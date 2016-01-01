Come funziona?

Crea il tuo Avatar AI personalizzato in 4 semplici passaggi

Da un breve video al tuo sé digitale completamente personalizzato e pronto a parlare. Creare il tuo avatar AI con HeyGen è rapido e semplice. Ti serve solo un breve video o una foto per iniziare. In pochi minuti, il tuo avatar AI personalizzato sarà pronto a parlare, presentare e connettersi con il tuo pubblico.