L’inglese è la lingua principale per la distribuzione globale dei video nei settori dell’istruzione, del marketing e delle piattaforme aziendali. Tradurre i video in portoghese in inglese aiuta ad ampliare la portata, migliorare l’accessibilità e aumentare il coinvolgimento.

Questo approccio funziona particolarmente bene per:

• Creator YouTube e team dei social media

• Corsi online e programmi educativi

• Video di marketing e di prodotto

• Formazione aziendale e comunicazione interna

Molti team globali utilizzano HeyGen AI per rendere i contenuti in portoghese accessibili rapidamente e in modo affidabile a un pubblico internazionale.