Dai vita ai tuoi video aggiungendo emoji, testo e divertenti adesivi animati. Lo strumento online gratuito di HeyGen per gli adesivi ti permette di personalizzare i clip in pochi secondi senza bisogno di scaricare nulla o avere esperienza di editing. Evidenzia le reazioni, esprimi emozioni o aggiungi umorismo a qualsiasi video direttamente dal tuo browser. Perfetto per i social media, il marketing e i contenuti brevi

-Video generati
-Avatar generati
-Video tradotti
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Prova il nostro generatore di grafiche animate AI

Il generatore di grafica animata AI di HeyGen trasforma qualsiasi script in visualizzazioni animate raffinate utilizzando un design automatico della scena e elementi di movimento dinamici. Elimina la necessità di editing manuale generando transizioni, layout e animazioni di qualità da studio che si abbinano alla trama.

Carica il riferimento dello stile video
Step 1:Carica il riferimento dello stile video
Digita il tuo comando
Step 2:Digita il tuo comando
Clicca sul video generato
Step 3:Clicca sul video generato
Vuoi aggiungere un tocco creativo e accattivante ai tuoi video?

Fai risaltare i tuoi video con lo strumento di adesivi potenziato dall'IA di HeyGen, il modo più semplice per aggiungere colore, emozione e personalità ai tuoi contenuti. Che si tratti di marketing, tutorial o clip per i social media, gli adesivi rendono immediatamente le immagini più dinamiche e coinvolgenti.

Con HeyGen, puoi aggiungere, spostare e ridimensionare adesivi in pochi secondi. Scegli tra centinaia di emoji animate, icone ed effetti per evidenziare momenti chiave o esprimere emozioni, il tutto senza alcuna abilità di editing.

Grazie alla precisione dell'intelligenza artificiale e al posizionamento migliorato dalla realtà aumentata, HeyGen garantisce che ogni adesivo supporti la tua storia senza distrazioni. Il risultato sono video professionali e accattivanti che mantengono l'attenzione degli spettatori fino alla fine.

una pubblicità per heygen il futuro della narrazione
Migliori pratiche per aggiungere adesivi ai video

Per ottenere il massimo dai tuoi video arricchiti con adesivi, segui questi consigli collaudati:

• Scegli gli adesivi giusti: Scegli immagini che si abbinino al tuo tema e tono in modo che supportino la tua storia invece di distrarre.
• Posizionali con uno scopo: Metti gli adesivi in punti che evidenzino i momenti chiave senza coprire elementi visivi importanti.
• Mantieni l'equilibrio: Usa gli adesivi con parsimonia per mantenere un aspetto pulito e professionale.
• Conosci il tuo pubblico: Seleziona adesivi che si adattino alle preferenze, all'umorismo e al contesto culturale dei tuoi spettatori.
• Sperimenta e affina: Prova diverse animazioni e tempistiche per scoprire cosa funziona meglio per il tuo stile.

Queste pratiche ti aiutano a mantenere la coerenza del marchio pur mantenendo i tuoi video freschi, coinvolgenti ed espressivi.

uno screenshot di un sito web che dice adesivi
Migliorare l'interazione degli spettatori con video arricchiti da sticker

Gli adesivi non servono solo a decorare, aumentano l'interazione, la fidelizzazione e l'impatto emotivo. Gli adesivi giusti aggiungono movimento, guidano lo sguardo dello spettatore e lo mantengono incollato più a lungo.

Elementi visivi come emoji e grafiche animate sono stati dimostrati aumentare la memorizzazione e l'interazione su TikTok, Instagram Reels e YouTube Shorts. Gli adesivi ti aiutano:

Evidenzia i messaggi chiave o le caratteristiche del prodotto

Rafforzare l'emozione (umorismo, eccitazione, sorpresa)

Rendi il contenuto moderno, autentico e a cui ci si possa relazionare

Lo strumento di adesivi alimentato dall'IA di HeyGen rende facile per creatori, educatori e marchi trasformare qualsiasi video in una storia interattiva e memorabile.

Puoi anche utilizzare il nostro AI Talking Head Generator per aggiungere avatar digitali realistici che pronunciano il tuo messaggio direttamente.

una donna è seduta davanti a un grafico che dice " più coinvolgente più coinvolgente più coinvolgente "
Come funziona?

Aggiungi adesivi al tuo video in 4 semplici passaggi

Rendi i tuoi video più dinamici e visivamente coinvolgenti con adesivi personalizzati. Puoi migliorare i tuoi video rapidamente e facilmente con lo strumento online gratuito di HeyGen.

Passo 1

Inserisci il tuo script o carica il tuo video

Carica il tuo video o incolla il tuo contenuto scritto, come un post del blog o uno script, nell'editor. I formati supportati includono MP4, MOV e AVI.

Passaggio 2

Scegli un Avatar e una Voce AI

Scegli tra oltre 300 avatar e voci AI che si adattano al tuo stile e al tuo messaggio. Non è necessario girare video o preparare un set.

Passaggio 3

Aggiungi adesivi dalla libreria multimediale di HeyGen

Esplora la libreria di adesivi di HeyGen piena di emoji, icone e animazioni. Trascina e rilascia gli adesivi per evidenziare i punti chiave o aggiungere personalità al tuo video.

Passaggio 4

Genera e condividi il tuo video

Lascia che l'IA di HeyGen crei il tuo video in pochi minuti. Anteprima, scarica e condividi istantaneamente su TikTok, YouTube, Instagram e altri.

Aggiungi adesivi ai video FAQ

Posso aggiungere adesivi animati al mio video?

Sì. HeyGen offre una varietà di emoji animate, icone ed effetti che puoi posizionare ovunque nel tuo video. Questi adesivi animati aiutano a rendere il tuo contenuto più espressivo e visivamente coinvolgente.

Ho bisogno di esperienza di editing per aggiungere adesivi?

Non è richiesta alcuna esperienza. Lo strumento è progettato per principianti, permettendoti di aggiungere e regolare adesivi in pochi secondi. Se hai bisogno di tagliare il tuo video prima, puoi utilizzare il nostro Online Video Trimmer per modifiche rapide.

Posso caricare i miei adesivi o logo personali?

Sì. Puoi caricare PNG personalizzati, loghi o elementi del tuo brand e incorporarli direttamente nel tuo video. Questo rende facile mantenere uno stile coerente o mettere in evidenza l'identità del tuo marchio

È gratuito l'utilizzo?

Sì. Aggiungere adesivi è completamente gratuito e il tuo video esportato non includerà alcuna filigrana. Puoi creare contenuti raffinati e professionali senza pagare per software di editing avanzato.

HeyGen funziona sui dispositivi mobili?

Sì. Lo strumento funziona senza problemi sia su browser desktop che mobili, quindi puoi modificare i video da qualsiasi luogo. Non è necessario scaricare un'app o installare alcun software aggiuntivo.


La qualità del mio video sarà influenzata dopo aver aggiunto degli adesivi?

No. Il tuo video viene renderizzato in alta qualità e mantiene immagini nitide anche dopo l'aggiunta di adesivi. Se hai bisogno di modificare le dimensioni del tuo video, puoi utilizzare il nostro strumento Ridimensiona Video.


Posso combinare gli adesivi con altre funzionalità dell'IA?

Sì. Puoi migliorare i tuoi contenuti abbinando adesivi con avatar AI utilizzando il AI Talking Head Generator. Questa combinazione crea video più interattivi e personalizzati.


