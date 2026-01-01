Colenso BBDOは、ニュージーランドを拠点とする広告代理店で、常識の枠を打ち破るキャンペーンによって「世界の果て」から世界的な注目を集めてきました。いたずら心と独創性を巧みに融合させたキャンペーンづくりに長けており、最近ではHeyGenのAIテクノロジーも取り入れています。

ニュージーランドで愛されている通信事業者 Skinny Mobile をクライアントに、Colenso は「The Unlimited Spokesperson」というマーケティングキャンペーンを開始しました。このキャンペーンは、会話のきっかけを生み出しただけでなく、最も熱心な顧客たちを称えるものでした。「The Unlimited Spokesperson」を通じて Colenso は、Skinny で最も幸せな顧客を見つけ、その人をデジタル上でクローン化し、一生分の無料通話と無料テキストメッセージと引き換えにブランドアンバサダーへと変身させることを目指しました。

その捜索の結果、彼らはリズにたどり着きました。彼女はケリケリの人里離れた場所に住む熱烈な Skinny の愛用者で、以前は通信技術者として働いていました。彼女はこのキャンペーンにとって理想的な人物でした。

最適なAIプラットフォームを探して

Colenso にとって、理想的なテクノロジーを見つけることは、理想的なスポークスパーソンを見つけるほど単純ではありませんでした。Creature Post の専門的な指導のもと、チームは複数の AI ツールを試し、そのキャンペーンを推進する勝利の方程式の一部として HeyGen を組み込みました。

「HeyGen は、キャンペーンに命を吹き込むうえで、私たちのツールキットに欠かせない存在です。ソーシャルでの効果は素晴らしく、TVC の制作プロセスにも幅広く組み込んでいます」と、Colenso のリード・インテグレーテッド・プロデューサーであるアンナ・フローズ氏は語りました。