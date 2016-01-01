Crea il tuo Avatar

Trasforma la tua foto o breve video in una versione digitale realistica di te stesso. Con HeyGen, puoi creare un avatar AI che parla, si muove e si connette in oltre 175 lingue. È veloce, realistico e ideale per video, formazione o social media.

Tool featured image
-Video generati
-Avatar generati
-Video tradotti
Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Prova il nostro generatore di video avatar AI

Questo strumento ti permette di trasformare una singola foto in un avatar AI realistico che riflette espressioni reali, movimento e illuminazione per video rifiniti. Puoi generare istantaneamente clip di qualità professionale per contenuti social, formazione o narrazione senza bisogno di telecamere, squadre o competenze di montaggio.

Create Avatar Video

1

Select Avatar

2

Type your script

Seleziona un avatar esistente
Step 1:Seleziona un avatar esistente
Digita il tuo comando
Step 2:Digita il tuo comando
Clicca sul video generato
Step 3:Clicca sul video generato
Crea il tuo Avatar

Vuoi un avatar AI unico per i tuoi video?

Con il Generatore di Avatar AI di HeyGen, puoi creare una versione digitale realistica di te stesso o progettare un personaggio completamente personalizzato che rappresenti il tuo marchio. Che tu stia producendo video di marketing, materiali di formazione o contenuti per i social media, il tuo avatar personalizzato ti aiuta a comparire ovunque senza essere davanti alla telecamera.

HeyGen ti permette di personalizzare l'aspetto, la voce e le espressioni del tuo avatar affinché corrispondano perfettamente al tuo tono e personalità. Scegli tratti del viso, abbigliamento e gesti che riflettano la tua identità di marca. Il tuo avatar può persino parlare in oltre 175 lingue, rendendo la comunicazione globale semplice e autentica.

Con la creazione di video alimentata dall'IA di HeyGen, puoi progettare avatar professionali senza telecamere, attori o strumenti di montaggio complicati. È il modo più semplice per creare contenuti video coinvolgenti e scalabili che si connettono con il tuo pubblico.

una registrazione di una donna su uno schermo verde con scritto heygen in basso
Crea il tuo Avatar

Migliori pratiche per creare il tuo avatar AI

Per fare in modo che il tuo avatar personalizzato appaia naturale e professionale, segui questi semplici consigli:

✓ Use high-quality video or images: Sharp, well-lit footage delivers the most lifelike results.
✓ Record in bright, even lighting: Avoid shadows so the AI captures accurate details.
✓ Keep backgrounds simple: Plain, distraction-free backdrops create a cleaner final output.
✓ Try voice cloning: Use HeyGen’s AI voice cloning to make your avatar sound like you.
✓ Customize outfits and expressions: Adjust clothing, tone and gestures to fit your brand.
✓ Add multiple languages: Speak naturally in 175+ languages and accents to reach global audiences

• Aggiungi Più Lingue: Parla naturalmente in oltre 175 + lingue e accenti per raggiungere pubblici in tutto il mondo.

Vuoi registrare tutorial o dimostrazioni di prodotti con il tuo avatar? Prova il AI Screen Recorder per catturare i tuoi video direttamente nel tuo browser

uno screenshot di un sito web che dice " carica un filmato di alta qualità della durata di 2 minuti "
Crea il tuo Avatar

Aumentare l'interazione con gli Avatar AI

HeyGen rende facile creare avatar professionali e realistici senza l'uso di telecamere, attori o competenze di editing. Tutto funziona nel tuo browser, così puoi ottenere risultati raffinati in pochi minuti.

✓ Natural expressions and gestures: Avatars speak and move with realistic facial animations that match your tone.
✓ AI voice cloning: Give your avatar your own voice using advanced speech synthesis.
✓ Global language support: Communicate naturally in 175+ languages and accents.
✓ Simple browser workflow: Create, customize and render videos online with no software needed.

La funzione Crea il Tuo Avatar di HeyGen dà vita ai personaggi con movimenti espressivi, una voce naturale e dettagli realistici che ti aiutano a connetterti con il tuo pubblico.

un video che promuove l'interazione
Come funziona?

Crea il tuo Avatar AI personalizzato in 4 semplici passaggi

Da un breve video al tuo sé digitale completamente personalizzato e pronto a parlare. Creare il tuo avatar AI con HeyGen è rapido e semplice. Ti serve solo un breve video o una foto per iniziare. In pochi minuti, il tuo avatar AI personalizzato sarà pronto a parlare, presentare e connettersi con il tuo pubblico.

Passo 1

Registra un breve video

Registra un video di te stesso chiaro e ben illuminato seguendo la semplice guida sullo schermo.

Passo 2

Carica il tuo video e il modulo di consenso

Il tuo filmato viene elaborato in modo sicuro per generare il tuo avatar personalizzato.

Passaggio 3

Personalizza il tuo aspetto e la tua voce

Adatta il tuo stile, le espressioni e il tono per corrispondere alla tua personalità o al tuo marchio.

Passaggio 4

Inizia a creare video

Digita il tuo script e il tuo avatar trasmetterà il tuo messaggio in modo naturale in qualsiasi lingua.

Donna sorridente su uno schermo con un pulsante 'Carica il tuo video'.
Un'interfaccia utente per caricare video, che mostra opzioni per trascinare e rilasciare file, sfogliare file locali, caricare tramite Google Drive o registrare utilizzando una webcam o un telefono.
Interfaccia di creazione video HeyGen AI con un avatar femminile sorridente, controlli video e il prompt 'Digita semplicemente il tuo script per iniziare!'
Un lettore video con una donna sorridente in camicia bianca, con icone di Instagram, YouTube e TikTok qui sotto.

Domande Frequenti per Creare il Tuo Avatar

Cos'è lo strumento “Crea il Tuo Avatar” di HeyGen?

È uno strumento alimentato dall'intelligenza artificiale che trasforma il tuo video o foto in una versione digitale parlante di te. Puoi utilizzarlo per video aziendali, presentazioni e creazione di contenuti.

Posso creare un avatar da una foto o un video?

Sì. Carica una foto chiara o un breve video e HeyGen genererà il tuo avatar realistico in pochi minuti.

Il mio avatar può parlare diverse lingue?

Sì. Il tuo avatar può parlare in più di 175 lingue e accenti, rendendolo perfetto per un pubblico globale.

Posso aggiornare o ricreare il mio avatar in seguito?

Sì. Puoi eliminare, ricreare o aggiornare gli avatar dal tuo cruscotto come necessario, a seconda del tuo livello di abbonamento.

Questa funzionalità è disponibile in tutti i piani?

La creazione di avatar personalizzati è disponibile sui piani premium, e alcuni piani includono prove gratuite o accesso limitato.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

