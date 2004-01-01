Crea video di formazione sulla conformità che possano scalare a livello globale
Sostituisci PDF obsoleti e costose troupe cinematografiche con video basati sull’IA che standardizzano la conformità in ogni reparto, sede e lingua—in pochi minuti, non mesi.
- Nessuna carta di credito
- Certificato SOC 2 Type II
Il problema della formazione sulla conformità
Scopri come aziende come la tua scalano la creazione di contenuti e stimolano la crescita con la piattaforma di testo in video AI più innovativa.
Il problema della formazione sulla conformità
I tuoi obblighi di conformità non rallentano. Aggiornamenti HIPAA, protocolli di sicurezza, policy HR: cambiano continuamente. Ma creare video formativi all’altezza di questi cambiamenti? Significa coordinare troupe di ripresa, trovare disponibilità a esperti che non hanno mai tempo e aspettare mesi per contenuti già superati prima ancora del lancio. Nel frattempo, la tua forza lavoro è distribuita su più sedi, lingue e fusi orari, e tutti hanno bisogno dello stesso messaggio coerente. I PDF statici non vengono letti. Le sessioni dal vivo non sono scalabili. E ogni lacuna nella formazione è una lacuna nella protezione.
La soluzione HeyGen
HeyGen trasforma la tua documentazione di compliance in video formativi coinvolgenti che il tuo personale guarda davvero. Carica i tuoi documenti sulle policy, scegli un avatar AI e genera in pochi minuti—non mesi—video di formazione professionali. Devi aggiornare una normativa? Rigenera il video in poche ore. Ti serve in spagnolo, mandarino e tedesco? Un solo clic. Il tuo messaggio di compliance rimane coerente in ogni sede, in ogni lingua e per ogni dipendente. E con esportazione SCORM, si integra direttamente con il tuo LMS esistente.
Tutto ciò di cui i team di compliance hanno bisogno per formare su larga scala
Scopri come aziende come la tua scalano la creazione di contenuti e stimolano la crescita con la piattaforma di conversione da testo a video AI più innovativa.
Conversione da polizza a video
Trasforma i documenti di conformità esistenti—SOP, PDF di policy, presentazioni PowerPoint—in moduli di formazione guidati da avatar. Niente sceneggiature da creare da zero. Nessuna necessità di programmare sessioni con esperti della materia. Carica i tuoi contenuti e lascia che l’IA si occupi della produzione.
• Converti automaticamente i documenti delle policy in script video
• Genera corsi di formazione a partire da presentazioni esistenti
• Aggiorna i contenuti senza dover rigirare le riprese
Conformità multilingue
Un solo video di formazione, in oltre 175 lingue. Traduzione video con IA con clonazione vocale e sincronizzazione labiale fa sì che la tua formazione HIPAA suoni nativa in ogni mercato, e non come un film straniero doppiato. Messaggi coerenti, distribuzione locale.
• Il voice cloning mantiene l’autenticità del presentatore
• Il lip-sync sincronizza i movimenti della bocca con l’audio tradotto
• Distribuisci alla forza lavoro globale da un unico video sorgente
Integrazione LMS
Esporta i moduli di compliance direttamente nel tuo sistema di gestione dell’apprendimento. Il packaging conforme a SCORM funziona con Cornerstone, Workday Learning, SAP SuccessFactors e altri ancora. Monitora completamenti, punteggi e attestazioni come per qualsiasi altro corso.
• Esportazione SCORM 1.2 e 2004
• Supporto per il caricamento diretto su LMS
• Pronto per il tracciamento del completamento
Gemelli digitali per PMI
I tuoi esperti di compliance non possono essere ovunque. Clona i tuoi esperti di contenuto una volta, poi diffondi la loro competenza in ogni modulo di formazione. Voce coerente, erogazione coerente, zero conflitti di agenda.
• Crea gemelli digitali a partire da una breve registrazione video
• Riutilizza avatar di esperti in un numero illimitato di moduli
• Aggiorna gli script senza dover registrare di nuovo
Controllo del marchio e della conformità normativa
Blocca messaggi, loghi e terminologia approvati con Brand Kit. Il Brand Glossary garantisce che termini come "HIPAA" e il nome della tua azienda vengano pronunciati correttamente ogni volta. Niente interpretazioni arbitrarie. Niente formazione fuori brand.
• Garantire un branding coerente in tutti i video
• Il glossario controlla la pronuncia dei termini tecnici
• Libreria di avatar approvati per la tua organizzazione
Ciclo di aggiornamento rapido
Le normative cambiano. Anche la tua formazione dovrebbe farlo. Quando l’OSHA aggiorna le linee guida o il tuo team legale/policy rivede le procedure, rigenera i video in poche ore, invece che nelle settimane necessarie per organizzare una nuova ripresa. Rimani sempre aggiornato senza i costi e i tempi della produzione tradizionale.
- Le modifiche allo script vengono distribuite in pochi minuti
- Nessuna nuova ripresa richiesta per gli aggiornamenti
- Controllo delle versioni per le verifiche di conformità
Da documento di policy a video di formazione in 3 passaggi
Carica i tuoi contenuti di conformità
Inizia da ciò che hai: PDF di policy, presentazioni o procedure scritte. Il generatore di script AI di HeyGen trasforma la tua documentazione in script pronti per il video, oppure incolla direttamente il tuo testo.
Seleziona avatar e voce
Scegli tra oltre 200 avatar AI diversi oppure crea il gemello digitale del tuo responsabile compliance. Seleziona una voce che rispecchi il tono del tuo brand o clona la voce del tuo esperto interno per la massima autenticità.
Genera e distribuisci
Fai clic su Genera. In pochi minuti avrai un video di formazione sulla conformità professionale. Esportalo nel tuo LMS con pacchetto SCORM oppure scaricalo per la distribuzione interna. Hai bisogno di traduzioni? Genera tutte le oltre 175 lingue dallo stesso contenuto di origine.
Progettato per ogni funzione di conformità
Conformità HIPAA e sanitaria
Crea una formazione sulla privacy dei pazienti che soddisfi i requisiti normativi. Video di formazione per il settore sanitario garantiscono che ogni membro del personale, dalla reception al personale clinico, riceva una formazione HIPAA coerente nella propria lingua preferita.
Caso d’uso: sostituisci le lunghe sessioni HIPAA in presenza con moduli video sintetici e autonomi per i dipendenti interni.
Formazione sulla sicurezza sul lavoro
Requisiti OSHA, comunicazione dei rischi, protocolli DPI: formazione sulla sicurezza che i lavoratori guardano davvero. Dimostrazioni visive con narrazione tramite avatar superano i manuali pieni di testo in termini di memorizzazione e tassi di completamento.
Caso d’uso: fornire video sulla sicurezza in laboratorio in tutte le sedi globali, con messaggi coerenti in ogni regione.
Risorse umane e conformità sul posto di lavoro
Prevenzione delle molestie sessuali, codice di condotta, politiche antidiscriminatorie. Argomenti sensibili trattati in modo professionale e coerente. Aggiornamento annuale senza dover rigirare i video.
Caso d’uso: realizzare brevi video di orientamento sul diritto del lavoro che illustrino cosa fare e cosa evitare per essere conformi alla normativa.
Caso d’uso: realizzare rapidamente video di orientamento sul diritto del lavoro che illustrino cosa fare e cosa evitare in materia di conformità alle norme sul lavoro. L’LLM che scegli. Ottimizza costi e prestazioni con il modello migliore per ogni caso d’uso.
Conformità Finanziaria e Normativa
Conformità SOX, antiriciclaggio, politiche contro l’insider trading. I settori regolamentati devono poter documentare che la formazione è avvenuta: i video con tracciamento tramite LMS lo consentono.
Conformità alla Produzione e alla Qualità
Procedure ISO, requisiti GMP, protocolli di controllo qualità. Video di formazione che mostrano le procedure corrette riducono gli errori e le non conformità in sede di audit.
Esempio: il Gruppo Würth ha ridotto i costi di traduzione dell’80% realizzando una presentazione sulla conformità di 65 minuti in 8 lingue in 4 giorni.
Programmi di conformità globali
Formazione sulla conformità multinazionale senza costi di produzione multinazionali. Lo stesso corso, in ogni lingua, a partire da un unico video sorgente. Una coerenza che i revisori apprezzano.
Il prodotto in più rapida crescita su G2, e non per caso
Dalla formazione globale agli annunci video, HeyGen permette a chiunque (sì, proprio a te) di creare contenuti video di alta qualità e facilmente scalabili per ogni esigenza. Ecco alcuni dei vantaggi che i nostri clienti apprezzano di più:
Utilizzato da oltre 100.000 team che danno valore alla qualità, alla semplicità e alla velocità
Scopri come aziende come la tua scalano la creazione di contenuti e stimolano la crescita con la piattaforma di trasformazione da immagine a video più innovativa sul mercato.
Hai domande? Abbiamo le risposte
Che cos’è un software per video di formazione sulla conformità?
Il software per video di formazione sulla compliance aiuta le organizzazioni a creare, gestire e distribuire contenuti formativi in formato video per soddisfare requisiti normativi e di policy. HeyGen utilizza avatar IA e sintesi vocale per generare video di formazione professionali a partire da script o documenti, senza bisogno di telecamere, studi o troupe di produzione. Il risultato è una formazione sulla compliance coerente e scalabile, che può essere aggiornata rapidamente quando le normative cambiano.
Come posso creare video di formazione conformi all’HIPAA?
Carica la documentazione della tua policy HIPAA oppure incolla il tuo copione di formazione in HeyGen. Seleziona un avatar AI come presentatore sullo schermo, scegli una voce professionale e genera il tuo video. Per le organizzazioni sanitarie che servono popolazioni diverse, utilizza la traduzione video per creare versioni in spagnolo, mandarino, vietnamita e in altre lingue parlate dal tuo personale. Esporta con pacchetto SCORM per il tracciamento dei completamenti tramite LMS.
Posso aggiornare i video di formazione sulla conformità quando cambiano le normative?
Sì: questo è uno dei principali vantaggi di HeyGen per i team di compliance. Quando le policy cambiano, ti basta aggiornare lo script e rigenerare il video. Non è necessario riprogrammare le riprese, prenotare studi o coordinare la disponibilità degli esperti. La maggior parte degli aggiornamenti agli script genera nuovi video in meno di 30 minuti, così la tua formazione rimane sempre allineata ai requisiti normativi.
HeyGen si integra con il nostro LMS?
HeyGen esporta pacchetti SCORM 1.2 e SCORM 2004 compatibili con i principali sistemi di gestione dell’apprendimento, tra cui Cornerstone, Workday Learning, SAP SuccessFactors, Docebo e Absorb. Carica il pacchetto esportato direttamente nel tuo LMS per monitorare completamenti, punteggi e attestazioni di conformità.
Come funziona la formazione sulla conformità multilingue?
Crea il tuo video di formazione sulla compliance una sola volta nella tua lingua principale. Poi utilizza la funzione di traduzione di HeyGen per generare versioni in una qualsiasi delle oltre 175 lingue supportate. La traduzione include il voice cloning (così il tuo presentatore suona naturale in ogni lingua) e il lip-sync (così i movimenti della bocca corrispondono all’audio tradotto). La tua versione in spagnolo suona come uno spagnolo madrelingua, non come un inglese doppiato.
I miei contenuti di conformità sono al sicuro?
HeyGen è certificato SOC 2 Type II e conforme al GDPR. I tuoi contenuti sono crittografati sia in transito che a riposo. Per i team di conformità aziendale che gestiscono documentazione di policy sensibile, HeyGen offre workspace dedicati con integrazione SSO e gestione centralizzata degli utenti. Non utilizziamo i tuoi contenuti per addestrare i nostri modelli di IA.
Che tipi di corsi di formazione sulla conformità posso creare?
HeyGen supporta qualsiasi caso d’uso per la formazione sulla conformità, tra cui: HIPAA e privacy sanitaria, OSHA e sicurezza sul lavoro, conformità HR (prevenzione delle molestie, codice di condotta), regolamentazioni finanziarie (SOX, AML, insider trading), standard di produzione (ISO, GMP), privacy dei dati (GDPR, CCPA) e certificazioni specifiche di settore. Se puoi scriverci un copione, HeyGen può produrre il video.
Quanto possono durare i video di formazione sulla conformità?
HeyGen supporta video di varie durate per adattarsi alla struttura della tua formazione. La maggior parte dei moduli di compliance funziona bene in un formato di microlearning compreso tra 3 e 10 minuti, ma puoi creare contenuti più lunghi per argomenti più approfonditi. Per percorsi formativi estesi (oltre 20 minuti), valuta di suddividere i contenuti in capitoli o moduli per migliorare il coinvolgimento dei partecipanti e il tracciamento dei progressi.
Più persone del mio team di compliance possono usare HeyGen?
Sì. HeyGen for Business include spazi di lavoro per i team in cui responsabili della conformità, progettisti didattici e creatori di contenuti possono collaborare. Le librerie di risorse condivise mantengono avatar approvati, elementi del brand e modelli accessibili a tutto il tuo team. I controlli di amministrazione ti consentono di gestire le autorizzazioni e monitorare l’utilizzo.
In che modo HeyGen si confronta con la produzione tradizionale di video per la conformità?
La produzione tradizionale di video per la compliance richiede la pianificazione dei relatori, la prenotazione degli studi, il coordinamento delle troupe e il montaggio in post-produzione, con tempistiche tipiche di 2-3 mesi e costi tra 5.000 e oltre 15.000 dollari per ogni video finito. HeyGen genera video di qualità equivalente in pochi minuti o ore, con revisioni illimitate senza costi aggiuntivi. Quando le normative cambiano, aggiorni e rigeneri il video invece di doverlo rigirare. Il Gruppo Würth ha registrato una riduzione del 50% dei tempi di produzione e dell’80% dei costi di traduzione. Advantive ha dimezzato i tempi di creazione dei contenuti.
Posso creare un gemello digitale del nostro responsabile della conformità?
Sì. La funzione di clone AI di HeyGen crea un gemello digitale a partire da una breve registrazione video. Il tuo responsabile della compliance registra una sola volta, poi il suo avatar può erogare un numero illimitato di moduli formativi senza ulteriori esigenze di pianificazione. Quando lascia l’organizzazione, puoi ritirare l’avatar e crearne uno nuovo, senza lasciare contenuti formativi orfani.
Quali formati e risoluzioni video sono supportati?
HeyGen esporta in formato MP4 fino alla risoluzione 4K. Per la formazione sulla conformità, la maggior parte delle organizzazioni utilizza il 1080p (Full HD), che offre un buon equilibrio tra qualità e dimensione del file per la distribuzione tramite LMS. Puoi anche esportare a 720p per ambienti con larghezza di banda limitata o per una fruizione pensata prima di tutto per i dispositivi mobili.
Esplora altre soluzioni
Use Cases
Tools
Storie dei clienti
- Gruppo Würth: riduzione dell’80% dei costi di traduzione
- Advantive: creazione di contenuti più veloce del 50%
- Workday: Localizzazione in pochi minuti
- Coursera: Localizzazione dei video
- Stratasys: Implementazione globale della formazione
- Lattice: onboarding su larga scala
- Sibelco: produzione di formazione su larga scala
- HubSpot: video AI su larga scala
- Miro: Localizzazione globale dei contenuti
Inizia oggi a creare video di formazione sulla conformità
Smetti di aspettare mesi per contenuti già superati. Genera in pochi minuti corsi di formazione sulla compliance di livello professionale, traducili istantaneamente in qualsiasi lingua e aggiornali ogni volta che cambiano le normative, senza dover rigirare i video. Unisciti ai team compliance delle aziende Fortune 500 che hanno dimezzato i tempi di produzione.
- Nessuna carta di credito richiesta
- Certificato SOC 2 Type II
- Disdici in qualsiasi momento