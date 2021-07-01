Ridimensiona Video

Ridimensiona rapidamente il tuo video mantenendolo nitido, pulito e pronto per qualsiasi piattaforma. HeyGen ti aiuta ad adeguare le dimensioni in pochi minuti, che tu abbia bisogno di un formato verticale per TikTok, un layout quadrato per Instagram o un video in widescreen per YouTube. Con la dimensione giusta, il tuo video viene visualizzato correttamente, evita ritagli indesiderati e offre un'esperienza di visione più fluida.

Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Prova il nostro generatore di video avatar AI

Questo strumento ti permette di trasformare una singola foto in un avatar AI realistico che riflette espressioni reali, movimento e illuminazione per video rifiniti. Puoi generare istantaneamente clip di qualità professionale per contenuti social, formazione o narrazione senza bisogno di telecamere, squadre o competenze di montaggio.

Create Avatar Video

Ridimensiona Video

Hai bisogno che i tuoi video si adattino perfettamente su qualsiasi piattaforma?

Le diverse piattaforme hanno requisiti video differenti, e una dimensione errata può portare a tagli imbarazzanti, fotogrammi distorti o dettagli persi. Quando il tuo video è ridimensionato correttamente, si adatta naturalmente allo schermo, mantiene la sua qualità e aiuta il tuo messaggio a essere trasmesso senza distrazioni.

La maggior parte degli editor moderni supporta funzionalità di ridimensionamento, dai semplici cambiamenti del rapporto d'aspetto a controlli più avanzati che ti aiutano a correggere filmati stirati o distorti. Con HeyGen, puoi ridimensionare il tuo video in modo che mantenga semplice il tuo flusso di lavoro e allo stesso tempo assicurarti che il tuo contenuto appaia perfetto su ogni dispositivo.

rapporto settimanale apprendimento di una lingua cronologia settimana 5 settimana 6 settimana 7
Ridimensiona Video

Migliori pratiche per ridimensionare i video

• Opzioni di Proporzioni: Passa tra formati verticali, quadrati o orizzontali affinché il tuo video si adatti perfettamente alla piattaforma su cui lo pubblichi.
• Ridimensiona Senza Perdere Chiarezza: Il ridimensionamento intelligente aiuta il tuo video a rimanere nitido e fluido anche quando ne aggiusti le dimensioni.
• Impostazione Personalizzata di Larghezza e Altezza: Perfetto per i creatori che necessitano di più controllo sulle dimensioni e i layout esatti.

• Correggi Clip Stirate o Distorte: Correggi le riprese che sono state registrate con proporzioni errate affinché sembrino nuovamente naturali.
• Preset per Piattaforme Social: Usa le dimensioni preimpostate per TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts e altri per risparmiare tempo.
• Ridimensiona Video nel Tuo Browser: Ajusta la dimensione online senza scaricare software o configurare strumenti complicati.
• Funziona per Tutti i Tipi di Video: Che si tratti di contenuti social, dimostrazioni di prodotti, video formativi o progetti a lunga durata, il ridimensionamento aiuta il tuo video a sembrare pulito e intenzionale.

uno schermo che dice crea nuova voce
Ridimensiona Video

Migliorare la portata con video ridimensionati

Ridimensionare i video permette ai tuoi contenuti di diventare versatili e adatti a diverse piattaforme, aumentando la visibilità e il potenziale di coinvolgimento. Con le dimensioni e il formato giusti, i tuoi video possono raggiungere un pubblico più ampio e apparire curati ovunque vengano condivisi.

Lo strumento di ridimensionamento video di HeyGen semplifica il ridimensionamento preservando la qualità del video. Adattando i contenuti per aderire ai formati specifici della piattaforma, aumenti la versatilità e il coinvolgimento. Con la nostra piattaforma intuitiva, puoi adattare i tuoi video per qualsiasi piattaforma o scopo in modo rapido e semplice.

uno schermo di telefono che mostra la scritta avatar video
Come funziona?

Ritaglia, ridimensiona e riadatta i tuoi video in 4 semplici passaggi

Usa l'Istant Highlight alimentato da intelligenza artificiale per trovare e condividere rapidamente le parti migliori del tuo contenuto.

Passo 1

Carica il tuo video

Scegli il file che desideri ridimensionare dal tuo dispositivo.

Passaggio 2

Seleziona una nuova dimensione o rapporto d'aspetto

Scegli un preset o inserisci le dimensioni personalizzate che corrispondono alla tua piattaforma.

Passaggio 3

Regola l'inquadratura

Apporta piccole modifiche per mantenere il soggetto centrato quando cambi formato.

Passaggio 4

Anteprima del tuo video

Controlla la chiarezza, l'allineamento del movimento o il ritaglio indesiderato.

Domande frequenti sul ridimensionamento dei video

Come posso ridimensionare un video senza perdere qualità?

Utilizza uno strumento di ridimensionamento intelligente che regola le dimensioni senza stirare o distorcere il tuo filmato. HeyGen mantiene la chiarezza durante il ridimensionamento in modo che il tuo video rimanga nitido anche quando si cambia formato. Per ritagliare prima di ridimensionare, prova il Online Video Trimmer

Quale rapporto d'aspetto è migliore per TikTok, Instagram o Shorts?

TikTok, Reels e Shorts funzionano meglio con il formato verticale 9:16, mentre i feed di Instagram supportano il quadrato (1:1) e il 4:5. YouTube e i video di formazione si adattano al widescreen (16:9). Scegliere le dimensioni giuste garantisce che il tuo contenuto venga visualizzato correttamente su tutte le piattaforme.

Posso ridimensionare un video online?

Sì. HeyGen ti permette di ridimensionare i video completamente nel tuo browser, senza applicazioni, download o configurazioni tecniche necessarie. Carica semplicemente il tuo file, scegli le dimensioni e esporta un video pulito, pronto per la piattaforma in pochi minuti.

Qual è la differenza tra ridimensionare e ritagliare un video?

Ridimensionare modifica le dimensioni complessive del tuo video, mentre ritagliare rimuove parti dell'inquadratura. Molti creatori ridimensionano prima per adattarsi alla piattaforma, poi ritagliano per ottenere una composizione e inquadratura perfette.

Posso cambiare la risoluzione e il rapporto d'aspetto contemporaneamente?

Sì. HeyGen ti permette di regolare sia le dimensioni che la risoluzione in un unico passaggio, aiutandoti a personalizzare il tuo video per TikTok, Instagram, YouTube e altri senza creare distorsioni.

Come posso correggere un video stirato o distorto?

Utilizza la correzione del rapporto d'aspetto per ripristinare le proporzioni naturali. HeyGen regola automaticamente il tuo layout in modo che i soggetti appaiano bilanciati e centrati invece di essere stirati attraverso il fotogramma.

Posso ridimensionare i file MP4?

Assolutamente. L'MP4 è universalmente supportato e può essere ridimensionato, riquadrato ed esportato senza problemi di compatibilità. Dopo aver ridimensionato, puoi anche riformattare il tuo video utilizzando lo strumento Repurpose Video Tool

Il ridimensionamento riduce la qualità del video?

Può succedere se fatto in modo errato, ma HeyGen utilizza una scalatura ottimizzata per preservare nitidezza e colore. Anteprima prima dell'esportazione assicura che il tuo video ridimensionato rimanga pulito e professionale su dispositivi e piattaforme diverse.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

