Amplia la tua portata

Il pubblico di lingua olandese è più propenso a interagire con i video presentati nella propria lingua madre, aumentando il tempo di visualizzazione e la chiarezza del messaggio.

Migliora l’accessibilità

I sottotitoli in olandese rendono i video più facili da seguire per gli spettatori che guardano senza audio, per chi sta imparando la lingua e per gli utenti di piattaforme incentrate sull’accessibilità.

Riduci i costi di produzione

Rispetto ai tradizionali flussi di lavoro per la localizzazione, HeyGen AI elimina la necessità di studi di registrazione, doppiatori e sincronizzazione manuale, facendo risparmiare sia tempo che budget.