ペドロ・カサノバ氏にとって、創業者兼CEOを務める The KREN Group において、動画は単なるマーケティングチャネルではありません。不動産チームが大規模に関係性を構築するための手段なのです。
不動産業界で18年以上の経験を積む中で、ペドロは従来型の開拓手法には限界があることを理解していました。ビジネスを成長させるには、より多くの電話をかけ、より多くの家を訪問し、より多くのネットワーキングイベントに参加しなければなりません。新しい顧客が増えるたびに、必要となる時間も増えていったのです。
「そのやり方でビジネスを2倍、3倍に伸ばす唯一の方法は、もっと電話をかけて、つまりもっと長い時間を費やすしかないんだ」とペドロは言った。
ビデオはまったく異なるモデルを提示しました。
「このおかげで、30秒の動画から80時間分の視聴時間を得ることができました。80時間も話し続ける必要はなかったんです」とペドロは言いました。
ペドロは2013年から動画に取り組んではいたものの、継続的に行うことはありませんでした。自分で撮影するのは時間がかかり、気づけばいつも優先順位の低い「後回しのタスク」になってしまっていたのです。
「約1年前、AIアバターが出てきたのをきっかけに、意図を持って本格的に動画に取り組むと決めたんです」と彼は言った。
その決断が、彼をHeyGenへと導きました。
現在、ペドロは AI を活用したコンテンツエンジンを構築し、毎日教育動画を配信しています。これにより、各動画の制作に数分しかかけずに、新たな視聴者層へリーチすることができています。
手作業による制作を自動化ワークフローに置き換える
HeyGen を導入する前は、コンテンツ制作はペドロがカメラの前に立つ時間を確保できるかどうかにかかっていました。
「毎日欠かさず撮影なんてしたくなかったんだ」と彼は言った。「髪を切りに行く気分じゃない日もあるだろう。その日はひげだって剃りたくないんだ。」
現在では、彼のワークフローはほとんど完全に自動化されています。
毎朝、ペドロは Google アラートと地元紙を使って地域のニュースをチェックし、その中から選んだ記事をカスタムの Claude ワークフローに入力します。Claude は複数のフックやキャプション、ボイスオーバー用のスクリプト、画像プロンプトを生成し、それらは Zapier を通じて HeyGen に送られ、最終的な動画が作成されます。
「1本の動画にかける私の作業時間は、平均して5〜10分くらいです」とペドロは言います。「準備ができると、HeyGen からメールが届きます。そこで数分だけ確認して、仕上がりに満足できたら、もう完成品になっているんです。」
簡単な確認を行った後、動画は自動的に複数のソーシャルプラットフォームに公開されます。ペドロはチームメンバー数名のAIアバターも作成しました。
現在、このワークフローは15種類の異なるテンプレートを順番に使用することで、チームは長時間の撮影に時間をかけることなく、毎日新しいコンテンツを公開できるようになりました。
売り込むのではなく、教育することでオーディエンスを拡大する
最大の変化はAIを導入したことではなく、コンテンツそのものを変えたことでした。
物件情報の告知を投稿するのではなく、ペドロは地元のコミュニティや各エリア、不動産市場について学べる教育的な動画を作成し始めました。
「以前は『この家を売りました。この家を新しく掲載しました』というような投稿ばかりしていましたが、あまり反応は得られていませんでした」とペドロは語った。
その結果は劇的でした。ある90日間では、チームの動画は200万回以上再生されました。
Instagramのフォロワー数は2,124人から1万1,700人以上に増加し、Facebookも6,000人を超えるフォロワーを獲得しました。
さらに重要なことに、そのオーディエンスが実際の顧客へと変わりつつあります。
「GCIで12万ドル以上を生み出すことができました。さらに20万〜30万ドル規模のパイプラインもあります」と彼は語った。
1本の教育動画だけで40万回以上のInstagram再生、さらに20万回のFacebook再生と53件のインバウンドリードを獲得しました。
最初の会話の前から関係性を築く
ペドロにとって、AIの最大の利点は、クライアントから連絡が来る前に信頼関係を築けることです。
「見知らぬ人から連絡が来たときには、もう『今、5人のエージェントを比較しているところなんだ』という状況じゃないんです。すでに関係性はできあがっていて、その人たちは『家を買うのを手伝ってください。家を売るのを手伝ってください』と言うために電話をかけてくるんですよ」とペドロは言いました。
「彼らはすでにその価値を理解しているから、まったく別のやり取りになるんです。本当に価値を生み出しているのは、このクローンなんですよ」と彼は言った。
チームはフォローアップも自動化しており、新しいフォロワーがニュースレターやリクエストした資料を、人の手を介さずに受け取れるようにしています。
ペドロは、完璧さよりも一貫性のほうがはるかに重要だと考えています。
「毎日欠かさず続けているその一貫性こそが大事なんだ。アルゴリズムが好むのはそこなんだよ」とペドロは言った。
他がほかの不動産業界のプロに伝えたいアドバイスは、きわめてシンプルです。
「たとえ投稿するつもりがなくても、とにかくできるだけ多くのコンテンツを作りなさい。それが学ぶということだ」と彼は言いました。
そして何よりも重要なのは、
「このツールを学ぶだけでなく、継続的に使い続けると決めないといけません。もし一貫して続ければ、ホッケースティックのような急成長が見えてきますよ」と彼は言いました。
Pedro にとって HeyGen は、動画を「たまに行うマーケティング施策」から、見込み客を教育し、信頼を築き、毎日新しいビジネスを生み出す、再現性の高い成長エンジンへと変えてくれました。