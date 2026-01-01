Non tutti i video hanno bisogno di un doppiaggio completo. Scegli ciò che si adatta al tuo pubblico.

Sottotitoli in vietnamita

L'opzione più efficiente per molti creator e aziende.

Caricamento facile su YouTube con file SRT o VTT

Ideale per tutorial, video esplicativi e contenuti formativi

Tempi regolabili per una sincronizzazione precisa

Doppiaggio in vietnamita

Per un'esperienza più localizzata:

Genera audio in vietnamita

Seleziona tra le opzioni vocali disponibili

Migliora l’accessibilità per gli spettatori che preferiscono ascoltare

Quando si confrontano il lip sync e il doppiaggio, una resa naturale è spesso più importante del perfetto allineamento delle labbra, soprattutto per i video di formazione e di marketing.



