Senza HeyGen Il problema della formazione sulla conformità

I tuoi obblighi di conformità non rallentano. Aggiornamenti HIPAA, protocolli di sicurezza, policy HR: cambiano continuamente. Ma creare video formativi all’altezza di questi cambiamenti? Significa coordinare troupe di ripresa, trovare disponibilità a esperti che non hanno mai tempo e aspettare mesi per contenuti già superati prima ancora del lancio. Nel frattempo, la tua forza lavoro è distribuita su più sedi, lingue e fusi orari, e tutti hanno bisogno dello stesso messaggio coerente. I PDF statici non vengono letti. Le sessioni dal vivo non sono scalabili. E ogni lacuna nella formazione è una lacuna nella protezione.