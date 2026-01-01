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スクリプトの作成方法

素早く作業を進めたいユーザー向けに、HeyGen の AI は数秒で完成したスクリプトを生成できます。まっさらな状態から書き始める代わりに、動画の内容、望むトーン、盛り込みたい要点を説明するだけで構いません。プロンプトに具体的な情報を加えれば加えるほど、生成される結果はあなたのイメージに近づきます。

［生成］をクリックすると、HeyGen があなたの入力内容に合わせたスクリプトを作成します。しっくりこない場合は、プロンプトを調整して、最適なバージョンが見つかるまで何度でも生成し直すことができます。完成したスクリプトは、そのままプロジェクトのタイムラインに配置され、ナレーションや字幕のベースとしてすぐに使える状態になります。

そこから先は、自分で書いた台本と同じように、テキストを確認して調整できます。ポーズ（間）、発音、言い回しまで細かくチューニングできるため、ナレーションの聞こえ方を自在にコントロールできます。AIのスピードとあなたのクリエイティブな発想を組み合わせることで、ゼロから作り始める時間をかけずに、高品質な台本を作成できます。

AIによるスクリプト生成を使えば、アイデアから構成の整ったナレーションまでをほぼ瞬時に作成できるため、映像やアバター、そしてあなたの動画を唯一無二のものにするクリエイティブな選択に、より多くの時間を割くことができます。