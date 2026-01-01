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ブランドシステムの構築方法

一貫性は、認知されるブランドを構築するうえで最も重要な要素のひとつです。HeyGen の Brand Kit を使えば、すべてのビジュアルアセット、ロゴ、フォント、カラー、メディアを一か所にまとめて管理できるため、このプロセスが簡単になります。プロジェクトを始めるたびにブランドを一から作り直すのではなく、あなたとチームはキットから直接素材を取り出すことで、あらゆる動画があなたのブランドアイデンティティと統一された見た目と印象になるようにできます。

ブランドシステムを構築する

HeyGen のホームページから、左側のパネルにある「Brand System」タブに移動し、「New Brand System」をクリックします。

自分のウェブサイトのURLをアップロードすると、HeyGenがサイトの内容に基づいて自動的にブランドシステムを生成します。より細かくコントロールしたい場合は、ロゴ、カラー、画像、フォント、動画を個別にアップロードして設定し、手動でブランドシステムを構築することもできます。

ブランドアセットを追加および管理する

アセットの追加は簡単です。ファイルをブランドシステムにドラッグ＆ドロップするか、お使いのデバイスからアップロードできます。ロゴ、画像、動画、フォントはすべて一箇所に保存され、すぐに利用できる状態になります。

ブランドカラーを追加するには、「Colors」セクションのプラスアイコンをクリックします。カラーピッカーで色を選択するか、ブランドにぴったり合うように正確な16進数コードを入力できます。

AI Studio でブランドシステムを活用する

ブランドシステムを作成すると、AI Studio 内ですぐに利用できるようになります。動画を制作している間は常にブランドシステムにアクセスできるため、ロゴ、カラー、フォント、メディアをシーン全体で一貫して簡単に適用できます。

ブランドシステムを導入することで、ブランディングは繰り返し作業ではなく自動化されたプロセスとなり、コンテンツそのものにより集中できるようになります。

動画にブランディングを適用する

AI Studio でプロジェクトを開くと、ブランドシステムが自動的に利用できるようになります。背景やテキストにブランドカラーを適用したり、ロゴを追加したり、ブランドビジュアルを使用したりして、動画全体でタイポグラフィの一貫性を保つことができます。

ブランドシステムに加えた更新内容は今後のプロジェクトに適用され、ブランドが進化しても常に一貫した状態を保てます。