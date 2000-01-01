Scala l’onboarding dei clienti senza aumentare il tuo team
Tutorial sui prodotti, walkthrough delle funzionalità, guide di onboarding: crea contenuti di formazione per i clienti che riducono i ticket di supporto e favoriscono l’adozione, senza girare nemmeno un video né dover aspettare i team di prodotto.
Il problema della formazione dei clienti
Scopri come i team di formazione clienti trasformano prodotti complessi in contenuti chiari e scalabili che accelerano l’adozione e favoriscono la crescita.
Il collo di bottiglia nella formazione dei clienti
Il tuo prodotto è in continua evoluzione. Nuove funzionalità vengono rilasciate ogni settimana. Ma la tua documentazione di supporto è obsoleta, i video di onboarding mostrano ancora l’interfaccia dell’anno scorso e i clienti continuano a fare le stesse domande a cui i tuoi contenuti dovrebbero già rispondere. La produzione video tradizionale non riesce a stare al passo: quando hai finito di coordinarti con il team di prodotto, prenotare le riprese e montare il filmato, l’interfaccia è già cambiata di nuovo. Nel frattempo, il tuo team di supporto affoga tra i ticket che contenuti self-service migliori avrebbero potuto evitare. E i tuoi clienti globali? Devono accontentarsi di risorse solo in inglese o, peggio, di nessuna risorsa.
La soluzione HeyGen
HeyGen trasforma il tuo team di customer success in un motore di contenuti che si muove alla velocità del prodotto. Scrivi uno script — oppure lascia che l’IA ne generi uno a partire dalla tua documentazione di supporto — scegli un avatar IA e crea video tutorial professionali in pochi minuti. L’interfaccia del prodotto è cambiata? Aggiorna lo script, rigenera il video e i tuoi contenuti restano sempre aggiornati. Base clienti globale? Traduci in oltre 175 lingue all’istante, così ogni cliente può imparare nella propria lingua. Crea una libreria self-service che faccia scalare il supporto, aumenti l’adozione e riduca i ticket che costringono il tuo team a essere reattivo invece che strategico.
Tutto ciò di cui i team Customer Success hanno bisogno per formare su larga scala
Creazione rapida di tutorial
Rimani al passo con la roadmap del tuo prodotto. Genera tutorial di prodotto e walkthrough delle funzionalità in pochi minuti, invece che nelle settimane richieste dalla produzione tradizionale. Quando l’interfaccia utente cambia, aggiorna lo script e rigenera il video: contenuti sempre aggiornati senza dover rigirare le riprese.
• Genera tutorial in pochi minuti
• Aggiorna istantaneamente quando i prodotti cambiano
• Nessuna dipendenza in produzione
Video della documentazione di supporto
Trasforma le guide di supporto piene di testo in contenuti video coinvolgenti. Video esplicativi che mostrano ai clienti esattamente come portare a termine le attività, riducendo confusione, ticket di supporto e time-to-value.
• Converti gli articoli della guida in video
• Le guide visive sono più efficaci del testo
• Incorpora direttamente nella knowledge base
Formazione clienti multilingue
Offri un servizio a ogni cliente nella sua lingua. La traduzione video basata sull’IA localizza i tuoi contenuti di onboarding in oltre 175 lingue con clonazione vocale e sincronizzazione labiale. I tuoi clienti giapponesi ottengono la stessa esperienza di qualità dei tuoi clienti di lingua inglese.
• Il voice cloning preserva l’autenticità
• Il labiale è sincronizzato con i movimenti del viso
• Un’unica fonte, base clienti globale
Contatto personalizzato con il cliente
Trasforma un singolo video in migliaia di versioni personalizzate. Le variabili dinamiche ti permettono di personalizzare nomi, dettagli aziendali e consigli specifici per comunicazioni personalizzate con i clienti che favoriscono il coinvolgimento e i rinnovi.
• Campi di personalizzazione dinamica
• Generazione in batch su larga scala
• Targeting del singolo cliente
Esperienza di brand coerente
Rendi coerente la tua identità visiva in tutti i contenuti per i clienti. Brand Kit garantisce che ogni tutorial, ogni video di onboarding e ogni risorsa di assistenza abbia l’aspetto e il tono della tua azienda, e non di una raccolta casuale di registrazioni dello schermo.
• Asset di brand centralizzati
• Presentatore e tono coerenti
• Finitura professionale su larga scala
Libreria di contenuti self-service
Crea una libreria di risorse che i tuoi clienti utilizzino davvero. Contenuti video che rispondono alle domande prima che diventino ticket, spiegano le funzionalità prima che richiedano chiamate e favoriscono l’adozione prima che i clienti abbandonino.
• Riduci il volume dei ticket di assistenza
• Accelerare il time-to-value
• Scalare il trasferimento di conoscenze 1:1
Da documento di supporto a video per il cliente in 3 passaggi
Inizia dalle tue conoscenze
Incolla il tuo articolo di assistenza, carica la documentazione del prodotto oppure lascia che il generatore di script basato sull’IA crei un copione per il tutorial a partire dalla descrizione della tua funzionalità. Parti da ciò che il tuo team conosce già.
Scegli il tuo presentatore
Seleziona un avatar AI che rappresenti il tuo brand oppure crea un portavoce CS coerente per tutti i contenuti destinati ai clienti. Allinea voce e stile ai tuoi standard di comunicazione con i clienti.
Genera e distribuisci
Fai clic su Genera. In pochi minuti avrai un video di formazione clienti professionale. Traduce in qualsiasi lingua parlino i tuoi clienti. Incorpora il video nel tuo help center, nella knowledge base, nei flussi di onboarding o nelle comunicazioni con i clienti.
Progettato per ogni esigenza di Customer Success
Nuova attivazione cliente
Fai ottenere valore ai clienti più rapidamente con video di onboarding che non dipendono dalla disponibilità dei CSM. Sequenze di benvenuto, guide alla configurazione e tutorial per il primo successo che si adattano a tutta la tua base clienti.
Caso d’uso: crea sequenze di onboarding automatizzate che guidino ogni nuovo cliente attraverso la configurazione iniziale e le prime azioni chiave.
Formazione sulle funzionalità del prodotto
Ogni lancio di una nuova funzionalità richiede formazione per i clienti. Video tutorial che spiegano le nuove funzionalità, mostrano i flussi di lavoro e favoriscono l’adozione—pubblicati insieme alla funzionalità, non mesi dopo.
Caso d’uso: genera video di annuncio delle nuove funzionalità per ogni release, incorporati direttamente nelle note di rilascio e nei messaggi in-app.
Contenuti del Centro assistenza
I video rispondono alle domande che il testo fatica a spiegare. Trasforma i tuoi articoli di assistenza più visualizzati in walkthrough visivi che riducono la confusione e il volume delle richieste di supporto.
Caso d’uso: convertire i 20 principali argomenti dei ticket di assistenza in video tutorial, riducendo il volume di ticket su tali problematiche.
Assistenza clienti globale
I tuoi clienti parlano decine di lingue. Anche i tuoi contenuti di assistenza dovrebbero farlo. Localizza l’intera knowledge base per i clienti globali senza dover creare contenuti separati per ogni mercato.
Caso d’uso: tradurre l’intera libreria di onboarding in 10 lingue, servendo segmenti di clientela internazionale senza aumentare l’organico del team CS.
Approccio comprovato: AI Smart Ventures ha formato oltre 10.000 persone in più di 170 lingue utilizzando contenuti video scalabili.
Punti di contatto personalizzati con il cliente
Approccio ad alto coinvolgimento su larga scala. Messaggi video personalizzati per rinnovi, QBR, consigli sulle funzionalità e check-in, senza dover registrare singoli video per ogni cliente.
Caso d’uso: genera video personalizzati per il rinnovo, che affrontino l’utilizzo specifico e le metriche di successo di ciascun cliente.
Risultato verificato: Videoimagem ha ottenuto un aumento di engagement di 3 volte con video personalizzati, producendo oltre 50.000 video personalizzati per clienti enterprise.
Abilitazione al successo del cliente
Metti il tuo team CS in condizione di operare con messaggi e argomentazioni di vendita coerenti. Contenuti formativi che garantiscono che ogni CSM offra la stessa qualità di consulenza, indipendentemente dall’anzianità.
Caso d’uso: creare una libreria di enablement per i CSM che copra la gestione delle obiezioni, il posizionamento delle funzionalità e le conversazioni di espansione.
Il prodotto in più rapida crescita su G2, e non per caso
Dalla formazione globale agli annunci video, HeyGen permette a chiunque (sì, proprio a te) di creare contenuti video di alta qualità e scalabili per ogni esigenza. Ecco alcuni dei vantaggi che i nostri clienti apprezzano di più:
Utilizzato da oltre 100.000 team che danno valore alla qualità, alla semplicità e alla velocità
Scopri come aziende come la tua scalano la creazione di contenuti e favoriscono la crescita con la piattaforma di trasformazione da immagine a video più innovativa sul mercato.
Hai domande? Abbiamo le risposte
Che cosa sono i video di onboarding dei clienti?
I video di onboarding dei clienti sono contenuti formativi che aiutano i nuovi clienti a iniziare a usare il tuo prodotto. Includono messaggi di benvenuto, tutorial di configurazione, walkthrough delle funzionalità e guide alle best practice. HeyGen consente ai team di customer success di creare video di onboarding professionali utilizzando avatar AI e sintesi vocale, senza bisogno di videocamere, studi o tempi morti di produzione, così puoi scalare la formazione dei clienti insieme alla crescita della clientela.
Come posso creare tutorial sui prodotti senza registrare lo schermo?
Scrivi il tuo copione per il tutorial oppure lascia che il generatore di script AI di HeyGen ne crei uno a partire dalla descrizione delle tue funzionalità. Seleziona un avatar AI come presentatore, aggiungi eventuali elementi visivi o callout e genera il tuo video. Per le demo dell’interfaccia del prodotto, puoi integrare screenshot o registrazioni dello schermo insieme al tuo avatar presentatore. Il risultato è un contenuto didattico curato, senza il processo manuale di registrazione dello schermo e montaggio.
Posso aggiornare i video quando cambia l’interfaccia utente del nostro prodotto?
Sì, questo è uno dei principali vantaggi di HeyGen per i team di customer success. Quando l’interfaccia del tuo prodotto cambia, ti basta aggiornare lo script per riflettere la nuova UI e rigenerare il video. Niente nuove riprese, niente coordinamento con i team di produzione. I tuoi contenuti di formazione per i clienti restano allineati alla roadmap del prodotto, invece di rimanere indietro di mesi.
Come funziona l’assistenza clienti multilingue?
Crea i contenuti per i tuoi clienti una sola volta nella tua lingua principale. Poi usa la funzionalità di traduzione di HeyGen per generare versioni in una qualsiasi delle oltre 175 lingue supportate. La traduzione include il voice cloning (così il tuo presentatore suona naturale in ogni lingua) e il lip-sync (così i movimenti della bocca sono sincronizzati). I tuoi clienti giapponesi, tedeschi e spagnoli ricevono tutti la stessa esperienza di onboarding di alta qualità.
Posso personalizzare i video per i singoli clienti?
Sì. HeyGen supporta la personalizzazione dinamica con campi variabili per nomi dei clienti, nomi delle aziende, dati di utilizzo e dettagli personalizzati. Crea un solo template e genera poi migliaia di versioni personalizzate per onboarding, campagne di rinnovo, QBR o traguardi di successo. Videoimagem ha prodotto oltre 50.000 video personalizzati utilizzando questo approccio, ottenendo un aumento del coinvolgimento di 3 volte.
Come posso incorporare video nel nostro help center o nella nostra knowledge base?
HeyGen esporta file video MP4 standard e fornisce codici di incorporamento che funzionano con qualsiasi piattaforma di help center—Zendesk, Intercom, HelpScout, Confluence, Notion o la tua knowledge base personalizzata. Carica i video direttamente oppure incorporali tramite link. I tuoi contenuti di formazione per i clienti vivono dove i clienti già cercano assistenza.
I contenuti video ridurranno davvero i ticket di assistenza?
Le spiegazioni video superano costantemente il testo quando si tratta di fornire indicazioni su prodotti complessi. I clienti ricordano di più, completano le attività più rapidamente e pongono meno domande di follow-up. La chiave è mantenere i contenuti sempre aggiornati, cosa che HeyGen rende possibile grazie ad aggiornamenti istantanei invece di richiedere nuove produzioni complete. I team segnalano una riduzione significativa dei ticket sugli argomenti coperti dai video tutorial.
Come posso mantenere una qualità costante in tutti i contenuti destinati ai clienti?
Il Brand Kit di HeyGen centralizza la tua identità visiva: colori, font, loghi e avatar approvati. Scegli un avatar e una voce del presentatore coerenti per tutti i contenuti rivolti ai clienti. Che tu stia creando sequenze di onboarding, tutorial sulle funzionalità o documentazione di supporto, ogni video rispetta automaticamente standard di brand professionali.
Più persone del mio team CS possono creare contenuti?
Sì. HeyGen for Business include spazi di lavoro per i team in cui customer success manager, specialisti dell’enablement e responsabili delle operations di supporto possono collaborare. Le librerie di asset condivise mantengono accessibili a tutti gli elementi approvati del brand e i template. I controlli di amministrazione garantiscono coerenza, consentendo al tempo stesso al tuo team di creare contenuti su larga scala.
Quanto velocemente posso creare video di formazione per i clienti?
La maggior parte dei video di tutorial e onboarding viene generata in pochi minuti. Advantive ha riportato una riduzione del 50% dei tempi di creazione dei contenuti, con la produzione delle voci fuori campo passata da diversi giorni a 2-3 ore. Il passaggio da tempistiche di produzione tradizionali (settimane) a consegne nello stesso giorno significa che i contenuti per i tuoi clienti possono essere pubblicati insieme ai rilasci di prodotto.
Che tipi di contenuti per il customer success posso creare?
HeyGen supporta praticamente qualsiasi formato di video rivolto ai clienti: sequenze di onboarding, tutorial sulle funzionalità, walkthrough di prodotto, documentazione di supporto, annunci di rilascio, comunicazioni personalizzate, riepiloghi QBR, comunicazioni per i rinnovi, celebrazioni dei traguardi di successo e corsi di formazione per i clienti. Se puoi scrivere lo script, HeyGen può produrre il video, in qualsiasi lingua.
I contenuti dei miei clienti sono al sicuro?
HeyGen è certificato SOC 2 Type II e conforme al GDPR. I tuoi contenuti sono crittografati sia in transito che a riposo. Per i team di customer success che gestiscono informazioni sensibili sui prodotti o dati dei clienti in video personalizzati, HeyGen offre funzionalità di sicurezza enterprise, tra cui integrazione SSO e gestione centralizzata degli accessi.
Inizia oggi a creare video per la formazione dei clienti
Smetti di scegliere tra i contenuti attuali e la capacità del tuo team. Genera in pochi minuti video professionali per i clienti, traduci all’istante per i clienti globali e mantieni la formazione sempre aggiornata, alla stessa velocità con cui evolve il tuo prodotto. Unisciti ai team di customer success di HubSpot, Miro e Coursera che hanno trasformato il modo in cui scalano la formazione dei clienti.
