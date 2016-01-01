Dai vita ai tuoi video aggiungendo emoji, testo e divertenti adesivi animati. Lo strumento online gratuito di HeyGen per gli adesivi ti permette di personalizzare i clip in pochi secondi senza bisogno di scaricare nulla o avere esperienza di editing. Evidenzia le reazioni, esprimi emozioni o aggiungi umorismo a qualsiasi video direttamente dal tuo browser. Perfetto per i social media, il marketing e i contenuti brevi
Il generatore di grafica animata AI di HeyGen trasforma qualsiasi script in visualizzazioni animate raffinate utilizzando un design automatico della scena e elementi di movimento dinamici. Elimina la necessità di editing manuale generando transizioni, layout e animazioni di qualità da studio che si abbinano alla trama.
Vuoi aggiungere un tocco creativo e accattivante ai tuoi video?
Fai risaltare i tuoi video con lo strumento di adesivi potenziato dall'IA di HeyGen, il modo più semplice per aggiungere colore, emozione e personalità ai tuoi contenuti. Che si tratti di marketing, tutorial o clip per i social media, gli adesivi rendono immediatamente le immagini più dinamiche e coinvolgenti.
Con HeyGen, puoi aggiungere, spostare e ridimensionare adesivi in pochi secondi. Scegli tra centinaia di emoji animate, icone ed effetti per evidenziare momenti chiave o esprimere emozioni, il tutto senza alcuna abilità di editing.
Grazie alla precisione dell'intelligenza artificiale e al posizionamento migliorato dalla realtà aumentata, HeyGen garantisce che ogni adesivo supporti la tua storia senza distrazioni. Il risultato sono video professionali e accattivanti che mantengono l'attenzione degli spettatori fino alla fine.
Migliori pratiche per aggiungere adesivi ai video
Per ottenere il massimo dai tuoi video arricchiti con adesivi, segui questi consigli collaudati:
• Scegli gli adesivi giusti: Scegli immagini che si abbinino al tuo tema e tono in modo che supportino la tua storia invece di distrarre.
• Posizionali con uno scopo: Metti gli adesivi in punti che evidenzino i momenti chiave senza coprire elementi visivi importanti.
• Mantieni l'equilibrio: Usa gli adesivi con parsimonia per mantenere un aspetto pulito e professionale.
• Conosci il tuo pubblico: Seleziona adesivi che si adattino alle preferenze, all'umorismo e al contesto culturale dei tuoi spettatori.
• Sperimenta e affina: Prova diverse animazioni e tempistiche per scoprire cosa funziona meglio per il tuo stile.
Queste pratiche ti aiutano a mantenere la coerenza del marchio pur mantenendo i tuoi video freschi, coinvolgenti ed espressivi.
Migliorare l'interazione degli spettatori con video arricchiti da sticker
Gli adesivi non servono solo a decorare, aumentano l'interazione, la fidelizzazione e l'impatto emotivo. Gli adesivi giusti aggiungono movimento, guidano lo sguardo dello spettatore e lo mantengono incollato più a lungo.
Elementi visivi come emoji e grafiche animate sono stati dimostrati aumentare la memorizzazione e l'interazione su TikTok, Instagram Reels e YouTube Shorts. Gli adesivi ti aiutano:
Evidenzia i messaggi chiave o le caratteristiche del prodotto
Rafforzare l'emozione (umorismo, eccitazione, sorpresa)
Rendi il contenuto moderno, autentico e a cui ci si possa relazionare
Lo strumento di adesivi alimentato dall'IA di HeyGen rende facile per creatori, educatori e marchi trasformare qualsiasi video in una storia interattiva e memorabile.
Puoi anche utilizzare il nostro AI Talking Head Generator per aggiungere avatar digitali realistici che pronunciano il tuo messaggio direttamente.
Aggiungi adesivi al tuo video in 4 semplici passaggi
Rendi i tuoi video più dinamici e visivamente coinvolgenti con adesivi personalizzati. Puoi migliorare i tuoi video rapidamente e facilmente con lo strumento online gratuito di HeyGen.
Carica il tuo video o incolla il tuo contenuto scritto, come un post del blog o uno script, nell'editor. I formati supportati includono MP4, MOV e AVI.
Scegli tra oltre 300 avatar e voci AI che si adattano al tuo stile e al tuo messaggio. Non è necessario girare video o preparare un set.
Esplora la libreria di adesivi di HeyGen piena di emoji, icone e animazioni. Trascina e rilascia gli adesivi per evidenziare i punti chiave o aggiungere personalità al tuo video.
Lascia che l'IA di HeyGen crei il tuo video in pochi minuti. Anteprima, scarica e condividi istantaneamente su TikTok, YouTube, Instagram e altri.
Sì. HeyGen offre una varietà di emoji animate, icone ed effetti che puoi posizionare ovunque nel tuo video. Questi adesivi animati aiutano a rendere il tuo contenuto più espressivo e visivamente coinvolgente.
Non è richiesta alcuna esperienza. Lo strumento è progettato per principianti, permettendoti di aggiungere e regolare adesivi in pochi secondi. Se hai bisogno di tagliare il tuo video prima, puoi utilizzare il nostro Online Video Trimmer per modifiche rapide.
Sì. Puoi caricare PNG personalizzati, loghi o elementi del tuo brand e incorporarli direttamente nel tuo video. Questo rende facile mantenere uno stile coerente o mettere in evidenza l'identità del tuo marchio
Sì. Aggiungere adesivi è completamente gratuito e il tuo video esportato non includerà alcuna filigrana. Puoi creare contenuti raffinati e professionali senza pagare per software di editing avanzato.
Sì. Lo strumento funziona senza problemi sia su browser desktop che mobili, quindi puoi modificare i video da qualsiasi luogo. Non è necessario scaricare un'app o installare alcun software aggiuntivo.
No. Il tuo video viene renderizzato in alta qualità e mantiene immagini nitide anche dopo l'aggiunta di adesivi. Se hai bisogno di modificare le dimensioni del tuo video, puoi utilizzare il nostro strumento Ridimensiona Video.
Sì. Puoi migliorare i tuoi contenuti abbinando adesivi con avatar AI utilizzando il AI Talking Head Generator. Questa combinazione crea video più interattivi e personalizzati.
Trasforma le tue idee in video professionali con l'intelligenza artificiale.