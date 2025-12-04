La precisione è elevata quando l’audio originale è chiaro e ha un ritmo naturale. I modelli di IA di HeyGen si concentrano su tono, significato e struttura delle frasi, facendo sì che i sottotitoli o i doppiaggi in indonesiano (Bahasa) risultino fluidi e coerenti. Puoi modificare ogni elemento prima di esportare la versione finale.