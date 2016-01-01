Trasforma la tua foto o breve video in una versione digitale realistica di te stesso. Con HeyGen, puoi creare un avatar AI che parla, si muove e si connette in oltre 175 lingue. È veloce, realistico e ideale per video, formazione o social media.
Questo strumento ti permette di trasformare una singola foto in un avatar AI realistico che riflette espressioni reali, movimento e illuminazione per video rifiniti. Puoi generare istantaneamente clip di qualità professionale per contenuti social, formazione o narrazione senza bisogno di telecamere, squadre o competenze di montaggio.
Vuoi un avatar AI unico per i tuoi video?
Con il Generatore di Avatar AI di HeyGen, puoi creare una versione digitale realistica di te stesso o progettare un personaggio completamente personalizzato che rappresenti il tuo marchio. Che tu stia producendo video di marketing, materiali di formazione o contenuti per i social media, il tuo avatar personalizzato ti aiuta a comparire ovunque senza essere davanti alla telecamera.
HeyGen ti permette di personalizzare l'aspetto, la voce e le espressioni del tuo avatar affinché corrispondano perfettamente al tuo tono e personalità. Scegli tratti del viso, abbigliamento e gesti che riflettano la tua identità di marca. Il tuo avatar può persino parlare in oltre 175 lingue, rendendo la comunicazione globale semplice e autentica.
Con la creazione di video alimentata dall'IA di HeyGen, puoi progettare avatar professionali senza telecamere, attori o strumenti di montaggio complicati. È il modo più semplice per creare contenuti video coinvolgenti e scalabili che si connettono con il tuo pubblico.
Migliori pratiche per creare il tuo avatar AI
Per fare in modo che il tuo avatar personalizzato appaia naturale e professionale, segui questi semplici consigli:
✓ Use high-quality video or images: Sharp, well-lit footage delivers the most lifelike results.
✓ Record in bright, even lighting: Avoid shadows so the AI captures accurate details.
✓ Keep backgrounds simple: Plain, distraction-free backdrops create a cleaner final output.
✓ Try voice cloning: Use HeyGen’s AI voice cloning to make your avatar sound like you.
✓ Customize outfits and expressions: Adjust clothing, tone and gestures to fit your brand.
✓ Add multiple languages: Speak naturally in 175+ languages and accents to reach global audiences
• Aggiungi Più Lingue: Parla naturalmente in oltre 175 + lingue e accenti per raggiungere pubblici in tutto il mondo.
Vuoi registrare tutorial o dimostrazioni di prodotti con il tuo avatar? Prova il AI Screen Recorder per catturare i tuoi video direttamente nel tuo browser
Aumentare l'interazione con gli Avatar AI
HeyGen rende facile creare avatar professionali e realistici senza l'uso di telecamere, attori o competenze di editing. Tutto funziona nel tuo browser, così puoi ottenere risultati raffinati in pochi minuti.
✓ Natural expressions and gestures: Avatars speak and move with realistic facial animations that match your tone.
✓ AI voice cloning: Give your avatar your own voice using advanced speech synthesis.
✓ Global language support: Communicate naturally in 175+ languages and accents.
✓ Simple browser workflow: Create, customize and render videos online with no software needed.
La funzione Crea il Tuo Avatar di HeyGen dà vita ai personaggi con movimenti espressivi, una voce naturale e dettagli realistici che ti aiutano a connetterti con il tuo pubblico.
Crea il tuo Avatar AI personalizzato in 4 semplici passaggi
Da un breve video al tuo sé digitale completamente personalizzato e pronto a parlare. Creare il tuo avatar AI con HeyGen è rapido e semplice. Ti serve solo un breve video o una foto per iniziare. In pochi minuti, il tuo avatar AI personalizzato sarà pronto a parlare, presentare e connettersi con il tuo pubblico.
Registra un video di te stesso chiaro e ben illuminato seguendo la semplice guida sullo schermo.
Il tuo filmato viene elaborato in modo sicuro per generare il tuo avatar personalizzato.
Adatta il tuo stile, le espressioni e il tono per corrispondere alla tua personalità o al tuo marchio.
Digita il tuo script e il tuo avatar trasmetterà il tuo messaggio in modo naturale in qualsiasi lingua.
È uno strumento alimentato dall'intelligenza artificiale che trasforma il tuo video o foto in una versione digitale parlante di te. Puoi utilizzarlo per video aziendali, presentazioni e creazione di contenuti.
Sì. Carica una foto chiara o un breve video e HeyGen genererà il tuo avatar realistico in pochi minuti.
Sì. Il tuo avatar può parlare in più di 175 lingue e accenti, rendendolo perfetto per un pubblico globale.
Sì. Puoi eliminare, ricreare o aggiornare gli avatar dal tuo cruscotto come necessario, a seconda del tuo livello di abbonamento.
La creazione di avatar personalizzati è disponibile sui piani premium, e alcuni piani includono prove gratuite o accesso limitato.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Trasforma le tue idee in video professionali con l'intelligenza artificiale.