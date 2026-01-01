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サブワークスペースの管理

サブワークスペースは、1つの HeyGen アカウント内にある独立した環境です。各サブワークスペースは、それぞれにメンバー、権限、設定を持つことができ、チームや部署、クライアントごとの業務を重複なく整理しやすくします。

特に次のような場合に役立ちます：

複数のクライアントを担当する代理店

複数の部門を持つエンタープライズチーム

アクセスと権限の管理

請求とサブスクリプションの管理

API の使用状況を追跡する

チーム間でリソースを分離して管理する

設定によっては、サブワークスペースは請求情報、アバター、APIキー、テンプレートを共有することも、分離することもできます。

サブワークスペースにアクセス

HeyGen のダッシュボードから自分の名前をクリックし、「ワークスペースを管理」を選択します。

このセクション内に「サブワークスペース」オプションが表示されます。

新しいサブワークスペースを作成

サブワークスペースを作成するには、「サブワークスペースを作成」を選択します。

次の手順から始めます：

サブワークスペースに名前を付ける

チームやクライアントを視覚的に区別しやすくするために、（任意で）画像を追加すること

メンバーを招待して権限を割り当てる

次に、メンバーのメールアドレスを入力し、役割を割り当てて招待します。

利用可能な役割は次のとおりです。

スーパー管理者 – ユーザー、アクセス、購入の管理を含む、すべての権限を持ちます

– ユーザー、アクセス、購入の管理を含む、すべての権限を持ちます 開発者 – コンテンツを作成し、API にアクセスできます

– コンテンツを作成し、API にアクセスできます クリエイター – アバター、動画、音声を作成できます

– アバター、動画、音声を作成できます 閲覧者 – コンテンツを閲覧できますが、変更はできません

設定と権限を構成する

ロールを割り当てたら、サブワークスペースの設定を行ってください。

「親ワークスペースが請求を管理する」が有効になっている場合：

サブワークスペースは自分自身のサブスクリプションを管理します

親ワークスペースのクォータやアバタースロットは使用しません

サブワークスペースのオーナーは、追加のサブワークスペースを作成できます

サブワークスペースが API 設定を閲覧できるかどうかも選択できます。

有効にすると、そのサブワークスペース専用の API キーが発行され、利用状況は個別に追跡されるため、チームやクライアントごとのアクティビティをより簡単に把握できます。

すべての設定が完了したら、「サブワークスペースを作成」を選択してセットアップを完了します。

作成が完了すると、親ワークスペースのシートが自動的に割り当てられます。

メンバーを招待する際、利用可能な数に応じて席が割り当てられます。席数の上限に達している場合は、新しいメンバーを追加する前に既存のメンバーを削除する必要があります。

リソースと利用状況を管理

任意のサブワークスペースの横にある歯車アイコンを選択すると、その設定や割り当てられたリソースを更新できます。

主な管理項目は次のとおりです。

アバター枠 – 各サブワークスペースで作成できるアバター数を制限する

– 各サブワークスペースで作成できるアバター数を制限する 生成クレジット – アバター料金、動画生成、画像作成、および翻訳に使用されます

– アバター料金、動画生成、画像作成、および翻訳に使用されます APIクレジット – 自動化、連携、およびAPIベースのワークフローに使用されます

サブワークスペースごとにクレジットを割り当てることで、管理者はコストの見える化や管理をしやすくなり、柔軟性も高まります。必要に応じて、このメニューからサブワークスペースを削除することもできます。

サブワークスペース間でアセットを共有

アセットの共有は、HeyGen 全体で一貫した手順に従って行われます。

アバター、ボイス、ブランドキット、またはテンプレートを共有するには、アセットライブラリを開き、共有したいアセットの三点リーダー（︙）メニューを選択します。「共有」をクリックし、共有先のサブワークスペースを選択します。

共有されると、そのアセットは選択したサブワークスペースでの動画作成にすぐに利用できるようになります。

サブワークスペースを使えば、チームを整理し、アクセスを管理しながら、全体を把握したまま動画制作をスケールできます。