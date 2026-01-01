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ボイスミラーリングの使い方

Voice Mirroring を使えば、自分の声の出し方でアバターに演じさせることができ、アバターの声の響きを完全にクリエイティブにコントロールできます。標準的なテキスト読み上げに頼むのではなく、自分の音声を録音し、自然なトーンやリズム、話すスピードをそのまま使い、HeyGen があなたが選んだアバターとボイスを通してそれを再現します。その結果、生き生きとしていて表現力があり、あなたのスタイルに忠実な仕上がりになります。

新規プロジェクトまたは既存のプロジェクトから開始する

新しい動画を作成するか、既存のプロジェクトを開きます。新しいシーンを追加し、アバターを選択してください。

スクリプトエディターで「Audio」をクリックします。ここからは、新しく音声を録音するか、既存のファイルをアップロードするかを選べます。この手順では「Record Audio」を選択してください。

配達内容を記録する

録音するときは、アバターに反映させたい声のトーン、話す速さ、感情を意識して話してください。録音が完了したら再生して確認し、必要に応じて録り直しましょう。

満足できたら、ボイスミラーリングを有効にして「Add Audio」をクリックしてください。HeyGen が自動的に音声を文字起こしし、シーン内にテキストを表示して、内容を正確に確認できるようにします。

あなたの話し方を特定の声に合わせて調整しましょう

次に、使用したいボイスを選択します。あなたが録音した話し方は、声のトーン、話す速さ、感情表現を含めて、選択したボイスに反映されます。

既存のシーンでボイスミラーリングを使用する

テキストのみのスクリプトから始めて、読み上げがしっくりこないと感じた場合は、Voice Mirroring を使って調整できます。

スクリプトの横にある三点メニューをクリックし、「Voice Mirroring に変換」を選択します。スクリプトがテレプロンプターのように表示されるので、望む話し方で音声を録音するか、アップロードすることができます。

録音が完了すると、新しい音声は自動的にシーンに追加されます。

オーディオを編集または元に戻す

必要に応じて、録音をカスタム音声クローンに変換できます。テキストに戻したい場合は「音声をテキストに変換」を選択するか、録音を完全に削除するには「音声を削除」を選択してください。