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ブランド用語集の作り方

ブランドの一貫性は、コンテンツの見た目だけでなく、どのように聞こえるかにも関わります。Brand Glossary を使えば、名前やフレーズ、専門用語の発音や翻訳を、毎回あなたの望む形に統一できます。発音と翻訳のルールを定義しておくことで、あらゆるクリエイター、言語、視聴者においても、あなたの動画は常に正確で、ブランドイメージに沿った状態に保たれます。

Brand Glossary の機能

Brand Glossary を使うと、発音や翻訳のルールを管理できるため、重要な用語が毎回正しく処理されます。これらのルールは動画の翻訳やナレーション時に自動的に適用され、不整合や誤った発音を防ぐのに役立ちます。

用語集のルールは手動で作成することも、CSVファイルを使って一括アップロードすることもできます。

用語集ルールを手動で作成する

左側のナビゲーションで「Brand」をクリックして Brand Hub を開き、「Brand Glossary」タブを選択します。「Add New Brand Glossary」をクリックします。

2つのオプションが表示されます。CSVファイルをアップロードするか、用語を手動で追加するかを選択できます。用語を手動で追加するには、「Add New」をクリックします。元の単語またはフレーズを入力し、その発音方法または翻訳方法を指定します。必要に応じて、発音を示す表記（ふりがななど）を含めることもできます。

一度保存すると、これらのルールは動画が対応する言語に翻訳される際に自動的に適用されます。メッセージ内容の変化に応じて、用語はいつでも編集または削除できます。

CSV を使用して用語集ルールをアップロードする

複数の用語を一度に追加したい場合は、キーワードとその読み方または翻訳ルールを含む CSV ファイルを用意してください。「Upload CSV」をクリックし、案内に従って列の対応付けを行い、どの列に元の用語が含まれているか、どの列に読み方または翻訳が含まれているかを確認してください。

この方法は、チームがすでにスプレッドシートや外部システムで用語を管理している場合に最適です。

AI Studio でブランド用語集を適用する

ブランド用語集の設定が完了したら、動画への適用は簡単です。AI Studio で左上にある「Brand」ボタンをクリックすると、Brand Kit と Brand Glossary の両方にアクセスできます。

ここから、複数の用語集を切り替えたり、スクリプトに発音ルールや翻訳ルールを適用するか、または削除するかを選択できます。発音ルールが有効になっている場合、対象となる単語は紫色でハイライト表示されるため、どの部分が制御されているかを簡単に確認できます。

スクリプトを編集しながら、その場で新しい発音ルールを追加することもできます。追加した項目はすべて、自動的にアクティブなブランド用用語集に保存されます。

翻訳にはブランド用語集を使用してください

動画を翻訳する際、Brand Glossary は特に強力な効果を発揮します。最良の結果を得るために、翻訳ルールは言語ごとに異なることが多いため、ターゲット言語ごとに個別の用語集を作成することをおすすめします。

翻訳ルールには大きく分けて2種類あります。強制翻訳では、「artificial intelligence」を常に「AI」と訳すといったように、特定の用語をどのように翻訳するかを正確に指定できます。一方、非翻訳では、ブランド名や製品名、商標などに最適で、指定した語句が決して翻訳されないように固定できます。