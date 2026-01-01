最初から、getitAI は「信頼」と「タイミング」は絶対に妥協できない要素だと理解していました。デジタルエージェントが人を動かす存在になるためには、本物のように感じられなければならない——見た目がリアルなだけでなく、振る舞いも自然で滑らかである必要があります。ぎこちない間や、つぎはぎのボイスオーバー、不気味な違和感は一切許されないのです。

初期のアバタープラットフォームは、速度を犠牲にして品質を優先するか、あるいはフォトリアルではない素早い応答を提供するかのどちらかでした。どちらもうまくいきませんでした。メディアが物語を壊してしまってはならなかったのです。

「私たちが探していたのは、ただの“顔”ではありません。表情が豊かで、スピーディーで、感情がきちんと伝わるものが必要だったのです。物語が毎回きちんと届かなければならなかった」とアランは語った。

HeyGen は、getitAI が求めていた要素――フォトリアルなアバター、リアルタイムな応答性、そしてダイナミックなストーリーテリングのスピードに追随できる開発者フレンドリーなインターフェース――を初めて兼ね備えたプラットフォームでした。

なぜ HeyGen が欠けていたピースだったのか

HeyGen を際立たせていたのは、フォトリアルな動画生成とリアルタイム配信アバターを組み合わせた、他にはないソリューションであることでした。単にアバターを描画するだけではなく、ユーザーがソフトウェアを待たされていると感じない、自然で途切れないインタラクションを維持することに重点を置いていたのです。

HeyGenの初期のインタラクティブアバターパートナーの一社として、getitAIはプロダクトチームと緊密に連携し、より高度なユースケースに対応できるようシステムを調整しました。具体的には、分岐ロジック、柔軟なユーザー入力、そして感情に配慮したインテリジェントな応答を実現するための最適化を行いました。

「最初は紆余曲折の連続でしたが、最終的には不気味の谷を越え、本物の会話のように感じられるものを作り上げることができました」とアランは語った。

18か月にわたる協業の末、getitAI は HeyGen のコミュニティイベントで成果を発表するよう招待されました。ステージ上で、HeyGen 共同創業者の Wayne Liang 氏は率直にこう語りました。「getitAI は、私たち以上に私たちのテクノロジーを使いこなしています。」

プラットフォームとしての説得力

当初の手応えはコンシューマーブランドから得られましたが、getitAI のより大きな野心は、より水平的なものです。つまり、信頼と対話をインフラへと変え、意思決定が行われるあらゆる場面で機能する仕組みにすることです。

SaaS のオンボーディングから教育、金融、医療まで——意思決定に指針が必要なあらゆる場面で、十分に訓練されたエージェントが介入できます。業種は問われますが、人間らしさは欠かせません。

HeyGen のアバターは、これらのエージェントを「見える存在」にします。getitAI は、彼らに説得力を与えます。

両者が共に築いているのは、新しいタイプのインターフェースの土台です。そこでは、ストーリーはCTAで終わるのではなく、あらゆるクリック、スワイプ、そして質問の一つひとつに流れ込んでいきます。

その影響：人々を動かすインタラクション

getitAI と HeyGen のエージェントによるセッションは、現在平均で 2.5 分以上と、一般的なエンゲージメント時間の数倍に達しています。成果として得られているのは、単にエンゲージメント時間が伸びたことだけではなく、より深いインタラクションです。ユーザーは積極的に質問し、最適化された回答を受け取り、そのままスムーズな体験を続けています。

そうしたやり取りのコンバージョン率は13〜21％に達しています。ですが、より興味深い変化は別のところにあります。ユーザーが「閲覧する側」をやめて、物語の一部として参加し始めているのです。

「インターネットはページからフィードへと移行しました。今はフィードからキャラクターへと移りつつあります。私たちは、その変化を支えるシステムを構築しているのです」とアランは語った。

次に来るもの

getitAI が Creator Agent Marketplace の立ち上げに向けて準備を進める中でも、HeyGen はスタックの重要な一部であり続けます。企業はまもなく、音声、トーン、ストーリーテリングのスタイルまで備えたトレーニング済みエージェントを、Stripe のチェックアウトを追加するのと同じくらい簡単に導入できるようになります。

HeyGen にとってこれは、アバターが台本を読むのをやめ、意思決定を導くようになったときに何が起こるかを示す証拠です。getitAI にとってこれは、クリックではなく会話によって動くウェブへの次の一歩なのです。