サブワークスペースの管理

サブワークスペースは、1つの HeyGen アカウント内にある独立した環境です。各サブワークスペースは、それぞれにメンバー、権限、設定を持つことができ、チームや部署、クライアントごとの業務を重複なく整理しやすくします。
特に次のような場合に役立ちます：
設定によっては、サブワークスペースは請求情報、アバター、APIキー、テンプレートを共有することも、分離することもできます。
サブワークスペースにアクセス
HeyGen のダッシュボードから自分の名前をクリックし、「ワークスペースを管理」を選択します。
このセクション内に「サブワークスペース」オプションが表示されます。
新しいサブワークスペースを作成
サブワークスペースを作成するには、「サブワークスペースを作成」を選択します。
次の手順から始めます：
メンバーを招待して権限を割り当てる
次に、メンバーのメールアドレスを入力し、役割を割り当てて招待します。
利用可能な役割は次のとおりです。
設定と権限を構成する
ロールを割り当てたら、サブワークスペースの設定を行ってください。
「親ワークスペースが請求を管理する」が有効になっている場合：
サブワークスペースが API 設定を閲覧できるかどうかも選択できます。
有効にすると、そのサブワークスペース専用の API キーが発行され、利用状況は個別に追跡されるため、チームやクライアントごとのアクティビティをより簡単に把握できます。
すべての設定が完了したら、「サブワークスペースを作成」を選択してセットアップを完了します。
作成が完了すると、親ワークスペースのシートが自動的に割り当てられます。
メンバーを招待する際、利用可能な数に応じて席が割り当てられます。席数の上限に達している場合は、新しいメンバーを追加する前に既存のメンバーを削除する必要があります。
リソースと利用状況を管理
任意のサブワークスペースの横にある歯車アイコンを選択すると、その設定や割り当てられたリソースを更新できます。
主な管理項目は次のとおりです。
サブワークスペースごとにクレジットを割り当てることで、管理者はコストの見える化や管理をしやすくなり、柔軟性も高まります。必要に応じて、このメニューからサブワークスペースを削除することもできます。
サブワークスペース間でアセットを共有
アセットの共有は、HeyGen 全体で一貫した手順に従って行われます。
アバター、ボイス、ブランドキット、またはテンプレートを共有するには、アセットライブラリを開き、共有したいアセットの三点リーダー（︙）メニューを選択します。「共有」をクリックし、共有先のサブワークスペースを選択します。
共有されると、そのアセットは選択したサブワークスペースでの動画作成にすぐに利用できるようになります。
サブワークスペースを使えば、チームを整理し、アクセスを管理しながら、全体を把握したまま動画制作をスケールできます。