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Faceswap の使い方

Face Swap は、HeyGen が提供するアバターを簡単にカスタマイズできる効率的なワークフローです。ゼロからアバターを作成する代わりに、既存のアバターを使い、1枚の写真だけで顔を差し替えることができます。

ベースとなるアバターを選び、正面からはっきり写った画像をアップロードするだけで、HeyGen が数秒で新しいバージョンを生成し、あなたの Avatars コレクションに直接保存します。更新されたアバターは、あらゆるプロジェクトですぐに利用可能です。

フェイススワップにアクセス

開始するには、「アプリ」を開き、「すべて表示」をクリックして、「Face Swap」を選択します。

更新したいアバターを検索し、作業したいルックを選択します。

アバターの顔を変更する

ベースとなるアバターを選択したら、適用したい顔がはっきり写った正面向きの写真をアップロードしてください。

「アバターをプレビュー」をクリックして、変化後の見た目を確認してください。結果に満足したら保存しましょう。そうでない場合は、戻って別の画像をアップロードするか、選択内容を調整できます。

保存が完了すると、選択したアバターに対して、Face Swap の結果が自動的に新しいルックとして追加されます。追加されたルックは、HeyGen 上のあらゆる動画プロジェクトですぐに利用できるようになります。