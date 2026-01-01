ジュリア・マッコイはFirst MoversのCEO兼創業者であり、起業家やクリエイターがAIツールを使いこなしてビジネスを成長させることを支援する、学習とイノベーションのプラットフォームを運営しています。長年にわたりコンテンツ戦略家、作家、教育者として活動してきたジュリアは、途切れない発信――出版、講演、指導を休みなく続ける「継続性」を軸に会社を築き上げてきました。しかし2025年初頭、そのリズムは突然止まってしまったのです。

突然の深刻な体調不良に見舞われたあと、ジュリアはもう長時間、撮影や録音をしたり、まっすぐ座っていることさえできなくなりました。「人生で一番怖い時間でした」とジュリアは語ります。「その日まで山をハイキングしていたのに、その夜には病院に運ばれて、顔が青ざめていたんです。腕も上がらないし、息もできなかった。」その後、何か月にもわたって検査と誤診が続きました。医師たちも彼女の症状を説明できませんでした。「もし自分のクローンとアバターがなかったら」とジュリアは振り返ります。「私はまったく自分のオーディエンスと話すことができなかったでしょう。」

彼女のビジネスは、彼女自身の存在にかかっていました。目に見える形で発信を続け、コミュニティに貢献し、動画制作の肉体的な負担をかけずに First Movers を継続させる方法が必要だったのです。そこでジュリアは、HeyGen を使って自分そっくりのリアルなデジタルクローンを作ることにしたのです。

身体的・創造的な壁を乗り越えるためのAI活用

HeyGen を導入する前、Julia のビジネスは完全にライブ動画に依存していました。彼女はすべてのチュートリアル、ウェビナー、講座を自分で撮影し、メイクやカメラのセッティングから編集に至るまで、すべてを自分でこなしていました。「楽しかったです」と Julia は言います。「でも、実務的にも金銭的にも、ものすごく大変な作業でした。10 分の動画 1 本に、何日もかかることもありました。」

病気になる前から、そのやり方はすでに持続不可能でした。「私は起業家です。スピード感を持って動きたいんです。動画のアイデアが浮かんだら、昨日のうちに仕上げておきたいくらい」とジュリアは言います。「でも、そのプロセスがいつも私の足を引っ張っていました。」

健康上の危機に見舞われたとき、これまでのやり方をすべて変えざるを得ませんでした。ジュリアは、体力的に撮影も移動もできなくなってしまったのです。「話そうと椅子に座るたびに、内臓が引き裂かれるように感じました」とジュリアは言います。「限られたエネルギーを配分して、髪をとかすか、動画を撮るかのどちらかを選ばなければならなかったのです。」

その頃からジュリアはAIの活用を模索し始めました。彼女はAI音声やアバターツールを試し、自分の存在感や話し方をどこまでカメラの前で再現できるか、そして本物らしさを失わずに済むかを探ったのです。「私のクローンは、ただのツールではなくなりました」とジュリアは言います。「それは私の命綱だったのです。」

限界なく創造するためのデジタルツインの構築

Julia は HeyGen のカスタムアバタービルダーと ElevenLabs を組み合わせてプロレベルのボイスクローンを作成し、自分のデジタルな分身が本物のように見え、聞こえるようにするために、25時間以上かけてデータを磨き上げました。

「いちばん大事なのは学習用データです」とジュリアは言いました。「ノイズのない、統一された音声。途中でぶつ切りにしないこと。同じマイクをずっと使うこと。つまり、自分が何者なのかをAIに一から教えているわけなんです。」

ジュリアは自分で撮影した高品質な動画やスタジオ映像を使って、フル尺のYouTubeコンテンツを配信できるアバターを作成しました。HeyGenが表情やジェスチャー、口の動きを処理し、Eleven Labsが自然で感情表現の正確な音声を提供しました。

最初のクローン動画をテストしたとき、その結果に彼女は衝撃を受けました。「自分のクローンが登場する動画を公開したんですが、これまで出したどのコンテンツよりも高いエンゲージメントを獲得したんです」とジュリアは語ります。この動画「03 Just Broke the AI Ceiling」は、視聴回数が3.8倍、クリック率が7.8％、平均視聴時間が8分を記録し、いずれもそれまでの指標を大きく上回りました。

その成功によって、彼女はさらに力を入れる自信を得ました。たった3日間のスプリントで、ジュリアは6本の動画を制作しました。以前なら、その本数を作るのに数週間はかかっていたはずです。「マーケティングを始めて12年で初めて、これは自分にとって現実的な仕事量になりました。燃え尽きることなく、企画し、演出し、公開することができたんです」とジュリアは語りました。

舞台裏では、ジュリアは依然として編集やクリエイティブの仕上げのために人間のチームに頼っていました。「私のプロデューサーはフィリピンに拠点を置いています」とジュリアは言います。「彼女はすべてを手作業で編集してくれます。その人間らしいひと手間が、大きな違いを生むんです。」一方で、HeyGen が重い作業を引き受けてくれたおかげで、ジュリアはリサーチ、執筆、戦略に集中できるようになりました。

「自分をクローンすることは、仕事からの自由ってことよ」とジュリアは言いました。「日々の消耗からも解放されるの。今は休んで、リフレッシュして、それでもなお創作し続けられるのよ。」

HeyGenで時間、健康、そして影響力を取り戻す

HeyGen を導入して以来、Julia は自分のワークフローだけでなく、仕事そのものとの向き合い方まで一変させました。

結果

動画エンゲージメントが3.8倍向上 ：Juliaのクローンを活用した動画は、過去のすべての投稿を上回り、CTRは7.8％、平均視聴時間は8分を記録しました。

：Juliaのクローンを活用した動画は、過去のすべての投稿を上回り、CTRは7.8％、平均視聴時間は8分を記録しました。 3日間で6本の動画 ：クローン技術によって実現した、これまでにない制作本数の新記録。

：クローン技術によって実現した、これまでにない制作本数の新記録。 病気の間も事業を継続 病気：HeyGen によって、ジュリアは 1 日わずか 30 分の稼働でも、オーディエンスとのつながりと収益を維持することができました。

データ以上に、感情面への影響はとても大きいものでした。「このクローンは私のビジネスを救ってくれましたが、それ以上に、私自身を救ってくれたんです」とジュリアは言います。「私は休んで、回復しながらも、それでもオーディエンスの前に“現れ続ける”ことができました。」

彼女は現在、First Movers Labs の中でこれらの手法を教え、起業家たちが自分自身の AI 駆動ワークフローを構築できるよう支援しています。「もっと多くの人に、このやり方を知ってほしいんです」とジュリアは言います。「誰にも違いがわからないくらい精度の高いクローンを作りつつ、そこに人間らしさも残せる。そのバランスこそが重要なんです。」

今では、ジュリアはHeyGenを「自分のキャリアを決定づけたツール」だと呼んでいます。「HeyGen以前の時代と、HeyGen以後の時代がある」とジュリアは言います。「これほど大きなゲームチェンジャーは、今まで見たことがありません。」

ジュリアのクローンが実際に動く様子を見る：@JuliaEMcCoy