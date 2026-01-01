Nick Kremは不動産業界でのキャリアの初期に、リードを獲得することは方程式の一部に過ぎず、エージェントには認知度の高いブランドも必要であることを学びました。

不動産のコールセンターで働いていた頃、ニックは全米の見込み客に連絡を取るのに、1日最大15時間を費やしていました。そんな中で、ある共通のパターンが浮かび上がってきました。

「ほとんど毎回のように、強力なブランドを持っているエージェントたちは、私たちとの取引で圧倒的な成果を上げていました」とニックは語った。

その気づきをきっかけに、ニックと兄は不動産マーケティング会社を立ち上げ、わずか2年足らずで全米50州と13か国へと事業を拡大しました。ニックのチームは、戦略立案から台本作成、制作、編集、配信までを一貫して担当しています。

このモデルはうまく機能しましたが、スケールさせるのは簡単ではありませんでした。

「エージェントたちはこのために何千ドルも費やしているけれど、HeyGen のようなサービスを使えば、そのコストの一部で同じことができると気づいたんです」とニックは言いました。

現在、ニックは不動産業のプロフェッショナルが、AI を活用した動画によって生産工程という最大のハードルを取り除き、継続的に発信しながら自分自身のブランドを築けるよう支援しています。

継続的に動画を発信するうえで最大の障壁を取り除く

HeyGen を導入する前、Nick のチームはクライアント向けに完全なコンテンツ戦略を構築していましたが、不動産エージェントに実際の動画を撮影してもらうことが大きなボトルネックとなり、すべての進行が遅れていました。

エージェントたちは、カメラやマイク、照明、服装、そして撮影の時間を確保することまで心配していました。誰かが実際に録画ボタンを押すまでに、何週間もかかることもありました。

この問題を解決するために、クライアントたちはオーランドまで飛行機で行き、2日間の制作セッションで数か月分のコンテンツをまとめて撮影しました。やり方としてはうまく機能しましたが、持続可能な方法ではありませんでした。

「不動産エージェントは、人と話しているときにお金を稼いでいるんだ」とニックは言った。

彼は、その課題が最もはっきりと現れているのは個人で活動するエージェントだと感じていました。

「彼らは電話に応対し、取引に対応し、問題を解決し、顧客にサービスを提供しています。動画は、彼らが最後にしか時間を割けないものになってしまうんです」とニックは言いました。

HeyGen がその状況を変えました。

「以前は、エージェントたちは自分たちのストーリーを語り、動画を撮影し、そのためだけに本当に何千ドルもかけて、全国各地から飛行機で来ていたんです」とニックは言いました。「HeyGen を使えば、一番見栄えのいいとき、一番髪型が決まっている日、一番メイクがうまくいった日、最高のコーディネートのときを切り取って、それを何度でも繰り返し使えるようになるんです。」

別の日に撮影を手配する代わりに、エージェントは一度デジタルツインを作成すれば、撮影機材を片付けた後も長くコンテンツを発信し続けることができます。

1人をコンテンツチーム全体の戦力にスケールする

Nick はまず自分自身の課題を解決することで、HeyGen の価値に気づきました。彼のチームは毎週 2 本の YouTube 動画を公開したいと考えていましたが、各エピソードごとに Nick が新しいイントロを録画する必要がありました。

「夜寝るときには、『あのイントロ動画を撮らなきゃ』って、そのことばかり考えていました」と彼は言った。

最終的に、彼はチームに対し、それらのイントロを自分の HeyGen アバターに差し替えるよう指示しました。

「あの問題はもう完全に僕の手を離れました。イントロ動画を撮らなきゃいけないと思いながら寝る必要はもう二度とありません。今では毎回HeyGenが僕のイントロを作ってくれるからです」とニックは言いました。

その結果に彼は驚いた。

「自分で撮った動画よりも、AIで作ったイントロ動画のほうが実際によく成果を出しているんです」と彼は言いました。「時間を節約できているだけでなく、パフォーマンスも本当に良くなっているんです。」

現在では、彼のアバターはチームが制作する動画の中で、YouTubeのイントロ動画やランディングページ、ワークショップ、ショートフォームコンテンツなどに登場しています。