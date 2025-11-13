Favoured は現在、厳密なクリエイティブテスト戦略の中核として HeyGen の AI アバター生成を活用しています。「HeyGen によって私たちができるようになったのは、UGC 広告用のアバターを非常に素早く生成し、その結果としてはるかに多くのスクリプトのバリエーションをテストできるようになったことです」と Andy は説明します。HeyGen を導入したことで、同社のテスト能力は大きく拡大し、月あたり 10〜15 種類だった UGC バリエーションを 50〜100 種類へとスケールさせ、勝ちパターンのクリエイティブをより早く見つけられるようになりました。その結果、テストと最適化の回数が増え、キャンペーンのパフォーマンス向上にもつながっています。

「8か月前は、1日に作れる動画はせいぜい20本くらいでした」とジョージは言いました。「でも今日は、今朝だけで100本作りました。」

アンディはこう付け加えました。「今では、AIアバターに一度に20本の台本を自然な形で読ませて、そのまま編集者に渡すことができます。これで、はるかに多くのバリエーションを、ずっと速く作れるようになりました。」

チームは、HeyGen のリアルなアバターを非常に高く評価しています。「HeyGen を使えば、同じ人物をさまざまなコンテキストで撮影したように再現できます。ショットや視点を変えてバリエーションを出せることで、消費者にとってのリアリティがより高まります」と Andy は付け加えます。最大限の効果を引き出すために、Favoured は HeyGen を他の AI ツールと組み合わせて活用しています。ElevenLabs でボイスオーバーを強化し、Ideogram で商品画像を作成し、Kling で B ロール映像を制作しています。

数字がすべてを物語っています

HeyGen によって Favoured は、自社の最も得意とする「成果重視のマーケティングキャンペーンの提供」に一層集中できるようになりました。

「HeyGen は、本質的な意味でパフォーマンスを最も基本的なレベルから引き出してくれます」と Andy は説明します。「テストできることが増えれば増えるほど、どんなクリエイティブがオーディエンスの共感を呼び、どれがクリック率を高め、どれがクリック単価を下げるのかが見えてきます。こうしたすべての要素が、あらゆるキャンペーンの他の下流指標にも連鎖的な影響を与えるのです。」

効率向上の効果は、これ以上ないほど明白です。これまでは、10種類のフックを読むのに1人あたり20分かかっていました。今では、Favoured はほぼ瞬時に50種類のフックを作成できます。Favoured にとって、パフォーマンスはビジネスモデルの土台です。クライアントの満足度は、広告費用対効果（ROAS）や獲得単価といった主要な指標にかかっています。HeyGen の AI アバターを活用することで、これらのKPIをより早く達成し、キャンペーン予算をより効果的に拡大し、従来の手法と比べてクライアント満足度を高めることができます。差別化のために「より多く」を求められるデジタル環境において、HeyGen は Favoured のマーケティング戦略に欠かせないツールへと進化しました。

Andy はこう簡潔にまとめています。「HeyGen はまさにゲームチェンジャーです。以前は数週間かかっていた制作完了レベルのクリエイティブを、今では数時間で仕上げることができます。」

「正直、本物の動画を撮影するよりずっとストレスが少ないですね。50人のクリエイターを使って、誰も雇わずに1週間で100本のコンテンツを作れるんです」とジョージは語りました。