Senza HeyGen Il collo di bottiglia nella formazione dei clienti

Il tuo prodotto è in continua evoluzione. Nuove funzionalità vengono rilasciate ogni settimana. Ma la tua documentazione di supporto è obsoleta, i video di onboarding mostrano ancora l’interfaccia dell’anno scorso e i clienti continuano a fare le stesse domande a cui i tuoi contenuti dovrebbero già rispondere. La produzione video tradizionale non riesce a stare al passo: quando hai finito di coordinarti con il team di prodotto, prenotare le riprese e montare il filmato, l’interfaccia è già cambiata di nuovo. Nel frattempo, il tuo team di supporto affoga tra i ticket che contenuti self-service migliori avrebbero potuto evitare. E i tuoi clienti globali? Devono accontentarsi di risorse solo in inglese o, peggio, di nessuna risorsa.