Aumenta il volume del video

HeyGen migliora l'audio del tuo video in modo uniforme e previene la distorsione, garantendoti un risultato pulito ed equilibrato. Non hai bisogno di esperienza di montaggio o di strumenti complicati. Carica semplicemente il tuo video, regola il cursore del volume e anteprima le modifiche. Lo strumento funziona online, supporta più formati e preserva la qualità originale del tuo video.



• Funziona nel tuo browser senza necessità di installazione

• Semplice da usare e veloce

• Migliora il suono senza ridurre la qualità del video

• Aiuta a correggere le registrazioni vocali troppo basse

• Supporta MP4, MOV e WebM

• Pronto per TikTok, YouTube, Instagram e altro