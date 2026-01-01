カート・ランドリー・ミニストリーズ は、人道支援と地域社会づくりに尽力する非営利団体です。聖書の教えに触れながら、ユダヤ人の遺産と、それがキリスト教と結びつく重要な関係への理解と敬意を深められるよう、人々が参加できる温かい雰囲気のオンラインおよび対面の場を提供しています。

Curt Landry Ministries のクリエイティブメディアディレクターであるダレル・パケットは、組織のあらゆるクリエイティブ面を統括し、イノベーションとビジネス重視のアプローチのバランスを取っています。パケットは、ミニストリーの福音を拡大し、その影響力を高めるために、データ、分析、そしてオーガニックリーチを最優先しています。

ダレルのチームは、カート・ランドリーの預言的かつ霊的なメッセージを世界中の人々に届けたいという情熱に突き動かされ、複数の言語でコンテンツを素早く拡大するためのさまざまな方法を模索しました。複数の競合ツールをテストした結果、ダレルとチームはHeyGenを活用してリーチを広げ、多言語コンテンツを大規模に展開し、グローバルなアウトリーチの可能性を一新しました。

母国語で各国の人々に届ける

ダレルは、話し言葉によるメッセージを次のレベルへと引き上げ、多様な世界中のオーディエンスに、共感できる本物の形で届けたいと考えていました。Curt Landry Ministries には「Reaching the Nations（諸国民への到達）」という取り組みがあり、ラビ・カートの霊的なコンテンツを、人々の母国語で届けることを目指しています。



ダレルはこのミニストリーに加わって2年半が経ち、その主な目標のひとつは、YouTubeチャンネルを通じてラビ・カートの霊的な教えを複数の言語で届けられるようにすることでした。従来の翻訳や吹き替えのプロセスは、費用が高く、時間もかかり、しかも品質が一定しないという問題がありました。彼らの最も重要な要件は、現実的で自然な声のトーン、正確なリップシンク、そして感情の抑揚を保つことであり、これらは霊的なコンテンツにとってすべて不可欠な要素でした。



「自分の母国語で語られる言葉には、計り知れない力があります。私たちは、Curt Landry ラビのメッセージが本物として心に響くようにしたかったのですが、これを手作業で行うのはスケーラブルではありませんでした」とダレルは語ります。「AI は、ほぼ完璧でなければなりません。人々が宗教的なコンテンツを見るとき、話し手の人格や感情と深く結びつくからです。」



AIで感情の深みを保つ



HeyGen の AI 動画プラットフォームは、彼らのニーズに最も信頼できるツールとして、すぐに頭角を現しました。翻訳された各言語でも、話し手本来の感情の深みや声のトーン、話し方のリズムを保ちながら、自然でリアルなリップシンクを実現できます。



チームはまずコンテンツをスペイン語に翻訳し、概念実証として「Curt Landry en Español」YouTube チャンネルを立ち上げました。ワークフローには、シャバット礼拝やポッドキャストなどの長尺コンテンツを、扱いやすい動画セグメントにカットする作業が含まれます。チームはクリーンな動画フィードを HeyGen にアップロードして翻訳と処理を行い、バイリンガルのチームメンバーが内容を確認して正確性と文化的な適合性を確保したうえで、YouTube や各種ソーシャルメディアプラットフォーム、そして Curt Landry Ministries の One New Man Network アプリを通じて配信しています。



平均して、このチームは月に4回のシャバット礼拝を翻訳しており、合計で約4.5時間分のコンテンツになります。さらに、月に4本の主要なポッドキャストエピソード（各約40分）を制作し、1日1本のショート動画を作成しているため、月あたり約30本のショート動画を公開しています。



HeyGen の最先端の動画翻訳テクノロジーを活用することで、このミニストリーは言語・時間・リソースといった障壁を乗り越え、世界中のオーディエンスに対して、メッセージを本物らしく、かつ効率的に届けられるようになりました。「私たちのような小さなチームでも、人々にそれぞれの母語で届けられ、これまで不可能だった規模でリーチできるようになったのです」とダレル氏は語ります。



視聴者数が5倍に拡大し、グローバルなスケーラビリティを実現

スペイン語版パイロットの結果は、迅速であり、かつ目覚ましいものでした。最初の1年で、Curt Landry en Español のYouTubeチャンネルは登録者数ゼロから5,700人以上へと成長し、当初チームが掲げていた1,000人という目標を大きく上回りました。

「このテクノロジーは非常に精度が高く、すぐに反響が得られました。本物のように感じられ、視聴者の共感を呼んだのです」とダレル氏は語りました。

スペイン語チャンネルの成功により、今後の多言語展開に向けた戦略の有効性が実証されました。Curt Landry Ministries は、まず中国語（マンダリン）チャンネルを立ち上げ、その後ヘブライ語とアラビア語への翻訳展開を予定しています。2025年末までに Curt Landry en Español の登録者数を25,000人にすることを目標としており、組織のウェブサイトやモバイルアプリにコンテンツを統合することで、スペイン語話者の視聴者に対して、より包括的な体験を提供する計画です。

「目を閉じても、別の言語であっても元の声とトーンにできるだけ近くなければならない」とダレル氏は語ります。「HeyGen はそこを的確に押さえているからこそスケールできるのです。あとは、私のチームがその戦略を引き継ぎ、さらに発展させていくだけです。」