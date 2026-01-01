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ボイスディレクターの使い方

Voice Director を使えば、アバターの表現をより細かくコントロールできます。単調な読み上げに頼るのではなく、スクリプト上でトーンや話す速さ、感情表現を直接指示できるため、意図が伝わりやすく、表現力があり、自社ブランドに合ったナレーションを作成できます。

Open Voice Director

プロジェクト内でスクリプトエディタを開き、スラッシュ「/」を入力します。すると、追加オプションが表示されるパネルが開きます。表示された一覧から「Voice Director」を選択します。

配達時の口調を選択する

Voice Director を開くと、「Excited（興奮気味）」「Casual（カジュアル）」「Calm（落ち着いた）」「Cool（クール）」「Serious（真面目）」「Funny（おもしろい）」「Angry（怒った）」「Sarcastic（皮肉っぽい）」「Laughing（笑い声）」など、あらかじめ用意されたトーンの一覧が表示されます。

メッセージに最も合ったトーンを選択してください。各トーンにはデフォルトの指示文が用意されており、望む話し方や雰囲気により近づけるよう編集できます。

指示を適用する

指示を調整したら、その適用方法を選択します。現在のシーンのみに適用することも、声そのものに適用して、その声を共有するすべてのシーンで同じトーンが使われるようにすることもできます。

プレビューして調整する

プレビューウィンドウで「再生」をクリックして、選択した指示に沿ってアバターがセリフをどのように話すかを確認してください。もししっくりこない場合は、トーンを調整したり、指示文を書き直したりして、自然であなたの意図に合う表現になるまで何度でもやり直せます。

これで、Voice Director を使ってアバターのパフォーマンスをコントロールし、動画に感情を加える方法が分かりました。トーンを試したり指示内容を細かく調整したりすることで、意図が伝わり、表現力があり、視聴者を惹きつけるパフォーマンスを作り出すことができます。