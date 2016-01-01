Aumenta il volume del video

Rendi i tuoi video più forti e chiari in pochi secondi con il booster di volume online di HeyGen. Carica il tuo video, aumenta il livello audio e risolvi immediatamente il problema di suoni bassi o poco udibili. Non è necessario alcun software di editing o esperienza.
Hai problemi con l'audio basso nei tuoi video?
HeyGen migliora l'audio del tuo video in modo uniforme e previene la distorsione, garantendoti un risultato pulito ed equilibrato. Non hai bisogno di esperienza di montaggio o di strumenti complicati. Carica semplicemente il tuo video, regola il cursore del volume e anteprima le modifiche. Lo strumento funziona online, supporta più formati e preserva la qualità originale del tuo video.
• Funziona nel tuo browser senza necessità di installazione
• Semplice da usare e veloce
• Migliora il suono senza ridurre la qualità del video
• Aiuta a correggere le registrazioni vocali troppo basse
• Supporta MP4, MOV e WebM
• Pronto per TikTok, YouTube, Instagram e altro
Migliori pratiche per aumentare il volume del video
Ottieni il suono più nitido possibile con alcuni semplici consigli:
• Inizia con un aumento moderato per evitare distorsioni
• Utilizza l'anteprima per controllare il volume prima di scaricare
• Riduci il rumore di fondo se l'audio originale è molto basso
• Testa il tuo video attraverso cuffie e altoparlanti
• Mantieni equilibrato il dialogo con la musica di sottofondo o gli effetti
Migliora i tuoi contenuti con un audio migliorato
Un audio migliore migliora istantaneamente la percezione del tuo contenuto. Un suono più forte e più pulito mantiene l'attenzione degli spettatori e aiuta il tuo messaggio a essere più incisivo. Che tu stia creando tutorial, video di marketing o brevi clip per i social, un audio potenziato rende il tuo video più efficace. Con HeyGen, puoi migliorare il tuo suono in pochi secondi, senza dover imparare a usare software di editing.
Potenzia l'audio del tuo video con una voce AI personalizzata in 4 semplici passaggi
Migliorare l'audio del tuo video è rapido e adatto ai principianti con HeyGen. Puoi caricare la tua clip, potenziare l'audio e esportare una versione più forte e chiara in pochi clic. Ecco come fare:
Carica qualsiasi file MP4, MOV o WebM.
Alza l'audio utilizzando il cursore integrato.
Ascolta il tuo suono migliorato prima di esportarlo.
Salva e condividi il tuo video migliorato ovunque
Lo strumento aumenta i livelli audio del tuo video e ne migliora la chiarezza senza influire sulla qualità visiva. Potenzia le registrazioni a basso volume in modo che i tuoi contenuti siano più facili da ascoltare su qualsiasi dispositivo.
Non se gli aggiustamenti vengono fatti gradualmente. L'anteprima integrata ti permette di testare il volume prima dell'esportazione, aiutandoti a trovare il giusto equilibrio senza distorsioni.
Sì. L'amplificatore di volume funziona completamente online, non sono necessari download di software o esperienza di editing. Carica semplicemente il tuo video, regola il cursore e esporta immediatamente.
Sì. Puoi potenziare l'audio del tuo video gratuitamente con la versione base. Per creare contenuti più rifiniti da zero, prova il AI Video Script Generator.
Lo strumento supporta file MP4, MOV e WebM. La qualità originale del video viene preservata mentre solo l'audio viene migliorato.
Assolutamente. Se hai bisogno di tagliare sezioni non necessarie o pulire il tuo video prima, usa il Online Video Trimmer per risultati più fluidi.
Non è necessario avere un account per utilizzare lo strumento, ma crearne uno sblocca più funzionalità e opzioni di flusso di lavoro più veloci. Puoi registrarti in qualsiasi momento tramite HeyGen Signup
