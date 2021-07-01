Ridimensiona rapidamente il tuo video mantenendolo nitido, pulito e pronto per qualsiasi piattaforma. HeyGen ti aiuta ad adeguare le dimensioni in pochi minuti, che tu abbia bisogno di un formato verticale per TikTok, un layout quadrato per Instagram o un video in widescreen per YouTube. Con la dimensione giusta, il tuo video viene visualizzato correttamente, evita ritagli indesiderati e offre un'esperienza di visione più fluida.
Questo strumento ti permette di trasformare una singola foto in un avatar AI realistico che riflette espressioni reali, movimento e illuminazione per video rifiniti. Puoi generare istantaneamente clip di qualità professionale per contenuti social, formazione o narrazione senza bisogno di telecamere, squadre o competenze di montaggio.
Hai bisogno che i tuoi video si adattino perfettamente su qualsiasi piattaforma?
Le diverse piattaforme hanno requisiti video differenti, e una dimensione errata può portare a tagli imbarazzanti, fotogrammi distorti o dettagli persi. Quando il tuo video è ridimensionato correttamente, si adatta naturalmente allo schermo, mantiene la sua qualità e aiuta il tuo messaggio a essere trasmesso senza distrazioni.
La maggior parte degli editor moderni supporta funzionalità di ridimensionamento, dai semplici cambiamenti del rapporto d'aspetto a controlli più avanzati che ti aiutano a correggere filmati stirati o distorti. Con HeyGen, puoi ridimensionare il tuo video in modo che mantenga semplice il tuo flusso di lavoro e allo stesso tempo assicurarti che il tuo contenuto appaia perfetto su ogni dispositivo.
Migliori pratiche per ridimensionare i video
• Opzioni di Proporzioni: Passa tra formati verticali, quadrati o orizzontali affinché il tuo video si adatti perfettamente alla piattaforma su cui lo pubblichi.
• Ridimensiona Senza Perdere Chiarezza: Il ridimensionamento intelligente aiuta il tuo video a rimanere nitido e fluido anche quando ne aggiusti le dimensioni.
• Impostazione Personalizzata di Larghezza e Altezza: Perfetto per i creatori che necessitano di più controllo sulle dimensioni e i layout esatti.
• Correggi Clip Stirate o Distorte: Correggi le riprese che sono state registrate con proporzioni errate affinché sembrino nuovamente naturali.
• Preset per Piattaforme Social: Usa le dimensioni preimpostate per TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts e altri per risparmiare tempo.
• Ridimensiona Video nel Tuo Browser: Ajusta la dimensione online senza scaricare software o configurare strumenti complicati.
• Funziona per Tutti i Tipi di Video: Che si tratti di contenuti social, dimostrazioni di prodotti, video formativi o progetti a lunga durata, il ridimensionamento aiuta il tuo video a sembrare pulito e intenzionale.
Migliorare la portata con video ridimensionati
Ridimensionare i video permette ai tuoi contenuti di diventare versatili e adatti a diverse piattaforme, aumentando la visibilità e il potenziale di coinvolgimento. Con le dimensioni e il formato giusti, i tuoi video possono raggiungere un pubblico più ampio e apparire curati ovunque vengano condivisi.
Lo strumento di ridimensionamento video di HeyGen semplifica il ridimensionamento preservando la qualità del video. Adattando i contenuti per aderire ai formati specifici della piattaforma, aumenti la versatilità e il coinvolgimento. Con la nostra piattaforma intuitiva, puoi adattare i tuoi video per qualsiasi piattaforma o scopo in modo rapido e semplice.
Ritaglia, ridimensiona e riadatta i tuoi video in 4 semplici passaggi
Usa l'Istant Highlight alimentato da intelligenza artificiale per trovare e condividere rapidamente le parti migliori del tuo contenuto.
Scegli il file che desideri ridimensionare dal tuo dispositivo.
Scegli un preset o inserisci le dimensioni personalizzate che corrispondono alla tua piattaforma.
Apporta piccole modifiche per mantenere il soggetto centrato quando cambi formato.
Controlla la chiarezza, l'allineamento del movimento o il ritaglio indesiderato.
Utilizza uno strumento di ridimensionamento intelligente che regola le dimensioni senza stirare o distorcere il tuo filmato. HeyGen mantiene la chiarezza durante il ridimensionamento in modo che il tuo video rimanga nitido anche quando si cambia formato. Per ritagliare prima di ridimensionare, prova il Online Video Trimmer
TikTok, Reels e Shorts funzionano meglio con il formato verticale 9:16, mentre i feed di Instagram supportano il quadrato (1:1) e il 4:5. YouTube e i video di formazione si adattano al widescreen (16:9). Scegliere le dimensioni giuste garantisce che il tuo contenuto venga visualizzato correttamente su tutte le piattaforme.
Sì. HeyGen ti permette di ridimensionare i video completamente nel tuo browser, senza applicazioni, download o configurazioni tecniche necessarie. Carica semplicemente il tuo file, scegli le dimensioni e esporta un video pulito, pronto per la piattaforma in pochi minuti.
Ridimensionare modifica le dimensioni complessive del tuo video, mentre ritagliare rimuove parti dell'inquadratura. Molti creatori ridimensionano prima per adattarsi alla piattaforma, poi ritagliano per ottenere una composizione e inquadratura perfette.
Sì. HeyGen ti permette di regolare sia le dimensioni che la risoluzione in un unico passaggio, aiutandoti a personalizzare il tuo video per TikTok, Instagram, YouTube e altri senza creare distorsioni.
Utilizza la correzione del rapporto d'aspetto per ripristinare le proporzioni naturali. HeyGen regola automaticamente il tuo layout in modo che i soggetti appaiano bilanciati e centrati invece di essere stirati attraverso il fotogramma.
Assolutamente. L'MP4 è universalmente supportato e può essere ridimensionato, riquadrato ed esportato senza problemi di compatibilità. Dopo aver ridimensionato, puoi anche riformattare il tuo video utilizzando lo strumento Repurpose Video Tool
Può succedere se fatto in modo errato, ma HeyGen utilizza una scalatura ottimizzata per preservare nitidezza e colore. Anteprima prima dell'esportazione assicura che il tuo video ridimensionato rimanga pulito e professionale su dispositivi e piattaforme diverse.
