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動画を翻訳する方法

世界中のオーディエンスにリーチするために、もう撮り直しや吹き替えは必要ありません。HeyGen を使えば、プラットフォーム上でそのまま、音声・字幕・リップシンク用の組み込みAIツールを使って、動画を翻訳・ローカライズできます。新しい動画を一から作成する場合でも、既存コンテンツをアレンジする場合でも、翻訳はスピーディーかつ柔軟で、あなたのブランドイメージと一貫性を保てるよう設計されています。

動画の翻訳を開始

HeyGen のダッシュボードから「Create（作成）」をクリックし、「Translate a Video（動画を翻訳）」を選択します。翻訳方法として「Hyperrealistic Translation（ハイパーリアリスティック翻訳）」と「Audio Dubbing（音声吹き替え）」の 2 つのオプションが表示されます。

話し手の顔がはっきり映っている場合は、高度なリップシンク機能を備えた「Hyperrealistic Translation」を選択してください。話し手が小さく映っている場合や画面外にいる場合、または処理速度を優先したい場合は、リップシンクなしで音声翻訳に特化した「Audio Dubbing」を選択してください。

動画ファイルを直接アップロードするか、YouTube または Google ドライブのリンクを貼り付けてください。リンクを使用する場合は、公開設定になっていることを確認してください。最良の結果を得るには、高解像度で音声が明瞭な映像をお使いください。

翻訳エンジンを選択する

動画のアップロードが完了すると、「高速」と「高品質」の翻訳エンジンオプションが表示されます。

Quality は、より高度なモデルを使用することで、リップシンクの精度向上、タイミングや口の動きの改善、音声の明瞭化、さらに横顔のアングルや暗所などの難しい映像に対する処理能力の強化を実現します。処理には時間がかかり、より多くのクレジットを消費しますが、最も自然で完成度の高い結果を得ることができます。

迅速な納品が必要な場合や、正確なリップシンクをそれほど必要としない場合には、Fast が最適です。

クイック翻訳または高度な翻訳を選択

エンジンを選択したら、「クイック翻訳」と「高度な翻訳」のどちらを使うかを選択してください。

クイック翻訳は最も高速なオプションです。元の言語を選択し、最大5つまでのターゲット言語を選んで「翻訳」をクリックしてください。

Advanced Translate を使うと、より細かくコントロールできます。対応言語を選択したり、独自の翻訳ファイルをアップロードしたり、ブランド用用語集を追加して用語の一貫性を保ち、ダイナミックな再生時間を調整して、どの言語でも自然なテンポになるようにできます。また、リップシンクのオン／オフ、背景ノイズの除去、元の動画の出力仕様への合わせ込み、翻訳をコレクションとしてグループ化、字幕のオン／オフ、ナレーションを聞き取りやすくするボイスエンハンスの適用も行えます。

翻訳を作成して確認する

設定が完了したら、「翻訳」をクリックします。翻訳された動画はライブラリと共有ページに表示され、レビュー、ダウンロード、共有ができる状態になります。