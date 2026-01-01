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動画にスクリプトを追加する方法

よく練られたスクリプトは、優れた動画づくりの土台となるものです。構成を整え、伝えたいメッセージを明確にし、視聴者にとって自然な流れのストーリーになるよう支えてくれます。HeyGen では、新しいプロジェクトを始めるのと同じくらい簡単にスクリプトを書くことができます。ゼロから書き始めることも、テンプレートを適用して作業をスムーズに進めることも可能です。いったんテキストをタイムラインに配置すれば、その瞬間からナレーションと字幕の原動力となり、動画全体のリズムや見せ方を形作っていきます。

台本を磨き上げることは、クリエイティブなプロセスの一部です。進めながらテキストを編集し、言葉遣いや表現を調整して、ストーリーをより魅力的にできます。ナレーションを自然に聞こえさせるために、要所にポーズ（間）を挿入したり、難しい単語や略語の発音を微調整したり、句読点で話すスピードやトーンをコントロールしたりできます。数字や日付を書き起こすといった細かな工夫も明瞭さを高め、ナレーションをより正確でプロフェッショナルな印象にしてくれます。

スクリプトの準備が整うと、それは動画全体を動かす設計図になります。ナレーションや字幕、タイミングや流れに至るまで、すべてはスクリプトから生まれます。そこにアバターやビジュアル、音楽を加えることで、文字で書かれたストーリーに命が吹き込まれ、一本の完成した動画へと仕上がっていきます。