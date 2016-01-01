HeyGen ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per creare un loop pulito e professionale senza utilizzare software complicati. Ogni funzionalità è progettata per rendere il processo veloce e semplice.

• Loop Infiniti Senza Interruzioni: Ripeti il tuo clip all'infinito o imposta un numero personalizzato di ripetizioni.

• Selettore Loop sulla Timeline: Scegli la porzione esatta che vuoi ripetere con una timeline chiara e semplice.

• Anteprima Istantanea ed Esportazione Rapida: Visualizza il tuo loop mentre modifichi e scaricalo in pochi secondi.

• Supporto Multi-Formato: Funziona con MP4, MOV, WebM e altro ancora.

• Strumenti di Editing Tutto-in-Uno: Taglia, ritaglia, accelera, rallenta, disattiva l'audio o aggiungi audio direttamente dall'editor.



Per aggiungere testo, didascalie o titoli al tuo video in loop, puoi anche utilizzare lo strumento di HeyGen Aggiungi Testo al Video. È un modo semplice per migliorare i tuoi contenuti per i social media o le presentazioni.