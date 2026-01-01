Craig Veroniはブリティッシュコロンビア州バンクーバーを拠点とする不動産エージェントで、ノースバンクーバー、ウェストバンクーバー、そしてバンクーバー市内全域を担当しています。不動産業に携わる前は、10年以上にわたりプロの映画・テレビ俳優としてトレーニングを積み、活動してきました。

その技術をマーケティングに活かし始めた瞬間から、動画は彼のビジネスを大きく成長させる原動力のひとつになりました。教育的なYouTube動画やシネマティックな物件ツアーによって、購入希望者は地域の街並みや住宅市場について深く理解できるようになったのです。

しかし、上の階の部屋で起きた火災と洪水の影響で自宅が被害を受け、家族がほぼ1年間も家を離れざるを得なくなったことで、彼の動画制作は完全に止まってしまいました。

「家を出てからおよそ9か月が経っていました」と彼は言った。「コンテンツをまったく作れなかった。機材もなかったんです。」

仕事量を増やさずに彼の存在感を拡大する

キャリアのほとんどの期間で、クレイグはオープンハウスを開催し、人々と直接会って信頼関係を築き、さらに YouTube チャンネルを主要なリード獲得源へと育て上げ、最終的にはビジネスの約 75％ をそこから得るようになりました。

しかし、そのコンテンツを作るのは非常に大変でした。最も成果の出ていた近隣エリアのツアー動画では、すべてのパートの台本を書き、複数のエリアでカメラの前に立って撮影し、それらを一本の動画に編集して仕上げる必要があり、1本の動画だけでも1週間以上かかることもありました。

再びオーディエンスの前に立つということは、彼のビジネスを支えてきたエンジンを作り直すことを意味していました。転機となったのは、同業のエージェントたちがHeyGenを使い、AIアバターでまったく新しいソーシャルチャネルを成長させているのを目にしたときでした。

「『これはちょっとぶっ飛んでいて、できすぎた話なんじゃないか』と思ったよ」と彼は言った。

興味をそそられた彼は、小規模なトレーニンググループに参加しました。3日間で、Craig は自分のデジタルツインを作成し、コンテンツ制作のワークフローを洗練させ、初めての Instagramリール を公開しました。

「自分は動画で知られているから、正直ビビりました」と彼は言った。「みんなこれを嫌うんじゃないかと思っていたんです。」

購入者が信頼できるデジタルツインを構築する

クレイグが考えるに、このデジタルツインがうまく機能した理由は、自分自身の高品質な素材から作られていたからです。ゼロから作り始めるのではなく、彼はすでに撮影していた映像ライブラリを使ってアバターをトレーニングし、さまざまなシーンにおける自分の実際の見た目やしぐさを反映させました。

彼はそれをプロが収録したボイスモデルと組み合わせ、スタジオ風のクリップ向けには室内用の声に、ロケ撮影でも自然に聞こえる屋外用の声にそれぞれ最適化しました。彼は常に最新のアバターモデルを使用し、より優れたモデルがリリースされるたびにアップグレードしています。

Craig はデジタルツインを使って、トレンドを追いかけたり話題づくりのための動画を作ったりするのではなく、地域のニュースや市場動向について視聴者に最新情報を届けています。