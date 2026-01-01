新米の不動産エージェントとして頭角を現すために、Jim McDonnerは、ほかとは違うことに挑戦する必要がありました。
米海軍を退役し、不動産業で第二のキャリアを歩み始めたジムは、全米でも最も競争の激しい住宅市場の一つに飛び込みました。ノースウエスト・アーカンソーには、Walmart、Tyson Foods、J.B. Hunt の本社があり、毎日およそ40人の新しい住民がこの地域に移り住んでいます。同時に、4,000人を超える有資格の不動産エージェントが、その顧客獲得を競い合っています。
「AI を使って人脈を築く方法を探し始めたんだ」とジムは言った。
他は他の人と同じ物件紹介動画やマーケットアップデートを作るのではなく、「教育」に力を入れました。毎週、買い手と売り手からよく聞かれる質問に答え、市場を単に物件を宣伝するのではなく、わかりやすく解説する動画を作成しています。
HeyGen を見つけた後、ジムは、教育的な動画を継続的に公開し、アーカンソーに移住してくる前の購入希望者にリーチし、何十年もかけてビジネスを築いてきたエージェントたちと競い合えるようにするワークフローを構築しました。
何時間もの編集作業を、再現可能なワークフローに置き換える
HeyGen を使う前は、1 本の動画を作るだけでほぼ 1 日がつぶれていました。Jim はテーマを調べ、台本を書き、B ロール素材を集め、ナレーションを録音し、最後にそれらを Canva 上で手作業で組み立てていました。
「1本の動画を編集するのに何時間もかけていました」と彼は言う。「そんな時間はないんです。」
クオリティを上げるために、彼はプロのビデオグラファーを雇い、12本の動画シリーズを制作しました。仕上がり自体は良かったものの、制作プロセスは依然として高コストで時間もかかりました。その結果、週に公開できるのはせいぜい1〜2本で、まったく投稿できない週も少なくありませんでした。
「あまり一貫性がなかったんだ」と彼は言った。「だから僕のチャンネルが全然伸びなかったのも無理はないよ。」
ジムは、動画が本格的なビジネスの原動力になれるかどうかは継続性にかかっていると分かっていましたが、多忙な不動産業のスケジュールに無理なく組み込めるワークフローが必要でした。
AI を活用したコンテンツシステムの構築
AI認定コースを修了した後、ジムは自分のビジネスに最適なテクノロジースタックを構築するために、何十ものAIツールを試し始めました。現在では、そのプロセスのほとんどが自動化されています。
彼はManusで最新の市場動向をリサーチし、ChatGPTで台本を作成し、Gammaで購入者向けや移住ガイドを作り、HeyGenのVideo Agentを使って自社ブランドのアセットを活用した洗練された動画を制作しています。
彼は毎週月曜日の朝にその週のコンテンツを計画し、台本を書き、5本の動画を作成してそれぞれの公開スケジュールを組み、あとはその週の仕事に取りかかります。
「月曜の朝に多くても3〜4時間使えば、1週間分の動画をまとめて作って、事前に予約投稿までできるんだ」とジムは言いました。
すべてのトランジションを手作業で編集する代わりに、Video Agent が自動で魅力的なビジュアルやキャプション、ローカルのBロールを生成します。
「今ではほとんどこのVideo Agentしか使っていません」と彼は言った。
そのリアルさにも彼は驚かされました。「ほとんど静止画のような写真から、あれほど自然なしぐさを生み出せるなんて、本当に驚きました」とジムは言います。「私が打ち明けない限り、ほとんどの人は気づきません。」
教育動画を通じて、より多くの購買担当者にリーチする
HeyGen を導入して以来、ジムは一般的な市場アップデートから離れ、実際の購入希望者の質問に基づいて作成した教育コンテンツに注力するようになりました。
「誰かが自分に響くような質問をしてくれたら、ちょっとメモを取るんです」と彼は言った。「それから台本を書いて、その内容で動画を作ります。」
この戦略によって、彼のオーディエンスは着実に増えてきました。彼のYouTube チャンネルは現在1,000人以上の登録者を抱えており、TikTokやLinkedInのフォロワーも引き続き拡大しています。さらに重要なことに、彼のコンテンツを視聴する層にも明らかな変化が見られます。
彼がチャンネルを立ち上げた当初、視聴者のほとんどは他の不動産エージェントでした。
「今ではおそらく、視聴者の約70％がその主要な層に当たると思います」と、25歳から45歳までの購入希望者を指して彼は語った。
彼の動画はビジネスの成果にもつながり始めています。ある教育的な物件紹介キャンペーンでは、市場に出してわずか7日で65万ドルの物件を売却することに成功しました。別の動画は、メンフィスからの移住希望の買い手を引き寄せました。
また、北西アーカンソーへの移住者が多い地域を対象にした教育的な動画キャンペーンを実施した結果、カリフォルニアからの問い合わせも獲得しています。
彼の最も成功した動画のひとつは、Zillow の「Zestimate」が実際の市場価格としばしば異なる理由を解説したものでした。その動画は大きな人気を集め、ある買い物客がサムズ・クラブの店内を歩いているとき、声を聞いただけでジムだと気づいたほどでした。
「彼女が近づいてきて、『ねえ、さっきZillowであなたの動画を見たわ』って言ったんです」とジムは話した。
ジムにとって、その瞬間は自分の教育的なアプローチがうまくいっていることを確信させる出来事でした。
AIを活用した現代的な不動産ビジネスの構築
ジムは、AIが新しい不動産エージェントにとって利用できる最大級の競争優位性の一つになっていると考えています。
それがなければ、今でも動画を手作業で編集し、投稿も不定期で、アーカンソー州外の移住希望者にリーチするのに苦労していただろうと彼は言います。
「HeyGenがなければ、今のような多くの視聴者にはまったく届かなかったと思います」と彼は語った。
現在、彼は自分自身のマーケティングに HeyGen を活用しているだけでなく、他のエージェントにも勧めています。彼は、自身の所属するブローカーにいる24人のエージェントを対象に、AI を使って一貫性のある動画ワークフローを構築する方法を教えるトレーニングセッションを行う準備を進めています。
「おそらく、これまで見つけた中で一番簡単にプロフェッショナルな動画を作れる方法ですね」とジムは言いました。
ビジネスの成長を続ける中で、ジムは動画こそが現代の不動産マーケティングの土台になると考えています。
「人々、特に若い世代の購入希望者にリーチするには、動画を通じてやらなければならない」と彼は言った。
そして彼にとって、その実現を可能にしたのがHeyGenです。