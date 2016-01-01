Aumenta il volume del video

Rendi i tuoi video più forti e chiari in pochi secondi con il booster di volume online di HeyGen. Carica il tuo video, aumenta il livello audio e risolvi immediatamente il problema di suoni bassi o poco udibili. Non è necessario alcun software di editing o esperienza.

Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Aumenta il volume del video

Hai problemi con l'audio basso nei tuoi video?

HeyGen migliora l'audio del tuo video in modo uniforme e previene la distorsione, garantendoti un risultato pulito ed equilibrato. Non hai bisogno di esperienza di montaggio o di strumenti complicati. Carica semplicemente il tuo video, regola il cursore del volume e anteprima le modifiche. Lo strumento funziona online, supporta più formati e preserva la qualità originale del tuo video.

• Funziona nel tuo browser senza necessità di installazione
• Semplice da usare e veloce
• Migliora il suono senza ridurre la qualità del video
• Aiuta a correggere le registrazioni vocali troppo basse
• Supporta MP4, MOV e WebM
• Pronto per TikTok, YouTube, Instagram e altro

adjust audio volume perfect your video on a blue background
Aumenta il volume del video

Migliori pratiche per aumentare il volume del video

Ottieni il suono più nitido possibile con alcuni semplici consigli:

• Inizia con un aumento moderato per evitare distorsioni
• Utilizza l'anteprima per controllare il volume prima di scaricare
• Riduci il rumore di fondo se l'audio originale è molto basso
• Testa il tuo video attraverso cuffie e altoparlanti
• Mantieni equilibrato il dialogo con la musica di sottofondo o gli effetti

Vuoi regolare la durata del tuo video prima di potenziare l'audio? Prova il nostro Online Video Trimmer per tagliare le sezioni indesiderate e ottenere risultati di volume migliori.

a screen that says create new voice on it
Aumenta il volume del video

Migliora i tuoi contenuti con un audio migliorato

Un audio migliore migliora istantaneamente la percezione del tuo contenuto. Un suono più forte e più pulito mantiene l'attenzione degli spettatori e aiuta il tuo messaggio a essere più incisivo. Che tu stia creando tutorial, video di marketing o brevi clip per i social, un audio potenziato rende il tuo video più efficace. Con HeyGen, puoi migliorare il tuo suono in pochi secondi, senza dover imparare a usare software di editing.

a yellow screen that says create voice from an audio file
Come funziona?

Potenzia l'audio del tuo video con una voce AI personalizzata in 4 semplici passaggi

Migliorare l'audio del tuo video è rapido e adatto ai principianti con HeyGen. Puoi caricare la tua clip, potenziare l'audio e esportare una versione più forte e chiara in pochi clic. Ecco come fare:

Passo 1

Carica il tuo video

Carica qualsiasi file MP4, MOV o WebM.

Passo 2

Regola il livello del volume

Alza l'audio utilizzando il cursore integrato.

Passaggio 3

Anteprima del tuo video

Ascolta il tuo suono migliorato prima di esportarlo.

Passaggio 4

Scarica il tuo video con volume più alto

Salva e condividi il tuo video migliorato ovunque

Aumenta il volume dei video FAQ

A cosa serve l'amplificatore del volume del video?

Lo strumento aumenta i livelli audio del tuo video e ne migliora la chiarezza senza influire sulla qualità visiva. Potenzia le registrazioni a basso volume in modo che i tuoi contenuti siano più facili da ascoltare su qualsiasi dispositivo.

Aumentare l'audio distorcerà il suono?

Non se gli aggiustamenti vengono fatti gradualmente. L'anteprima integrata ti permette di testare il volume prima dell'esportazione, aiutandoti a trovare il giusto equilibrio senza distorsioni.

Posso usare lo strumento direttamente nel mio browser?

Sì. L'amplificatore di volume funziona completamente online, non sono necessari download di software o esperienza di editing. Carica semplicemente il tuo video, regola il cursore e esporta immediatamente.

È gratuito l'uso del booster di volume?

Sì. Puoi potenziare l'audio del tuo video gratuitamente con la versione base. Per creare contenuti più rifiniti da zero, prova il AI Video Script Generator.

Quali formati video sono supportati?

Lo strumento supporta file MP4, MOV e WebM. La qualità originale del video viene preservata mentre solo l'audio viene migliorato.

Posso preparare il mio video prima di potenziare l'audio?

Assolutamente. Se hai bisogno di tagliare sezioni non necessarie o pulire il tuo video prima, usa il Online Video Trimmer per risultati più fluidi.

Ho bisogno di un account per iniziare ad aumentare il volume del video?

Non è necessario avere un account per utilizzare lo strumento, ma crearne uno sblocca più funzionalità e opzioni di flusso di lavoro più veloci. Puoi registrarti in qualsiasi momento tramite HeyGen Signup

