BI Studio of Emotional Intelligenceは、ストーリーテラーであり作家、そして「The 2 a.m. Code」のYouTubeクリエイターであるリサ・アヌグウォム・ナーによって生み出されました。スタジオとチャンネルを通じて、リサは感情知能、パーソナリティ、自己認識を探求し、人々が本来の自分とつながる手助けをしています。彼女のストーリーテリングは、マイヤーズ＝ブリッグス理論の中でも最も希少なタイプの一つであり、人口のわずか1〜2％しかいないINFJコミュニティに焦点を当てています。

リサの使命は、物語を通して人々の心と視野を開き、自分の経験を新たな視点から見られるようにすることです。「物語の中には、本当にたくさんの知識と知恵が詰まっていると思います」と彼女は語ります。しかし、彼女のクリエイティブなビジョンは明確であった一方で、プロフェッショナルな動画コンテンツを制作するプロセスは、それ自体が時間もお金もかかり、非常に消耗するものでした。

Lisa が HeyGen を見つけたことで、すべてが変わりました。この AI 動画プラットフォームによって、彼女はいつでもどこからでも、アイデアをプロフェッショナルで感情に訴える動画へと変換できるようになりました。HeyGen は、彼女のクリエイティビティと視聴者をつなぐ架け橋となり、これまでになく素早く、そして継続的に、意味のあるコンテンツを発信できるようにしたのです。

制作上の制約を乗り越えて継続性を実現する

HeyGen を使う前、リサはすべてを一人でこなしていました。脚本家であり、ストーリーテラーであり、編集者であり、クリエイティブディレクターでもある彼女は、ロサンゼルス郡のコンプライアンス担当官としてのフルタイムの仕事と並行して、コンテンツ制作をこなしていたのです。どの動画も、創作に取りかかる前に、入念な準備やセッティング、片付けに何時間もかかっていました。

「それをやりきるには、1日の中の時間ごとに、自分の中の違う人格を総動員しなければならなかったんです」と彼女は言います。「私はIT担当であり、照明スタッフであり、編集者でもある──全部ひとりでこなしていました」。コンテンツを作るということは、自宅のレイアウトを変え、機材をセットし、静かな環境を整えることを意味していました。「家具を動かして、子どもたちが家にいないようにして、マイクやカメラを充電して、すべてが完璧に見えるようにしなければならなかったんです」とリサは語りました。

この絶え間ない努力は、遅れとフラストレーションを生むことになりました。彼女は「十分に休めていなかったり、カメラの前に立つ自信がなかったりすると、撮影を先延ばしにしていました」と話します。「作業を遅らせてしまう言い訳が、本当にたくさんあったんです。」実際に撮影できたとしても、編集やポストプロダクションの工程に、さらに多くの時間とエネルギーが費やされていました。

その結果、生み出されるものは一貫性に欠けていました。彼女がオーディエンスを増やせるかどうかは、制作に割ける時間によって制限されていたのです。「自分が望む形でコンテンツを作るための時間と、適切な環境を見つけるのは難しかった」と彼女は言います。「それに、一人で作業していると気持ちがくじけてしまうこともあります。」

制限なくストーリーテリングを拡大するためにAIを取り入れる

Lisa が初めて HeyGen を使ったときは、驚きと安堵の連続でした。彼女は「HeyGen は、それまで私がやっていたことをすべてひっくり返すような存在でした。今はアイデアさえあれば、どんな時間帯でもすぐに形にできるんです」と話します。

彼女は初めて、カメラも照明も完璧な環境もなく、動画を制作できるようになりました。HeyGen のアバターと音声機能を使うことで、リサはどこからでも動画を作成して公開できるようになったのです。「スマホだけで動画を作ったこともあります。画面に映っているのは私だけど、より賢くなった私が、私自身よりもずっと上手にメッセージを届けてくれるんです」と彼女は話します。

HeyGen は、彼女がクリエイティブな自信を取り戻す手助けもしてくれました。「カメラの前に立つと、いつも少し不安になるんです」とリサは言います。「でも HeyGen があれば、その恐怖はなくなりました。きちんとリサーチされていて本物だと言えるアイデアさえあれば、自分の考えを世界に向けて発信することに、安心感と自信を持てるようになったんです。」

彼女の「魔法の瞬間」は、初めてデジタルツインを生成したときに訪れました。「生成ボタンを押して、自分のアバターが私の声と話し方で話しているのを見たとき、あれほど本物だと感じた体験は今までありませんでした」と彼女は言います。「息が止まりそうになって、『こんなこと起きるはずがない』と思いました。でも、本当に起きていたんです。」

その瞬間から、リサにとってHeyGenは単なるツール以上の存在になりました。物語をより速く、よりスマートに、そしてより強い感情的なつながりをもって命を吹き込むことができるクリエイティブパートナーになったのです。「初めて、自分だけの本当のブランドを持てたと感じました」と彼女は言います。「HeyGenは、私が自分の声を見つけ、それを世界に届けるのを助けてくれました。」

アバターを通じてつながりとコミュニティを変革する

HeyGen を使っていて最も予想外だったのは、リサのオーディエンスからの反応でした。彼女は「一番衝撃的だったのはフィードバックよ」と話します。「人々は、私のアバターを通して私を感じ取ってくれるの。感情的につながり、ほかの人にも共有してくれる。本物かどうかなんて、誰も疑わないのよ。」

彼女のデジタルツインは、彼女のメッセージと視聴者をつなぐ架け橋となりました。「それは私そのもの。私の声であり、私のメッセージで、それが変化を生み出しているんです」と彼女は言います。アバターを通じて、彼女は物語の中にキャラクターを登場させることができるようになり、オーディエンスにより深みと多様性を与えました。「人々は毎週これらのキャラクターに会えるのを楽しみにしています。彼らは本当に生きているように感じられるんです。」

この変化によって、リサは完璧主義と恐れからも解放されました。「見た目がどうかとか、どれだけ疲れているかという理由で、もう動画の公開を先延ばしにすることはありません」と彼女は言います。「本当に大切なこと――ストーリーとメッセージ――に集中できるようになったのです。」

HeyGen で測定可能な成長と創造的な自由を実現

Lisa さんが HeyGen を導入したことで、結果は劇的に変化しました。彼女の YouTube チャンネルではインプレッションが 43.8% 増加し、長尺動画のエンゲージメントも 70% 成長しました。現在では、本業の仕事をこなしながら一人でコンテンツ制作を続けつつ、毎月 1 万人以上の新規登録者を獲得しています。

「トランジションや音楽まで入れた動画を、2時間もかからずに作れるようになりました」とリサは言います。「以前はついていくのに必死でしたが、今では共感を呼ぶコンテンツを継続的に発信できています。」

HeyGenのおかげで、リサは自分のメッセージをスケールさせ、オーディエンスとより深くつながることができるようになりました。「HeyGenを使う前は、いつも時間と場所、そしてエネルギーと戦っていました」と彼女は言います。「HeyGenを使い始めてからは、自分のリズムと、オーディエンス、そして自分の声を見つけることができました。」

彼女がほかのクリエイターに伝えたいことはシンプルです。「クリックしてみて。すべての機能を恐れずに試してみてください。自分に何ができるかにきっと驚くはず。まずは無料版から始めてみて。自由までは、あと数回クリックするだけです。」

リサにとって、HeyGen は制作をシンプルにしただけではありません。彼女の創造性に再び火をつけ、成長し続ける熱心なコミュニティづくりを後押ししました。「これはただのプラットフォームじゃないんです」と彼女は言います。「私のクリエイティブパートナーです。自分の物語に命を吹き込み、できる限り本物の姿でオーディエンスの前に立てるようにしてくれました。」