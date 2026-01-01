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アバターに商品を追加する方法

このレッスンでは、Avatar IV または VEO 3.1 を使ってプロダクトプレースメント動画を作成する方法を学びます。商品画像とアバター、そしてスクリプトを組み合わせることで、わずか数クリックで高品質でリアルな動画を制作できます。

プロダクトプレースメントアプリにアクセスする

HeyGen のダッシュボードから「Apps」に移動します。「Featured Apps」の中から「Product Placement」を選択します。

自分の製品画像やアバター写真をアップロードすることも、HeyGen のサンプルライブラリから製品やアバターを選ぶこともできます。最良の結果を得るには、スマートフォンやボトルのような、小型または手に持てるサイズの製品を使用してください。デスクやテーブルのような大きなアイテムは、アバターの手に自然に収まるように縮小される場合があります。

商品とアバターを選択したら、「Generate Combined Images」をクリックしてください。この処理には最大60秒かかる場合があり、実行中にウィンドウを閉じても問題ありません。処理が完了すると、戻ってきたときに結果を確認できます。

生成された画像を選択

結果が表示されたら、生成された4つの画像を確認し、ご自身のイメージに最も合うものを選択してください。その後、「次へ」をクリックして続行します。

Avatar IV で動画を作成する

Avatar IV を選択した場合は、まずスクリプトを追加しましょう。自分で作成することも、［Surprise Me］をクリックして自動生成することもできます。

スクリプトが文字数制限を少し超えていても、動画は最長180秒まで作成できます。

次に、メッセージに合った音声を選びましょう。カスタム音声を使用したり、HeyGen のボイスライブラリから選択したり、11 Labs や LMNT などのサードパーティツールを連携して、さらに多くのオプションを利用することもできます。

また、カスタムモーションを追加して、ジェスチャーや表情を細かく指定することもできます。笑顔になる、手を振る、驚いた表情をする、といった動きを文章で説明すると、それに基づいた候補が自動生成されます。必要に応じて更新アイコンをクリックして、新しいモーション候補を表示してください。

すべての準備が整ったら、720p または 1080p の解像度を選択し、「Generate Video」をクリックしてください。

VEO 3.1 を使って動画を作成する

VEO 3.1 を選択すると、最大 8 シーンまでのマルチシーン動画を作成でき、各シーンは最長 8 秒まで設定できます。

各シーンには、それぞれ独自のセリフ、しぐさ、説明を設定できるため、細部までクリエイティブをコントロールできます。スクリプトを追加し、実現したい動きを説明し、声を選択してください。

自動で同期させるには「Generate Voice to Match Video」を有効にすることができ、またはカスタムボイス、HeyGenのボイスライブラリ、11 Labs や LMNT などの対応するサードパーティ連携から、声を手動で選択することもできます。

準備ができたら「Generate Video」をクリックします。各シーンの生成にはクレジットが消費され、画面下部のカウンターに、現在のプランで生成可能なシーン数が表示されます。

あなたは今、自然な会話、豊かなジェスチャー表現、そしてシームレスなアバターアニメーションを備えた、完全な台本と演出によるプロダクトプレースメント動画を作成したところです。