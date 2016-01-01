Registratore Schermo IA

Cattura il tuo schermo, la webcam e l'audio con il registratore di schermo AI di HeyGen. Registra in perfetta sincronia, elimina i rumori di fondo e genera automaticamente sottotitoli. Crea video di alta qualità, condivisibili in pochi minuti senza bisogno di scaricare software di editing.

Tool featured image
-Video generati
-Avatar generati
-Video tradotti
Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Prova il nostro generatore di video avatar AI

Questo strumento ti permette di trasformare una singola foto in un avatar AI realistico che riflette espressioni reali, movimento e illuminazione per video rifiniti. Puoi generare istantaneamente clip di qualità professionale per contenuti social, formazione o narrazione senza bisogno di telecamere, squadre o competenze di montaggio.

Create Avatar Video

1

Select Avatar

2

Type your script

0/200 characters
Sign in or register to access the full experience
Seleziona un avatar esistente
Step 1:Seleziona un avatar esistente
Digita il tuo comando
Step 2:Digita il tuo comando
Clicca sul video generato
Step 3:Clicca sul video generato
Registratore Schermo IA

Registra in modo più intelligente, veloce e migliore

Il Registratore di Schermo AI di HeyGen ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per catturare, migliorare e condividere video di qualità professionale in una piattaforma intuitiva. Che tu stia creando tutorial, dimostrazioni di prodotto, video di onboarding o presentazioni di squadra, HeyGen ti aiuta a risparmiare tempo, aumentare la produttività e mantenere una qualità da studio direttamente dal tuo browser.

Con miglioramenti potenziati dall'IA, registrazione multi-sorgente e strumenti di condivisione istantanea, ogni video che registri appare rifinito e suona cristallino.

a woman in a yellow shirt is playing a video
Registratore Schermo IA

Miglioramento automatico con l'IA

Trasforma automaticamente le tue registrazioni da semplici a eccezionali. L'avanzata intelligenza artificiale di HeyGen pulisce l'audio in tempo reale rimuovendo i rumori di fondo, bilanciando i livelli sonori e tagliando le parole superflue. Nessuna modifica richiesta. Otterrai registrazioni lisce e di qualità professionale ogni volta.

Puoi perfezionare il tuo output con impostazioni di miglioramento integrate che mantengono la tua voce chiara e naturale, ideali per creatori, educatori e professionisti.

a screen that says create new voice on it
Registratore Schermo IA

Cattura Multisorgente Senza Soluzione di Continuità

Cattura lo schermo, la webcam e il microfono in perfetta sincronia tutti insieme. Passa facilmente tra le varie visualizzazioni durante la registrazione per evidenziare elementi visivi chiave o espressioni facciali.

Prima di registrare, pianifica il tuo copione utilizzando il generatore di script video AI per strutturare chiaramente il tuo messaggio e risparmiare tempo.

Questa configurazione flessibile è ideale per tutorial, dimostrazioni di prodotti o presentazioni remote, conferendo ai tuoi video un tocco personale che mantiene gli spettatori coinvolti. L'interfaccia semplificata garantisce l'assenza di ritardi o ritardi audio, anche quando si cambiano le fonti durante la registrazione.

a woman is being recorded in front of a project proposal
Come funziona?

Registra il tuo schermo in 4 semplici passaggi

Cattura lo schermo senza sforzo e trasforma le registrazioni in video coinvolgenti e professionali con il Registratore di Schermo AI di HeyGen.

Passo 1

Apri il Registratore Schermo AI

Avvia direttamente nel tuo browser il Registratore Schermo HeyGen. Non sono necessari download o installazioni, apri semplicemente lo strumento e preparati a registrare in pochi secondi.

Passaggio 2

Scegli cosa catturare

Seleziona esattamente ciò che vuoi registrare: il tuo schermo, la webcam o entrambi con audio. Puoi cambiare la visualizzazione in qualsiasi momento per mantenere l'attenzione del pubblico su ciò che conta di più.

Passaggio 3

Lascia che l'IA migliori la tua registrazione

Una volta che registri un video, l'intelligenza artificiale di HeyGen lavora automaticamente in background. Rimuove i rumori di fondo, taglia le pause lunghe, bilancia l'audio e aggiunge persino sottotitoli per rendere il tuo video fluido e professionale senza alcun montaggio manuale.

Passaggio 4

Anteprima e condivisione immediata

Quando hai finito, anteprima la tua registrazione ed esportala in pochi secondi. Scarica il tuo video rifinito in HD o 4K, oppure condividilo immediatamente tramite un link sicuro, perfetto per tutorial, presentazioni e aggiornamenti di squadra.

Domande frequenti sul registratore di schermo

Cos'è un registratore di schermo AI?

Un registratore di schermo AI cattura il tuo schermo, la webcam e l'audio migliorando automaticamente il tuo video. HeyGen migliora la chiarezza rimuovendo i rumori, tagliando i silenzi e generando sottotitoli in modo che le tue registrazioni sembrino professionali senza bisogno di editing manuale.

Posso registrare il mio schermo e la webcam contemporaneamente?

Sì. HeyGen consente la cattura simultanea dello schermo, della webcam e del microfono con perfetta sincronizzazione. È possibile alternare i layout durante la registrazione, rendendolo ideale per tutorial, dimostrazioni e guide che richiedono sia elementi visivi che contesto del presentatore.

Il registratore di schermo AI funziona direttamente nel browser?

Assolutamente. HeyGen funziona completamente online senza bisogno di installazione o configurazione. Puoi registrare istantaneamente su Windows, Mac o browser mobili, e tutti i file vengono salvati in modo sicuro nel cloud per un facile accesso.

HeyGen può migliorare la qualità audio delle mie registrazioni?

Sì. L'intelligenza artificiale integrata elimina i rumori di fondo, bilancia i livelli del suono, taglia le parole superflue e aumenta automaticamente la chiarezza. Per risultati ancora più puliti, puoi migliorare l'audio in seguito utilizzando lo strumento Aumenta Volume del Video

Il registratore dello schermo genera automaticamente sottotitoli?

Sì. HeyGen genera automaticamente sottotitoli e trascrizioni accurati durante la registrazione. Questo rende i tuoi video più accessibili, più facili da seguire e pronti per piattaforme come YouTube, Reels e portali di formazione interna

Posso modificare le mie registrazioni dopo averle catturate?

Puoi apportare modifiche rapide utilizzando funzionalità AI come la rimozione del silenzio, il rilevamento delle scene, il ritaglio e l'adattamento dei sottotitoli. Per rifinimenti aggiuntivi—come il taglio di sezioni, utilizza il Online Video Trimmer

Il registratore di schermo AI di HeyGen è gratuito?

Sì. Puoi registrare, migliorare ed esportare video gratuitamente con la versione base. L'aggiornamento sblocca funzionalità premium per i team, registrazioni più lunghe e flussi di lavoro avanzati. Puoi registrarti qui

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Inizia a creare con HeyGen

Trasforma le tue idee in video professionali con l'intelligenza artificiale.

CTA background