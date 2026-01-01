Colenso BBDOは、ニュージーランドを拠点とする広告代理店で、常識の枠を打ち破るキャンペーンによって「世界の果て」から世界的な注目を集めてきました。いたずら心と独創性を巧みに融合させたキャンペーンづくりに長けており、最近ではHeyGenのAIテクノロジーも取り入れています。
ニュージーランドで愛されている通信事業者 Skinny Mobile をクライアントに、Colenso は「The Unlimited Spokesperson」というマーケティングキャンペーンを開始しました。このキャンペーンは、会話のきっかけを生み出しただけでなく、最も熱心な顧客たちを称えるものでした。「The Unlimited Spokesperson」を通じて Colenso は、Skinny で最も幸せな顧客を見つけ、その人をデジタル上でクローン化し、一生分の無料通話と無料テキストメッセージと引き換えにブランドアンバサダーへと変身させることを目指しました。
その捜索の結果、彼らはリズにたどり着きました。彼女はケリケリの人里離れた場所に住む熱烈な Skinny の愛用者で、以前は通信技術者として働いていました。彼女はこのキャンペーンにとって理想的な人物でした。
最適なAIプラットフォームを探して
Colenso にとって、理想的なテクノロジーを見つけることは、理想的なスポークスパーソンを見つけるほど単純ではありませんでした。Creature Post の専門的な指導のもと、チームは複数の AI ツールを試し、そのキャンペーンを推進する勝利の方程式の一部として HeyGen を組み込みました。
「HeyGen は、キャンペーンに命を吹き込むうえで、私たちのツールキットに欠かせない存在です。ソーシャルでの効果は素晴らしく、TVC の制作プロセスにも幅広く組み込んでいます」と、Colenso のリード・インテグレーテッド・プロデューサーであるアンナ・フローズ氏は語りました。
Colenso にとっては、コミットする前にエンタープライズライセンスを実際に試せたこと自体が、大きな転換点となりました。Anna がこう語っています。「担当のアカウントマネージャーである Cathal がトライアル環境を用意してくれたおかげで、すべてがとてもスムーズに進みました。トライアルを通じて、HeyGen Enterprise なら本購入の前に、私たちがやりたいことを確実に実現できると確信できました。」
さらに、このプラットフォームの使いやすさとシンプルさが、導入の決め手となりました。「私たちは、HeyGen をシネマティックでありながら自然に見えるよう統合するために、グレーディングやライティングを適切な形で調整することができました。成果物には、皆とても感銘を受けています」と、Colenso のクリエイティブディレクターであるハドリー・シンクレア氏は語ります。
最適なテクノロジーの組み合わせを見つけたあと、彼らはHeyGenのスタジオアバターとインスタントアバター技術を活用し、スキニーの新しい顔となるリズの、柔軟性が高く使いやすいデジタルクローンを作り上げました——Mobile。HeyGenに加えて、彼らはFluxを使ったダイナミックな背景、アップスケーリング用のTopaz、Runway、そしてあらゆるツールをまとめて扱えるComfy UIなどを組み合わせた強力なツールキットも構築しました。これにより、リズをバイキング、フットボールコーチ、宇宙飛行士、ニュースキャスターなど、思いつく限りのクリエイティブな姿へと変身させることが可能になりました。スキニーはそれを気に入り、オーディエンスにもきちんと伝わり、さらに「もっとヘンテコにして」といったリズからの要望が、コレンソにクリエイティブの限界へ挑み続けさせる原動力となりました。
AIを活用した成功キャンペーンのプレイブックを構築する
Colenso は、自分たちのテクノロジーが“うまく行きすぎている”という、珍しい状況に直面しました。Hadleigh はこう語ります。「Liz の AI バージョンと本物の Liz の違いを見分けるのは、本当に難しいんです。何を探せばいいのか分かっていないと、なおさらです。そこで私たちは、HeyGen の出力をもう一度 Runway に通して、全体としてもっと“AI らしい”美的感覚を出し、AI を使っていることをより率直に示すことにしました。」
その結果は、Skinny と Liz の双方に同じように強い感銘を与えました。Skinny のチームはキャンペーンを単に承認しただけでなく、そのブランドにとっての画期的な可能性と、AI のユニークな活用事例であることを即座に見抜き、積極的に推進しました。Liz は、自分のデジタルな分身が想像をはるかに超えて進化し、Skinny のアンバサダーから文化的な会話を生み出す存在へと変貌していく様子を目の当たりにしました。
このキャンペーンを際立たせた要因のひとつは、AI 活用における長年の課題である「キャラクターの一貫性」を HeyGen が解決できたことでした。従来のプラットフォームでは、シーンごとにアバターの見た目が微妙に変わってしまっていましたが、HeyGen は、リズがプロのニュースキャスターとして登場するときも宇宙飛行士として登場するときも、その本質を保ったまま、途切れのないキャラクター表現をコレンソにもたらしました。
コレンソにとって、このキャンペーンは「AIを使うこと自体」が目的ではなく、クリエイティビティの限界に挑戦し、あえて“ヘンテコさ”も受け入れながら、ニュージーランドにおけるAI活用のプレイブックを書き始めることにありました。AIを隠そうとするのではなく、その可能性を祝福し、オーディエンスをクリエイティブな可能性についての対話に招き入れたことが、このキャンペーンを大きなインパクトのあるものにした理由です。そして、このキャンペーンの成功を示す最大の指標は、もちろん「正しいやり方」で実行された場合に限りますが、オーディエンスがAIに対してオープンになったことだと言えるでしょう。コレンソは今後も、クライアントのために、クリエイティブでインパクトがあり、かつ野心的なアイデアをブレインストーミングし続けていきます。