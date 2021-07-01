• Opzioni di Proporzioni: Passa tra formati verticali, quadrati o orizzontali affinché il tuo video si adatti perfettamente alla piattaforma su cui lo pubblichi.

• Ridimensiona Senza Perdere Chiarezza: Il ridimensionamento intelligente aiuta il tuo video a rimanere nitido e fluido anche quando ne aggiusti le dimensioni.

• Impostazione Personalizzata di Larghezza e Altezza: Perfetto per i creatori che necessitano di più controllo sulle dimensioni e i layout esatti.



• Correggi Clip Stirate o Distorte: Correggi le riprese che sono state registrate con proporzioni errate affinché sembrino nuovamente naturali.

• Preset per Piattaforme Social: Usa le dimensioni preimpostate per TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts e altri per risparmiare tempo.

• Ridimensiona Video nel Tuo Browser: Ajusta la dimensione online senza scaricare software o configurare strumenti complicati.

• Funziona per Tutti i Tipi di Video: Che si tratti di contenuti social, dimostrazioni di prodotti, video formativi o progetti a lunga durata, il ridimensionamento aiuta il tuo video a sembrare pulito e intenzionale.