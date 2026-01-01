新米の不動産エージェントとして頭角を現すために、Jim McDonnerは、ほかとは違うことに挑戦する必要がありました。

米海軍を退役し、不動産業で第二のキャリアを歩み始めたジムは、全米でも最も競争の激しい住宅市場の一つに飛び込みました。ノースウエスト・アーカンソーには、Walmart、Tyson Foods、J.B. Hunt の本社があり、毎日およそ40人の新しい住民がこの地域に移り住んでいます。同時に、4,000人を超える有資格の不動産エージェントが、その顧客獲得を競い合っています。

「AI を使って人脈を築く方法を探し始めたんだ」とジムは言った。

他は他の人と同じ物件紹介動画やマーケットアップデートを作るのではなく、「教育」に力を入れました。毎週、買い手と売り手からよく聞かれる質問に答え、市場を単に物件を宣伝するのではなく、わかりやすく解説する動画を作成しています。

HeyGen を見つけた後、ジムは、教育的な動画を継続的に公開し、アーカンソーに移住してくる前の購入希望者にリーチし、何十年もかけてビジネスを築いてきたエージェントたちと競い合えるようにするワークフローを構築しました。

何時間もの編集作業を、再現可能なワークフローに置き換える

HeyGen を使う前は、1 本の動画を作るだけでほぼ 1 日がつぶれていました。Jim はテーマを調べ、台本を書き、B ロール素材を集め、ナレーションを録音し、最後にそれらを Canva 上で手作業で組み立てていました。

「1本の動画を編集するのに何時間もかけていました」と彼は言う。「そんな時間はないんです。」

クオリティを上げるために、彼はプロのビデオグラファーを雇い、12本の動画シリーズを制作しました。仕上がり自体は良かったものの、制作プロセスは依然として高コストで時間もかかりました。その結果、週に公開できるのはせいぜい1〜2本で、まったく投稿できない週も少なくありませんでした。

「あまり一貫性がなかったんだ」と彼は言った。「だから僕のチャンネルが全然伸びなかったのも無理はないよ。」

ジムは、動画が本格的なビジネスの原動力になれるかどうかは継続性にかかっていると分かっていましたが、多忙な不動産業のスケジュールに無理なく組み込めるワークフローが必要でした。

AI を活用したコンテンツシステムの構築

AI認定コースを修了した後、ジムは自分のビジネスに最適なテクノロジースタックを構築するために、何十ものAIツールを試し始めました。現在では、そのプロセスのほとんどが自動化されています。

彼はManusで最新の市場動向をリサーチし、ChatGPTで台本を作成し、Gammaで購入者向けや移住ガイドを作り、HeyGenのVideo Agentを使って自社ブランドのアセットを活用した洗練された動画を制作しています。

彼は毎週月曜日の朝にその週のコンテンツを計画し、台本を書き、5本の動画を作成してそれぞれの公開スケジュールを組み、あとはその週の仕事に取りかかります。

「月曜の朝に多くても3〜4時間使えば、1週間分の動画をまとめて作って、事前に予約投稿までできるんだ」とジムは言いました。