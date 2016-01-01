Ripeti Video

Creare un video loop dovrebbe essere semplice, veloce e affidabile. Con HeyGen, puoi trasformare qualsiasi clip in un loop fluido e senza interruzioni in pochi secondi senza scaricare software o imparare a usare strumenti di editing complicati. Che tu stia creando contenuti per i social media, presentazioni o schermi digitali, HeyGen ti offre un modo facile per ripetere i tuoi video, controllare i tempi ed esportare risultati di alta qualità che sembrano puliti su ogni piattaforma. È progettato per creatori, marketer e chiunque abbia bisogno di un video loop professionale senza passaggi aggiuntivi.

Tool featured image
-Video generati
-Avatar generati
-Video tradotti
Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Prova il nostro generatore di video avatar AI

Questo strumento ti permette di trasformare una singola foto in un avatar AI realistico che riflette espressioni reali, movimento e illuminazione per video rifiniti. Puoi generare istantaneamente clip di qualità professionale per contenuti social, formazione o narrazione senza bisogno di telecamere, squadre o competenze di montaggio.

Create Avatar Video

1

Select Avatar

2

Type your script

0/200 characters
Sign in or register to access the full experience
Seleziona un avatar esistente
Step 1:Seleziona un avatar esistente
Digita il tuo comando
Step 2:Digita il tuo comando
Clicca sul video generato
Step 3:Clicca sul video generato
Video in loop

Cerchi loop video perfetti?

Crea video loop fluidi e senza interruzioni senza editing complesso o software. Carica il tuo video, imposta quante volte si ripete ed esporta un video loop pulito che appare perfetto su ogni piattaforma. Ideale per post sui social media, dimostrazioni di prodotto, visualizzazioni di sfondo, presentazioni e altro ancora.
Vantaggi principali
• Veloce e semplice
• Funziona su qualsiasi dispositivo
• Nessuna filigrana
• Supporta MP4, MOV, WebM e altro
• Esportazioni di alta qualità

HeyGen scambia volti di avatar con molteplici attrici AI femminili in carte colorate.
Video in loop

Migliori pratiche per creare un video loop fluido

Un ottimo loop sembra naturale e pulito. Che tu stia facendo il loop di un breve video o di una sequenza più lunga, alcuni semplici passaggi aiutano a rendere il tuo video professionale.

• Scegli una clip con un movimento o un'illuminazione costanti
• Taglia i punti di inizio e fine in modo che la transizione sembri naturale
• Mantieni i loop brevi e ritmici per le piattaforme social
• Usa la timeline per evidenziare il momento migliore
• Sincronizza il timing dell'audio o mantieni l'audio discreto
• Esporta alla stessa risoluzione del tuo video originale

uno screenshot di un sito web che dice loop il tuo video con un clic
Creazione di Video con Intelligenza Artificiale

Funzionalità avanzate di video loop create per farti risparmiare tempo

HeyGen ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per creare un loop pulito e professionale senza utilizzare software complicati. Ogni funzionalità è progettata per rendere il processo veloce e semplice.
• Loop Infiniti Senza Interruzioni: Ripeti il tuo clip all'infinito o imposta un numero personalizzato di ripetizioni.
• Selettore Loop sulla Timeline: Scegli la porzione esatta che vuoi ripetere con una timeline chiara e semplice.
• Anteprima Istantanea ed Esportazione Rapida: Visualizza il tuo loop mentre modifichi e scaricalo in pochi secondi.
• Supporto Multi-Formato: Funziona con MP4, MOV, WebM e altro ancora.
• Strumenti di Editing Tutto-in-Uno: Taglia, ritaglia, accelera, rallenta, disattiva l'audio o aggiungi audio direttamente dall'editor.

Per aggiungere testo, didascalie o titoli al tuo video in loop, puoi anche utilizzare lo strumento di HeyGen Aggiungi Testo al Video. È un modo semplice per migliorare i tuoi contenuti per i social media o le presentazioni.

un cartone animato di un uomo seduto davanti a un camino
Come funziona?

Crea video che si ripetono in modo continuo in 4 semplici passaggi

Crea creazioni video AI sincronizzate perfettamente con le labbra che si ripetono naturalmente e mantengono il pubblico incollato allo schermo.

Passo 1

Inserisci testo o carica audio

Inizia con un file audio pulito o digita il tuo script—HeyGen supporta sia la voce che il testo da leggere. Questa è una potente funzionalità dei nostri strumenti di generazione video AI.

Passo 2

Seleziona un Avatar

Usa un avatar IA parlante o sincronizza le labbra su riprese reali per una consegna realistica.

Passaggio 3

Scegli una voce AI o carica un video reale

Scegli tra oltre 300 voci in più di 175 lingue per adattarti al tono e al pubblico di destinazione. Questa scelta migliora la qualità del tuo video generato dall'intelligenza artificiale.

Passaggio 4

Genera e condividi il tuo video sincronizzato

HeyGen sincronizza automaticamente labbra, voce ed espressioni facciali: esporta e condividi i tuoi video AI in pochi secondi.

Domande Frequenti sui Video Loop

Come posso ripetere un video online con HeyGen?

Carica il tuo file MP4, MOV, AVI o WebM, seleziona la parte che vuoi ripetere e visualizza in anteprima il loop all'istante. Una volta che appare fluido, esporta un video loop in HD con un solo clic. Per un tempismo ancora più preciso, puoi rifinire il tuo clip prima utilizzando il Online Video Trimmer

Posso mettere in loop un video gratuitamente?

Sì. HeyGen ti permette di ripetere i video online gratuitamente senza filigrana o installazione di software. Puoi ripetere il tuo clip più volte, creare loop infiniti ed esportare un file rifinito direttamente dal tuo browser.

Il looping ridurrà la qualità del video?

No. HeyGen preserva la chiarezza e la risoluzione originali del tuo video, assicurando che ogni segmento ripetuto appaia senza soluzione di continuità e nitido. Anche dopo numerosi cicli, il tuo video esportato rimane pulito e pronto per piattaforme come TikTok o Instagram.

Posso riprodurre solo una parte di un video?

Sì. Puoi evidenziare un momento specifico sulla timeline e ripetere solo quella sezione in loop per una ripetizione fluida e naturale. Se desideri ancora più precisione, taglia i momenti indesiderati in anticipo utilizzando lo strumento Repurpose Video tool

Quali formati video sono supportati da HeyGen per il looping?

Puoi caricare file MP4, MOV, AVI, WebM e altri formati standard. Il tuo video finale esportato in loop viene consegnato come un MP4 per garantire la compatibilità universale su social media, presentazioni e siti web.

Il tool Loop Video funziona sui dispositivi mobili?

Sì. HeyGen funziona interamente nel browser, quindi puoi riprodurre video in loop su iPhone, Android, tablet, Chromebook, Windows e Mac senza installare nulla. L'interfaccia rimane veloce e reattiva su tutti i dispositivi.

I miei video caricati sono al sicuro?

Sì. Tutti i file vengono elaborati in modo privato, criptati durante la modifica e rimossi automaticamente dopo il download. HeyGen non conserva né condivide i tuoi contenuti più del necessario, garantendo la completa privacy mentre lavori.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Inizia a creare con HeyGen

Trasforma le tue idee in video professionali con l'intelligenza artificiale.

CTA background