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ローカリゼーション

ローカライゼーションとは、動画コンテンツを各国の言語や地域に合わせて自然で親しみやすく感じられるように調整するプロセスです。AI を活用すれば、再撮影や声優の起用、長い制作期間はもう必要ありません。

AI を活用した翻訳は、動画の音声を解析し、別の言語に翻訳したうえで、同期の取れたボイスオーバーや字幕を生成します。さらに高度なワークフローでは、話す速さやトーン、さらには口の動きまで合わせることができ、翻訳された動画をより自然で本物らしく見せることができます。

AI を活用したローカリゼーションの仕組み

言語ごとに別々の動画を作成する代わりに、1本の動画を多言語に翻訳できます。AIが言語変換と同期を自動で行うため、新しい市場向けのコンテンツをより迅速に公開でき、時間と制作コストを削減できます。

この方法なら、どの地域でもメッセージの一貫性を保つことができます。

ローカライズがエンゲージメントを高める理由

ローカリゼーションは、オーディエンスのエンゲージメントを大きく向上させます。視聴者は、自分の母語で提供されるコンテンツを、特にトーンやブランドボイスが一貫している場合、より信頼し、共感しやすくなります。

ローカリゼーションが最大の価値を生み出す場面

AI を活用した動画ローカリゼーションは、次のようなチームに特に大きな価値をもたらします。

トレーニングとオンボーディング

教育および学習プログラム

マーケティングおよび顧客コミュニケーション

社内コミュニケーション

これらのユースケースでは、多くの場合、明確さや品質を損なうことなく、同じメッセージをグローバルに拡張する必要があります。