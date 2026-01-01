AIがなければ、同じコンテンツを制作するのはまったく別のプロジェクトになっていたでしょう。

「それを誰かがやるのに、どれだけ時間がかかるか考えてみてください。現地に行く準備をして、誰かに撮影してもらって、何度も撮り直しや編集をして、そのあとポストプロダクションまでやるとなると、丸一日のプロジェクトになりますよ」とマイケルは言いました。

動画を特別なプロジェクトとして扱うのではなく、マイケルはそれを自分のビジネスの通常のリズムの中に組み込みました。バーチャルアシスタントが制作の多くを担当し、マイケルは方向性を示し、最終成果物をチェックしています。

その結果、カメラの前で長時間費やすことなく、安定してコンテンツを生み出せるワークフローが構築されました。

あらゆる顧客接点でコンテンツを拡大・展開する

ソーシャルメディア向けの動画を作るだけでなく、マイケルはAI動画をマーケティング戦略全体に組み込んでいます。

彼の毎週のルーティンには、動画による市場アップデートや動画ニュースレター、顧客一人ひとりへのコミュニケーション、そしてパーソナライズされたフォローアップメッセージが含まれるようになりました。

彼は不動産エージェントとの連携方法もさらに広げています。

新しい物件が市場に出るたびに、マイケルは物件の内容とその資金調達の選択肢の両方を説明する動画を、担当の不動産エージェントと一緒に作成する予定です。

「新しい物件を預かるたびに、一緒に動画を作りましょう」と彼は言った。「僕がその物件紹介動画に登場して、『これはとても美しい4,000平方フィートの家です。これがこの家の住宅ローンのイメージです』と説明することもできます。」

彼は自動化されたお礼動画の活用にも取り組んでいます。

見込み顧客と話した後、AI は会話の内容を要約し、次のステップを再確認するパーソナライズされたフォローアップを自動生成できます。これにより、追加の録画セッションを行わずに、より強固な関係性を築くことができます。

マイケルにとって、これらのワークフローは、動画を単発のマーケティング施策から、顧客体験に組み込まれた一体的な要素へと変革します。

制作ではなく中身に集中する

AI動画が進化し続ける中で、マイケルは、技術そのものよりもコンテンツの価値のほうが重要になりつつあると考えています。

「私たちが発信しているものの本質は、音声や映像そのものではなく、その“質”だと思います」と彼は言いました。「HeyGen は素晴らしいクオリティを提供してくれますが、それによって私たちは本当に重要なもの――つまり“中身”に集中できるのです。」

その考え方は、これから始めるプロフェッショナルへの彼のアドバイスにも反映されています。完璧なワークフローや完璧な動画が整うのを待つのではなく、まずはシンプルに始めることを勧めています。

「何世紀にもわたってうまくいってきたのは、とにかくやってみることだ」と彼は言った。「自分のワークフローに組み込んでみてください。」

時間が経つにつれて、マイケルは自分の声で音声を録音し、旅行中にさまざまな環境でアバターを撮影し、新機能がリリースされるたびにそれらを試すことで、自身のアプローチを磨き続けてきました。

しかし彼は、完璧さよりも一貫性のほうがはるかに重要だと考えています。AI生成コンテンツの本物らしさに不安を感じているプロフェッショナルに対して、マイケルはシンプルな考え方を提示しています。

「それはあなた自身なんです」と彼は言いました。「ただ、あなたのデジタル版にすぎません。クライアントやオーディエンスに、より継続的により多くのコンテンツを提供できるように、あなたは自分自身の別のバージョンを発信しているのです。」

Michael にとって、HeyGen はビジネスの人間的な側面を置き換えるものではありません。自分の専門知識をより継続的に発信し、より多くの人々に届け、コンテンツ制作に費やす時間を減らして、その分クライアント対応により多くの時間を割けるようにしてくれる存在なのです。