HeyGen ti offre strumenti avanzati per tradurre video dall’inglese al coreano con risultati naturali e professionali. Puoi scegliere tra voci AI coreane di alta qualità, espressive e realistiche, e generare sottotitoli in coreano accurati, modificabili e personalizzabili nello stile per garantire la massima leggibilità, per poi esportarli in formato SRT o VTT. Se desideri che la versione in coreano mantenga la stessa identità vocale del parlante originale, il voice cloning ti permette di ricrearne tono e modalità di espressione in coreano. Puoi anche perfezionare il timing dei sottotitoli, allineare l’audio coreano alle scene, regolare il ritmo e sincronizzare i dialoghi per offrire un’esperienza di visione uniforme e professionale.