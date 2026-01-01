Craig Veroniはブリティッシュコロンビア州バンクーバーを拠点とする不動産エージェントで、ノースバンクーバー、ウェストバンクーバー、そしてバンクーバー市内全域を担当しています。不動産業に携わる前は、10年以上にわたりプロの映画・テレビ俳優としてトレーニングを積み、活動してきました。
その技術をマーケティングに活かし始めた瞬間から、動画は彼のビジネスを大きく成長させる原動力のひとつになりました。教育的なYouTube動画やシネマティックな物件ツアーによって、購入希望者は地域の街並みや住宅市場について深く理解できるようになったのです。
しかし、上の階の部屋で起きた火災と洪水の影響で自宅が被害を受け、家族がほぼ1年間も家を離れざるを得なくなったことで、彼の動画制作は完全に止まってしまいました。
「家を出てからおよそ9か月が経っていました」と彼は言った。「コンテンツをまったく作れなかった。機材もなかったんです。」
仕事量を増やさずに彼の存在感を拡大する
キャリアのほとんどの期間で、クレイグはオープンハウスを開催し、人々と直接会って信頼関係を築き、さらに YouTube チャンネルを主要なリード獲得源へと育て上げ、最終的にはビジネスの約 75％ をそこから得るようになりました。
しかし、そのコンテンツを作るのは非常に大変でした。最も成果の出ていた近隣エリアのツアー動画では、すべてのパートの台本を書き、複数のエリアでカメラの前に立って撮影し、それらを一本の動画に編集して仕上げる必要があり、1本の動画だけでも1週間以上かかることもありました。
再びオーディエンスの前に立つということは、彼のビジネスを支えてきたエンジンを作り直すことを意味していました。転機となったのは、同業のエージェントたちがHeyGenを使い、AIアバターでまったく新しいソーシャルチャネルを成長させているのを目にしたときでした。
「『これはちょっとぶっ飛んでいて、できすぎた話なんじゃないか』と思ったよ」と彼は言った。
興味をそそられた彼は、小規模なトレーニンググループに参加しました。3日間で、Craig は自分のデジタルツインを作成し、コンテンツ制作のワークフローを洗練させ、初めての Instagramリール を公開しました。
「自分は動画で知られているから、正直ビビりました」と彼は言った。「みんなこれを嫌うんじゃないかと思っていたんです。」
購入者が信頼できるデジタルツインを構築する
クレイグが考えるに、このデジタルツインがうまく機能した理由は、自分自身の高品質な素材から作られていたからです。ゼロから作り始めるのではなく、彼はすでに撮影していた映像ライブラリを使ってアバターをトレーニングし、さまざまなシーンにおける自分の実際の見た目やしぐさを反映させました。
彼はそれをプロが収録したボイスモデルと組み合わせ、スタジオ風のクリップ向けには室内用の声に、ロケ撮影でも自然に聞こえる屋外用の声にそれぞれ最適化しました。彼は常に最新のアバターモデルを使用し、より優れたモデルがリリースされるたびにアップグレードしています。
Craig はデジタルツインを使って、トレンドを追いかけたり話題づくりのための動画を作ったりするのではなく、地域のニュースや市場動向について視聴者に最新情報を届けています。
「そのツインは、地域で何が起きているのか、ニュースなどの最新情報を人々に伝え、必要な情報を提供するために存在しているのです」とクレイグは語った。
正確さは絶対に妥協できません。彼は動画を生成する前に、すべての原稿を入念に収集した地域市場データと照らし合わせて執筆・確認・ファクトチェックし、誰かを誤解させることがないよう、すべてのリールにAIであることを明記しています。
「すべてが本当に、本当に正確でなければならない」と彼は言った。「一度でも視聴者からの信頼を失ったら、その時点でゲームオーバーだ。」
フォロワーを信頼される地域の存在へと変える
最初の1週間で、クレイグは同じくらいワクワクすると同時に身が引き締まるような変化に気づきました。
「自分で投稿したものはどれも、僕が個人的にやってきたどんなことよりも成果を上げていたんです」と彼は言った。
彼にとって何より重要だったのは、そのつながりが生き続けたことだった。動画がAIなのかと尋ねる視聴者もいれば、まったく気づかず、真実を知って驚く人もいた。そしてついに、その確証が直接目の前に現れた。
「まったく見知らぬ人たちが、別々の三回にわたって僕を呼び止めたんです」とクレイグは言った。「ある男性は、僕が犬の散歩をしているときに車を停めて、『僕はあなたのチャンネルの登録者です。あなたのやっていることが大好きです。続けてくれてありがとう』と言ってくれました。」
その視聴者は、さっき話した相手が、オンラインで見ていたのと同じ人物ではないことにまったく気づいていなかった。クレイグにとっては、それこそが狙いだった。
「つながりはうまくいっていた」と彼は言った。それは、彼が“デジタル市長”と呼ぶ存在になりたいという、より大きな目標へと彼を駆り立てるような認知のされ方だった。
一貫性を発信力と認知度へと変える
双子のアバターがニュースコンテンツを担当するようになり、クレイグは週1本の動画から1日2本のリール投稿へと一気にペースを上げました。従来の撮影では到底実現できなかったスピードです。その結果、リーチも大きく伸びていきました。
およそ10か月の間に、彼のInstagramのフォロワー数は約1,500人からほぼ6,000人へと4倍に増加しました。現在では、彼のコンテンツは通常の月で77万以上のアカウントにリーチし、6万〜7万件のインタラクションを生み出しています。個々のリール動画も、定期的に10万回再生を超えています。
同じくらい価値があるのは、ツインによって彼の時間と手がどれだけ自由になるかという点です。そこで生まれた時間を、クライアントとの1対1の対応に充てることができ、パーソナライズされた動画でのフォローアップも含まれます。このアプローチにより、過去のクライアントとの関係を再活性化し、大きなビジネスの成約にもつながっています。
「デジタルツインのおかげで、クライアントと一対一で向き合う時間をもっと確保できるようになりました」と彼は語った。
プラットフォームについて一言で表してほしいと頼むと、彼はすぐに答えた。
「HeyGenは、私の動画コンテンツをスケールさせるうえで、間違いなく最も優れた、最も効果的なプラットフォームです」と彼は言った。「これに匹敵するプラットフォームは、ほかに見つかっていません。」
現在、クレイグは自分のデジタルツインを、自分自身の代わりではなく、自身の専門性を拡張する存在として捉えています。
「もし自分の存在を知ってもらい、声を届けて価値を提供したいなら」彼は言う。「HeyGen はそれを実現するための素晴らしいツールです。」