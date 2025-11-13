マーケティング代理店は、デジタル広告の新たなスピードにどのようについていけばよいのでしょうか？ イギリスを拠点とするFavouredにとって、その答えは大胆な戦略性を持ち、新しいツールを活用して成果を引き出すことにあります。teapigs、Avon、Kodak のような老舗ブランドからスタートアップまで幅広いクライアントを抱える Favoured は、高度に専門特化したフルインテグレーテッドチームによって、卓越したデジタルマーケティングサービスを提供しています。
彼らはコンテンツ制作の取り組みをスケールさせるためにHeyGenを導入し、より厳密なクリエイティブテストを実施するとともに、視聴者のクリエイティブ疲れを軽減しました。HeyGenを活用することで、FavouredはAIテクノロジーと人間の創造性の最適なバランスを実現し、クライアントに最高水準のマーケティングキャンペーンを提供するためのボリューム戦略を確立しました。
クリエイティブのマンネリ化と限られたリソースへの対処
HeyGen を導入する前、Favoured は主に 2 つのボトルネックに直面していました。リソース集約型のコンテンツ制作と、加速するクリエイティブ疲れです。各クライアントごとにカスタマイズされたハイタッチなワークフローは成果こそ出していたものの、多大な人的リソースを必要としていました。従来の UGC 制作プロセスでは、プリプロダクションの準備や商品の発送が必要で、非常に時間がかかるうえ、起用できる出演者の数にも大きな制約がありました。
競争優位性を維持するために、Favoured は大規模にコンテンツを制作することの戦略的価値を理解しています。なぜなら、どれだけ成果を出しているクリエイティブであっても、オーディエンスの視聴疲れと常に戦わなければならないからです。Favoured の共同創業者である Andy Willers 氏は次のように説明します。「あるプラットフォームで広告費をスケールさせると、TikTok のように、クリエイティブがより早く“疲弊”してしまうプラットフォームもあります。つまり、ユーザーが同じクリエイティブを目にする回数が増えれば増えるほど、キャンペーンのパフォーマンスは悪化していくということです。」UGC コンテンツを継続的にリフレッシュすることは、キャンペーン成果を維持するうえで不可欠となり、手作業中心のプロセスではとても追いつかない、終わりのない需要を生み出していました。
「HeyGen を導入する前は、このプロセスはもっと手作業が多く、同じ成果を出すのにより多くの人手が必要でした」とアンディは語ります。「スクリプトを書いてクリエイターに送り、商品を発送し、1 本の UGC 動画を作るのに 5〜10 日待たなければなりませんでした。」
彼らは動画生成のためにRunwayを利用していましたが、FavouredのUGCディレクターであるGeorge GosslandがHeyGenのことを知ったとき、それが自分たちのワークフローを一変させるゲームチェンジャーになると確信しました。Andyはこう続けます。「アバター制作で同じようなことをしようと、他のツールも使ってきましたが、HeyGenが一番うまくできているように思いました。」
HeyGenのアバターソリューションで、使えば使うほどもっと楽しく
Favoured は現在、厳密なクリエイティブテスト戦略の中核として HeyGen の AI アバター生成を活用しています。「HeyGen によって私たちができるようになったのは、UGC 広告用のアバターを非常に素早く生成し、その結果としてはるかに多くのスクリプトのバリエーションをテストできるようになったことです」と Andy は説明します。HeyGen を導入したことで、同社のテスト能力は大きく拡大し、月あたり 10〜15 種類だった UGC バリエーションを 50〜100 種類へとスケールさせ、勝ちパターンのクリエイティブをより早く見つけられるようになりました。その結果、テストと最適化の回数が増え、キャンペーンのパフォーマンス向上にもつながっています。
「8か月前は、1日に作れる動画はせいぜい20本くらいでした」とジョージは言いました。「でも今日は、今朝だけで100本作りました。」
アンディはこう付け加えました。「今では、AIアバターに一度に20本の台本を自然な形で読ませて、そのまま編集者に渡すことができます。これで、はるかに多くのバリエーションを、ずっと速く作れるようになりました。」
チームは、HeyGen のリアルなアバターを非常に高く評価しています。「HeyGen を使えば、同じ人物をさまざまなコンテキストで撮影したように再現できます。ショットや視点を変えてバリエーションを出せることで、消費者にとってのリアリティがより高まります」と Andy は付け加えます。最大限の効果を引き出すために、Favoured は HeyGen を他の AI ツールと組み合わせて活用しています。ElevenLabs でボイスオーバーを強化し、Ideogram で商品画像を作成し、Kling で B ロール映像を制作しています。
数字がすべてを物語っています
HeyGen によって Favoured は、自社の最も得意とする「成果重視のマーケティングキャンペーンの提供」に一層集中できるようになりました。
「HeyGen は、本質的な意味でパフォーマンスを最も基本的なレベルから引き出してくれます」と Andy は説明します。「テストできることが増えれば増えるほど、どんなクリエイティブがオーディエンスの共感を呼び、どれがクリック率を高め、どれがクリック単価を下げるのかが見えてきます。こうしたすべての要素が、あらゆるキャンペーンの他の下流指標にも連鎖的な影響を与えるのです。」
効率向上の効果は、これ以上ないほど明白です。これまでは、10種類のフックを読むのに1人あたり20分かかっていました。今では、Favoured はほぼ瞬時に50種類のフックを作成できます。Favoured にとって、パフォーマンスはビジネスモデルの土台です。クライアントの満足度は、広告費用対効果（ROAS）や獲得単価といった主要な指標にかかっています。HeyGen の AI アバターを活用することで、これらのKPIをより早く達成し、キャンペーン予算をより効果的に拡大し、従来の手法と比べてクライアント満足度を高めることができます。差別化のために「より多く」を求められるデジタル環境において、HeyGen は Favoured のマーケティング戦略に欠かせないツールへと進化しました。
Andy はこう簡潔にまとめています。「HeyGen はまさにゲームチェンジャーです。以前は数週間かかっていた制作完了レベルのクリエイティブを、今では数時間で仕上げることができます。」
「正直、本物の動画を撮影するよりずっとストレスが少ないですね。50人のクリエイターを使って、誰も雇わずに1週間で100本のコンテンツを作れるんです」とジョージは語りました。