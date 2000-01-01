Unisci Due Video in Uno

Unisci i tuoi video in un unico filmato fluido con pochi clic. Carica i tuoi file, organizzali e scarica un MP4 pulito senza filigrane o registrazioni. Tutto funziona direttamente nel tuo browser, velocemente e in sicurezza. Perfetto per post sui social, video dal cellulare, progetti scolastici o editing rapidi. Mantieni la semplicità, unisci i tuoi video e ottieni un file pronto all'uso in pochi secondi

Combine Videos Online
Unisci Due Video

Combina due video in una narrazione senza soluzione di continuità

Questo strumento offre un modo semplice per unire i video senza installare nulla. Carica i tuoi clip, riordinali, taglia ciò che non ti serve e scegli il layout adatto al tuo progetto. Puoi aggiungere musica, correggere orientamenti misti e combinare video orizzontali o verticali in un unico file pulito. Supporta MP4, MOV, AVI e altro ancora, e funziona su qualsiasi dispositivo. Tutto viene elaborato in modo sicuro nel tuo browser, così puoi unire i tuoi video rapidamente e scaricare il file finito senza problemi. Puoi anche esplorare strumenti come creare contenuti da zero utilizzando il generatore Text to Video.

un telefono con l'immagine di una ragazza con un microfono
Unisci Due Video

Migliori pratiche per combinare video con HeyGen

Alcuni rapidi aggiustamenti possono rendere il tuo video unito più fluido. Cerca di mantenere le tue clip vicine in risoluzione per evitare cambiamenti di qualità evidenti. Se i tuoi video sono stati girati in orientamenti diversi, usa strumenti di ritaglio o layout per mantenere il soggetto centrato e facile da guardare. Controlla i livelli audio affinché le transizioni sembrino naturali e taglia i momenti di cui non hai bisogno. Scegli un rapporto d'aspetto che si adatti alla tua piattaforma e anteprima il tuo video prima di esportarlo per assicurarti che tutto scorra bene.

uno screenshot di un sito web con un gatto
Unisci Due Video

Perché combinare video con lo Studio AI di HeyGen?

Questo combinatore di video online ti permette di unire clip senza account, download o watermark. Funziona su qualsiasi dispositivo e gestisce formati popolari come MP4 e MOV, così puoi caricare e unire video con facilità. Puoi combinare diversi clip, mantenere la qualità nitida e salvare il tuo video finito in pochi secondi. I tuoi file rimangono sicuri durante l'elaborazione e vengono cancellati dopo il download. È un modo semplice per creare un video pulito, pronto per essere condiviso per lavoro, scuola o piattaforme social. Se vuoi dare più personalità ai tuoi video, prova il nostro strumento Crea il Tuo Avatar.

una foto di un uomo e una donna con le parole combina e condividi sotto di loro
Come funziona?

Come unire due video in HeyGen

Unire due video è semplice come caricare, organizzare le scene ed esportare all'interno dello Studio AI di HeyGen. Basta caricare, organizzare, modificare ed esportare il tuo MP4 finale in pochi minuti.

Passo 1

Carica i tuoi clip

Carica i tuoi file video in formato MP4, MOV, AVI o qualsiasi altro formato supportato. Assicurati che tutti i clip che desideri unire siano pronti.

Passo 2

Organizza la tua cronologia

Posiziona le tue clip nell'ordine che preferisci. Rifila i bordi, aggiusta il layout e posiziona ogni scena in modo che tutto si allinei senza problemi.

Passaggio 3

Personalizza le tue modifiche

Migliora il tuo video aggiungendo o sostituendo l'audio, regolando il timing e assicurandoti che le transizioni siano fluide. Anteprima della sequenza per confermare che tutto appaia corretto.

Passaggio 4

Unisci e Scarica

Una volta soddisfatto, unisci i tuoi clip in un unico video senza interruzioni. Esporta il tuo MP4 finale e scaricalo immediatamente. L'intero processo è rapido, semplice e completamente online.

Domande frequenti sulla combinazione di due video

Come posso unire due video online?

Carica i tuoi clip, organizzali nell'editor ed esporta un unico file MP4 in pochi minuti. Se vuoi tagliare o pulire i tuoi clip prima di unirli, prova il Online Video Trimmer

Posso unire più video gratuitamente?

Sì. Puoi combinare due o più clip gratuitamente ed esportare un MP4 senza filigrana pronto per i social media, presentazioni o progetti scolastici.

Unire i video ridurrà la qualità?

No. Il tuo video finale unito rimane nitido in HD e ottimizzato per una riproduzione fluida. HeyGen mantiene automaticamente la chiarezza, il colore e la risoluzione intatti durante l'elaborazione.

Quali formati video posso caricare?

È possibile caricare file MP4, MOV, AVI e WebM. Lo strumento supporta anche orientamenti misti, permettendoti di combinare riprese verticali e orizzontali in un unico video pulito.

Posso unire i video sul mio telefono?

Sì. Lo strumento funziona direttamente nel browser del tuo cellulare su iPhone, Android e tablet, così come su Mac, Windows e Chromebook.

Posso aggiungere o sostituire l'audio mentre unisco i video?

Sì. Puoi caricare una nuova traccia audio o mantenere il suono originale. Se necessiti di regolare la velocità di riproduzione, usa il Audio Speed Changer

I miei file caricati sono privati e sicuri?

Sì. I tuoi video vengono elaborati in modo sicuro nel browser e automaticamente cancellati dopo il download. Solo tu hai accesso ai tuoi contenuti durante tutto il processo.

Posso usare questo strumento per creare contenuti per TikTok o YouTube?

Assolutamente. Puoi unire clip per TikTok, Instagram Reels, YouTube e altro. Per creare video narrati o aggiungere voci AI, esplora lo strumento Text to Speech Video Tool

