時間も増えていったのです。

「そのやり方でビジネスを2倍、3倍に伸ばす唯一の方法は、もっと電話をかけて、つまりもっと長い時間を費やすしかないんだ」とペドロは言った。

ビデオはまったく異なるモデルを提示しました。

「このおかげで、30秒の動画から80時間分の視聴時間を得ることができました。80時間も話し続ける必要はなかったんです」とペドロは言いました。

ペドロは2013年から動画に取り組んではいたものの、継続的に行うことはありませんでした。自分で撮影するのは時間がかかり、気づけばいつも優先順位の低い「後回しのタスク」になってしまっていたのです。

「約1年前、AIアバターが出てきたのをきっかけに、意図を持って本格的に動画に取り組むと決めたんです」と彼は言った。

その決断が、彼をHeyGenへと導きました。

現在、ペドロは AI を活用したコンテンツエンジンを構築し、毎日教育動画を配信しています。これにより、各動画の制作に数分しかかけずに、新たな視聴者層へリーチすることができています。

手作業による制作を自動化ワークフローに置き換える

HeyGen を導入する前は、コンテンツ制作はペドロがカメラの前に立つ時間を確保できるかどうかにかかっていました。

「毎日欠かさず撮影なんてしたくなかったんだ」と彼は言った。「髪を切りに行く気分じゃない日もあるだろう。その日はひげだって剃りたくないんだ。」

現在では、彼のワークフローはほとんど完全に自動化されています。

毎朝、ペドロは Google アラートと地元紙を使って地域のニュースをチェックし、その中から選んだ記事をカスタムの Claude ワークフローに入力します。Claude は複数のフックやキャプション、ボイスオーバー用のスクリプト、画像プロンプトを生成し、それらは Zapier を通じて HeyGen に送られ、最終的な動画が作成されます。

「1本の動画にかける私の作業時間は、平均して5〜10分くらいです」とペドロは言います。「準備ができると、HeyGen からメールが届きます。そこで数分だけ確認して、仕上がりに満足できたら、もう完成品になっているんです。」