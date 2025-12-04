Translate videos from
English to Ukrainian
You can turn any English video into natural Ukrainian in just a few minutes. HeyGen helps you create subtitles, generate Ukrainian voiceovers, or fully localize your English videos without hiring translators or using complicated software. Everything runs in your browser, giving you a simple and efficient way to reach Ukrainian-speaking audiences in Brazil, Portugal, the United States, and many other regions.
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Passa dall'inglese all'ucraino con facilità
HeyGen rende il processo di traduzione facile da gestire. Puoi creare sottotitoli, trascrizioni o un doppiaggio completo in ucraino mantenendo il pieno controllo su tempi, tono e pronuncia. Che tu realizzi tutorial, video di formazione, demo di prodotto, contenuti per i social o comunicazioni interne, puoi localizzare il tuo messaggio senza modificare il tuo flusso di produzione. I tuoi contenuti tradotti rimangono accurati, curati e naturali per il pubblico di lingua ucraina.
Se hai bisogno di ulteriore supporto linguistico, puoi anche esplorare il Traduttore da inglese a spagnolo di HeyGen per ampliare la tua libreria di contenuti multilingue.
Un modo semplice per tradurre i video in inglese in ucraino
Gli strumenti di traduzione moderni permettono di convertire l’inglese parlato in sottotitoli o narrazione in ucraino con grande precisione. HeyGen gestisce per te l’intero flusso di lavoro: trascrive l’audio in inglese, lo traduce in ucraino, genera i sottotitoli o la narrazione e sincronizza tutto con il timing del tuo video. In questo modo la versione finale risulta fluida e piacevole da guardare su diverse piattaforme.
Voci e sottotitoli ucraini
HeyGen ti offre la possibilità di creare rapidamente sottotitoli o narrazione. Puoi generare sottotitoli, creare una traccia di narrazione in ucraino, scegliere tra diverse opzioni vocali e regolare la formattazione dei sottotitoli per migliorarne la leggibilità. Gli spettatori possono seguire facilmente i tuoi contenuti tradotti, sia che preferiscano leggere i sottotitoli sia che preferiscano ascoltare la narrazione.
Chi trae vantaggio dalla traduzione dall’inglese all’ucraino
I creator di contenuti possono pubblicare versioni in ucraino dei loro video in inglese per far crescere il pubblico su piattaforme come YouTube, TikTok, Instagram e altre ancora. Insegnanti e team di e-learning possono tradurre lezioni e tutorial per studenti di lingua ucraina. Aziende e team di marketing possono localizzare contenuti di onboarding, materiali di formazione, video di prodotto e clip promozionali. Le agenzie possono aumentare il volume dei progetti di traduzione senza dover gestire modifiche manuali, e formatori o coach possono adattare in modo efficiente le loro sessioni per team di lingua ucraina.
Carica il tuo video
Carica il tuo video in inglese oppure importalo da YouTube, Google Drive o Dropbox. Un audio chiaro garantisce una traduzione in ucraino più accurata.
Carica il tuo video sorgente
Inizia caricando un video chiaro e di alta qualità nella tua lingua originale, che servirà come base per la traduzione e il doppiaggio. Questo passaggio è fondamentale per ottenere i migliori risultati con la traduzione tramite IA.
Seleziona ucraino
Scegli l’inglese come lingua di origine e l’ucraino come lingua di destinazione. Decidi se desideri i sottotitoli, una trascrizione o un doppiaggio completo.
Genera traduzione
HeyGen trascrive il tuo audio in inglese, traduce il copione e crea sottotitoli o una traccia di narrazione in ucraino. Puoi visualizzare l’anteprima e modificare tutto prima di finalizzare.
Modifica ed esporta
Regola il timing, perfeziona i sottotitoli, cambia le voci ucraine o aggiorna il tuo script. Esporta il tuo video in ucraino, i file dei sottotitoli o la trascrizione.
Cosa rende HeyGen migliore?
L’impatto è evidente. Le aziende ottengono risultati concreti con il video translator di HeyGen. Traducendo i video all’istante, puoi risparmiare sia tempo che denaro ed espandere facilmente la tua presenza a livello globale.
riduzione dei costi di traduzione video
mercati localizzati all’istante
per video invece che in settimane o mesi
Domande frequenti sui video in inglese tradotti in ucraino
Come posso tradurre online un video in inglese in ucraino?
Ti basta caricare il tuo video in inglese, scegliere l’ucraino come lingua di destinazione e HeyGen genera automaticamente i sottotitoli o una traccia di narrazione. Il sistema gestisce trascrizione, traduzione, sincronizzazione e anteprime, così puoi finalizzare rapidamente una versione accurata e pronta per la pubblicazione.
Posso aggiungere i sottotitoli in ucraino direttamente al mio video in inglese?
Sì. Puoi generare sottotitoli in ucraino, rivederli, regolare le interruzioni di riga o il ritmo ed esportarli in formato SRT o VTT. Questo flusso di lavoro mantiene il timing allineato e aiuta a garantire la massima chiarezza per gli spettatori che preferiscono la traduzione testuale invece del doppiaggio.
Quanto è accurata la traduzione dall’inglese all’ucraino di HeyGen?
La precisione è elevata quando l’audio originale è chiaro e ha un ritmo naturale. I modelli di IA di HeyGen si concentrano su tono, significato e struttura delle frasi, facendo sì che i sottotitoli o i doppiaggi in ucraino risultino fluidi e coerenti. Puoi modificare ogni elemento prima di esportare la versione finale.
Posso tradurre un video di YouTube in ucraino?
Sì. Incolla il link di YouTube e l’IA trascriverà, tradurrà e genererà i sottotitoli o un doppiaggio in ucraino. Il timing rimane automaticamente sincronizzato, offrendoti una versione rifinita senza bisogno di download, plugin o passaggi di montaggio aggiuntivi.
Posso visualizzare in anteprima la versione ucraina tradotta prima di esportarla?
Assolutamente. Prima dell’esportazione puoi rivedere i sottotitoli, correggere le frasi, modificare il timing o cambiare le voci ucraine. In questo modo la versione finale rispecchierà il tuo tono originale e offrirà un’esperienza di visione naturale per il pubblico di lingua ucraina.
Ho bisogno di un software per tradurre i video in inglese in ucraino?
Non è necessario alcun software. Tutto funziona direttamente nel tuo browser, permettendoti di caricare video, generare sottotitoli o narrazione, modificare il timing ed esportare contenuti in ucraino perfettamente rifiniti senza installazioni. Questo mantiene il flusso di lavoro leggero e facile da usare.
Come posso iniziare a tradurre video in inglese se sono nuovo su HeyGen?
Puoi iniziare subito creando un account gratuito, caricando il tuo video in inglese e selezionando l’ucraino come lingua di destinazione. Il flusso di lavoro semplificato ti guiderà attraverso traduzione, revisione ed esportazione. Inizia dal tuo account qui.
Esistono strumenti creativi che posso usare insieme alla traduzione in ucraino?
Sì. Puoi arricchire i video localizzati con elementi visivi stagionali o tematici, rendendo i contenuti tradotti più coinvolgenti. Ad esempio, il Santa Video Maker offre divertenti opzioni di personalizzazione a tema festivo
Traduci i video in oltre 175 lingue
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