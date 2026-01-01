Dolsten & Co.は、ハイエンドなブランドストーリーの構築に豊富な経験を持つベテランのクリエイティブディレクター、サイモン・ドルステンによって設立された、AIを核としたクリエイティブエージェンシーです。Michelob Ultra や Volkswagen といったグローバルブランドのクリエイティブをリードし、エミー賞受賞作やスーパーボウル級のキャンペーンを手がけた後、サイモンはまったく新しい時代のクリエイティビティのためのエージェンシーを立ち上げました。そこでは、テクノロジーは想像力を制限するものではなく、加速させる存在として位置づけられています。

Dolsten & Co. は、個性を前面に出したブランドから大企業まで幅広いクライアントと協業し、現代のスピード感に対応しながら、感情に響くストーリーを届ける支援をしています。ストーリーテリングにおけるサイモンの確かな土台は常に中心にありましたが、従来型の制作モデルでは、実験やプロトタイピングを行い、大胆なアイデアを素早く形にすることが難しい状況でした。

HeyGen によって、Dolsten & Co. は高品質なクリエイティブ制作を、これまで数か月かかっていたところを数日で企画・反復・納品できるようになり、かつては不可能だと感じていたアイデアを実現できるようになりました。

従来の制作体制に阻まれる大胆なアイデア

HeyGen を導入する前、Dolsten & Co. は多くのクリエイティブエージェンシーと同じ課題、つまりスピードへのニーズに直面していました。アイデアを、クライアントが実際に見て反応できる形にするには、大量の事前作業が必要だったのです。

「本当に素早くプロトタイプや概念実証を作ることはできなかったんです」とサイモンは説明します。「クライアントには長い台本か、100ページの資料を持っていかないといけませんでした。」

従来の広告制作の現場では、たった30秒の広告を作るだけでも、完成までに数か月を要し、数百万ドルの費用がかかることもありました。撮影が終わってしまうと、クリエイティブチームは現場で収録した素材に縛られ、内容を発展させたり、柔軟に作り直したりすることはほとんどできませんでした。

「クリエイターにとっては、それは制約になります」とサイモンは言った。「本当は作り続けて、テストして、改善していきたいのに、そのプロセスではそれができないんです。」

これによりコラボレーションは滞り、リスクは高まり、大胆なアイデア――特にインタラクティブなアバターやAI主導のストーリーテリングといった新しいフォーマットを伴うもの――を追求することが難しくなりました。

HeyGen を使って、プロトタイプ作成・反復・制作を高速で行う

HeyGen は、Dolsten & Co. のアイデアの扱い方を根本から変えました。台本や静的なプレゼンテーションでコンセプトを提案するのではなく、チームは数日以内に、実際に機能し完成度の高い形でクライアントに提示できるようになったのです。

「HeyGen を使えば、すでに完成度と実用性を備えたものを持っていくことができます」とサイモンは言います。「一緒にインパクトのあるものを作り上げるプロセスが、ずっと速く、ずっと簡単になります。」

このプラットフォームにより、チームはアイデアを即座にプロトタイプし、フィードバックに基づいて反復し、時間をかけてコンセプトを進化させることができます。映像が固定されてしまう従来の制作とは異なり、HeyGen なら継続的なブラッシュアップが可能です。

「まず最初のバージョンを作ってクライアントに見せて、そこからどんどん作り込んでいけるんです」とサイモンは言います。「このように進化させ続けられることは、クリエイターにとって非常に強力です。」

HeyGen によって、ストーリーテリングとテクノロジーをこれまでにない形で組み合わせることも可能になりました。Dolsten & Co. は、教育やエンターテインメント、あるいは企業メッセージを、リアリティと感情のニュアンスを伴って届けられるデジタルツインやアバターの活用を模索し始めました。

「一番驚いたのは、その機能性でした」とサイモンは言いました。「知識を組み込んで教育的にも、エンターテインメントとしても、ブランドの一部としても活用できる。実にさまざまな役割を果たせるんです。」

かつては不可能だと感じていたアイデアを解き放つ

チームがプラットフォームの可能性をさらに押し広げていく中で、HeyGen は、単に広告やプロトタイプを素早く作るだけにとどまらないプロジェクトを実現できるようにしました。

Dolsten & Co. は、リアルな会話と口の動きを備えた 1 時間の AI 生成長編映画を制作しました。サイモンがかつては想像もできなかったと語る作品です。かつては遠い未来の概念のように感じられたものが、わずか数週間で制作され、市場に投入されました。

「HeyGenのおかげで、私たちは夢にも思わなかったことを実現できました」とサイモンは語った。

チームはまた、リアルなアバターを活用した没入型の1対1インタラクティブ体験も模索しました。こうした体験により、先進的なテクノロジーに人間の顔と声を組み合わせることで、消費者やクライアント、さらにはメディアとの間に信頼関係を築くことができました。

「目標は人間同士の交流を置き換えることではありません」とサイモンは説明しました。「それを増幅させることなのです。」

HeyGen によって、ローカライズとスケールも飛躍的に簡単になりました。ひとつのストーリーを複数の言語で展開できるため、コンテンツを一から作り直すことなく、ブランドは世界中のオーディエンスにリーチできるようになりました。

より迅速な提供、より強い推進力、そして測定可能な成果

スピードと効率への影響は即座に現れました。これまで制作に6か月かかっていた業務が、最短6日で完了できるようになったのです。

「そのスピードがすべてを変えるんだ」とサイモンは言いました。「もっと多くの仕事を受注できるし、クライアントはより早く成果を得られ、しかも品質は高いままです。」

指標を超えたところで、HeyGen は大きな推進力を生み出しました。アイデアが素早く形になるのを目の当たりにしたことで、社内チームとクライアントの双方が活性化されたのです。

「HeyGen で最初に作った動画を見たときは、まるで魔法のように感じました」とサイモンは言いました。「ついに、自分たちが望むスピードでコンテンツを作れるようになったのです。」

その勢いによってコラボレーションはしやすくなり、フィードバックはより実行に移しやすくなり、クリエイティブもより反復的に磨き上げられるようになりました。結果が出るまで何か月も待つのではなく、クライアントはほぼ即座に完成した成果物に反応できるようになったのです。

サイモンにとって、HeyGen の本当の価値は、人間らしいストーリーテリングと先進的なテクノロジーを融合させることにあります。

「結局のところ、意味のあることを語る必要があるんです」と彼は言いました。「物語そのものは自分で作り上げなければなりません。HeyGen は、それを形にするプロセスを加速してくれるだけなんです。」

制作における摩擦を取り除くことで、HeyGen は Dolsten & Co. が最も重要な「感情・対話・インタラクション・インパクト」に集中できるようにします。

「HeyGen は、私たちにとって不可能を可能にしてくれました」とサイモンは語ります。「それまで夢見ることしかできなかったアイデアを、現実のものにしてくれたのです。」