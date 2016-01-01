Cattura il tuo schermo, la webcam e l'audio con il registratore di schermo AI di HeyGen. Registra in perfetta sincronia, elimina i rumori di fondo e genera automaticamente sottotitoli. Crea video di alta qualità, condivisibili in pochi minuti senza bisogno di scaricare software di editing.
Questo strumento ti permette di trasformare una singola foto in un avatar AI realistico che riflette espressioni reali, movimento e illuminazione per video rifiniti. Puoi generare istantaneamente clip di qualità professionale per contenuti social, formazione o narrazione senza bisogno di telecamere, squadre o competenze di montaggio.
Registra in modo più intelligente, veloce e migliore
Il Registratore di Schermo AI di HeyGen ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per catturare, migliorare e condividere video di qualità professionale in una piattaforma intuitiva. Che tu stia creando tutorial, dimostrazioni di prodotto, video di onboarding o presentazioni di squadra, HeyGen ti aiuta a risparmiare tempo, aumentare la produttività e mantenere una qualità da studio direttamente dal tuo browser.
Con miglioramenti potenziati dall'IA, registrazione multi-sorgente e strumenti di condivisione istantanea, ogni video che registri appare rifinito e suona cristallino.
Miglioramento automatico con l'IA
Trasforma automaticamente le tue registrazioni da semplici a eccezionali. L'avanzata intelligenza artificiale di HeyGen pulisce l'audio in tempo reale rimuovendo i rumori di fondo, bilanciando i livelli sonori e tagliando le parole superflue. Nessuna modifica richiesta. Otterrai registrazioni lisce e di qualità professionale ogni volta.
Puoi perfezionare il tuo output con impostazioni di miglioramento integrate che mantengono la tua voce chiara e naturale, ideali per creatori, educatori e professionisti.
Cattura Multisorgente Senza Soluzione di Continuità
Cattura lo schermo, la webcam e il microfono in perfetta sincronia tutti insieme. Passa facilmente tra le varie visualizzazioni durante la registrazione per evidenziare elementi visivi chiave o espressioni facciali.
Prima di registrare, pianifica il tuo copione utilizzando il generatore di script video AI per strutturare chiaramente il tuo messaggio e risparmiare tempo.
Questa configurazione flessibile è ideale per tutorial, dimostrazioni di prodotti o presentazioni remote, conferendo ai tuoi video un tocco personale che mantiene gli spettatori coinvolti. L'interfaccia semplificata garantisce l'assenza di ritardi o ritardi audio, anche quando si cambiano le fonti durante la registrazione.
Registra il tuo schermo in 4 semplici passaggi
Cattura lo schermo senza sforzo e trasforma le registrazioni in video coinvolgenti e professionali con il Registratore di Schermo AI di HeyGen.
Avvia direttamente nel tuo browser il Registratore Schermo HeyGen. Non sono necessari download o installazioni, apri semplicemente lo strumento e preparati a registrare in pochi secondi.
Seleziona esattamente ciò che vuoi registrare: il tuo schermo, la webcam o entrambi con audio. Puoi cambiare la visualizzazione in qualsiasi momento per mantenere l'attenzione del pubblico su ciò che conta di più.
Una volta che registri un video, l'intelligenza artificiale di HeyGen lavora automaticamente in background. Rimuove i rumori di fondo, taglia le pause lunghe, bilancia l'audio e aggiunge persino sottotitoli per rendere il tuo video fluido e professionale senza alcun montaggio manuale.
Quando hai finito, anteprima la tua registrazione ed esportala in pochi secondi. Scarica il tuo video rifinito in HD o 4K, oppure condividilo immediatamente tramite un link sicuro, perfetto per tutorial, presentazioni e aggiornamenti di squadra.
Un registratore di schermo AI cattura il tuo schermo, la webcam e l'audio migliorando automaticamente il tuo video. HeyGen migliora la chiarezza rimuovendo i rumori, tagliando i silenzi e generando sottotitoli in modo che le tue registrazioni sembrino professionali senza bisogno di editing manuale.
Sì. HeyGen consente la cattura simultanea dello schermo, della webcam e del microfono con perfetta sincronizzazione. È possibile alternare i layout durante la registrazione, rendendolo ideale per tutorial, dimostrazioni e guide che richiedono sia elementi visivi che contesto del presentatore.
Assolutamente. HeyGen funziona completamente online senza bisogno di installazione o configurazione. Puoi registrare istantaneamente su Windows, Mac o browser mobili, e tutti i file vengono salvati in modo sicuro nel cloud per un facile accesso.
Sì. L'intelligenza artificiale integrata elimina i rumori di fondo, bilancia i livelli del suono, taglia le parole superflue e aumenta automaticamente la chiarezza. Per risultati ancora più puliti, puoi migliorare l'audio in seguito utilizzando lo strumento Aumenta Volume del Video
Sì. HeyGen genera automaticamente sottotitoli e trascrizioni accurati durante la registrazione. Questo rende i tuoi video più accessibili, più facili da seguire e pronti per piattaforme come YouTube, Reels e portali di formazione interna
Puoi apportare modifiche rapide utilizzando funzionalità AI come la rimozione del silenzio, il rilevamento delle scene, il ritaglio e l'adattamento dei sottotitoli. Per rifinimenti aggiuntivi—come il taglio di sezioni, utilizza il Online Video Trimmer
Sì. Puoi registrare, migliorare ed esportare video gratuitamente con la versione base. L'aggiornamento sblocca funzionalità premium per i team, registrazioni più lunghe e flussi di lavoro avanzati. Puoi registrarti qui
