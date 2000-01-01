Aumenta la produzione di video per i clienti senza ampliare il tuo team
Creatività pubblicitaria, localizzazione, campagne personalizzate, contenuti UGC: offri più video a più clienti in più lingue senza assumere nuovi montatori. Trasforma la produzione video da collo di bottiglia a centro di profitto.
Il problema della scalabilità delle agenzie
Scopri come aziende come la tua scalano la creazione di contenuti e stimolano la crescita con la piattaforma di conversione da testo a video AI più innovativa.
Il tuo calendario dei contenuti è implacabile. I lanci di prodotto richiedono video. I canali social esigono contenuti quotidiani. Le campagne hanno bisogno di creatività localizzata per ogni mercato. Ma la produzione video tradizionale significa prenotare studi, coordinare i talent, aspettare settimane per il montaggio e bruciare il budget in un’unica sessione di riprese. Quando i contenuti sono finalmente pronti, l’occasione è già passata. I tuoi concorrenti pubblicano video ogni giorno mentre tu sei ancora in pre-produzione. E chiedere al management di parlare davanti alla telecamera? Buona fortuna a gestire quell’incubo di pianificazione.
La soluzione HeyGen
HeyGen trasforma ogni commerciale nel tuo top performer. Crea un solo modello di video, poi genera migliaia di versioni personalizzate—ognuna con il nome del prospect, l’azienda e i suoi specifici punti dolenti—senza registrare nemmeno un altro video.Attività di vendita personalizzate alla scala dell’automazione, con il coinvolgimento di una connessione 1:1. Crea librerie di sales enablement che restano sempre aggiornate man mano che i prodotti evolvono. Forma i nuovi commerciali con messaggi coerenti. Raggiungi prospect in tutto il mondo nella loro lingua. Metti a disposizione di tutto il team gli strumenti per vendere come i tuoi migliori.
Tutto ciò di cui le agenzie hanno bisogno per scalare il lavoro con i clienti
Produzione Rapida di Contenuti
Smetti di scambiare ore di lavoro per video. Genera in pochi minuti contenuti professionali per i tuoi clienti: creatività per annunci, video esplicativi, contenuti social, video di prodotto. Il tuo team si concentra sulla strategia e sulle relazioni con i clienti mentre HeyGen gestisce i volumi di produzione.
• Genera video in pochi minuti, non in giorni
• Gestisci più clienti per ogni membro del team
• Aumenta la produzione senza aumentare il personale
Flusso di lavoro multi-cliente
Gestisci più brand da un’unica piattaforma. Ogni cliente riceve il proprio Brand Kit con colori, font, loghi e avatar approvati. Passa da un progetto cliente all’altro senza mescolare le risorse o rischiare confusione tra i brand.
• Kit di brand separati per ogni cliente
• Gestione dei progetti organizzata
• Chiara separazione delle risorse
Test creativi su larga scala
I clienti vogliono delle varianti. Offri loro delle varianti. Genera più versioni delle creatività pubblicitarie per i test A/B—con ganci diversi, avatar diversi, messaggi diversi—senza dover realizzare una produzione separata per ogni variante.
• Più varianti creative all’istante
• Testa di più, impara più velocemente
• Nessuna nuova ripresa per le varianti
Localizzazione globale
Clienti che si espandono a livello internazionale? Localizza i loro contenuti in oltre 175 lingue con clonazione vocale e sincronizzazione labiale. Un unico video sorgente diventa una campagna globale senza produzioni separate per ciascun mercato.
• Il voice cloning preserva la voce del brand
• Il lip-sync si adatta ai movimenti del viso
• Unica produzione, mercati illimitati
Contenuti in stile UGC
Contenuti dall’aspetto autentico senza le complicazioni degli influencer. Crea video in stile UGC che funzionano sui social: formati testimonial, reazioni ai prodotti, contenuti parlati informali—in grande quantità e rispettando le scadenze.
• Ampia scelta di avatar
• Consegna autentica e informale
• Scala senza coordinamento con i creator
Campagne personalizzate
Trasforma un singolo video in migliaia di versioni personalizzate per le campagne dei clienti. Le variabili dinamiche inseriscono nomi, aziende e dettagli su misura. Video personalizzato che stimola il coinvolgimento alla scala di cui i clienti hanno bisogno.
• Personalizzazione dinamica
• Generazione in batch
• Output pronto per le campagne
Dal brief del cliente al contenuto consegnato in 3 passaggi
Configura il client
Crea un Brand Kit per ogni cliente con i suoi asset approvati — colori, font, loghi, linee guida di tono di voce. Una volta configurato, ogni video manterrà automaticamente la coerenza con il brand.
Crea alla massima velocità
Scrivi gli script o lascia che l’IA li generi a partire dai brief dei clienti. Seleziona avatar in linea con il brand del cliente. Genera video in pochi minuti. Hai bisogno di varianti? Genera più versioni. Ti serve la localizzazione? Traduci con un clic.
Consegna e fatturazione
Esporta in qualsiasi formato—16:9, 9:16, 1:1—per ogni piattaforma. Consegna ai clienti più velocemente di quanto si aspettino. Fattura in base al valore che hai creato, non alle ore che hai impiegato.
Progettato per ogni modello di agenzia
Agenzie di marketing digitale
Scala i contenuti social, le creatività pubblicitarie e i video delle campagne senza aumentare il tuo team. Offri di più a ogni cliente, acquisiscine di nuovi e migliora i tuoi margini.
Caso d’uso: genera oltre 50 video social al mese per cliente invece dei 5-10 che riuscivi a produrre prima.
Risultato verificato: Vision Creative Labs ha aiutato i clienti a passare da 1-2 video all’anno a 50-60 al giorno con HeyGen.
Agenzie creative
Realizza varianti di concept, video di presentazione e contenuti di campagna alla velocità dell’ideazione. Metti alla prova più direzioni creative senza che i vincoli di produzione limitino l’esplorazione.
Caso d’uso: genera 20 varianti creative per la revisione del cliente nel tempo in cui prima ne producevi solo 2.
Agenzie di localizzazione
Trasforma la localizzazione da centro di costo a centro di profitto. Traduci i contenuti video dei clienti in oltre 175 lingue con clonazione vocale e sincronizzazione labiale, più velocemente e a costi inferiori rispetto al doppiaggio tradizionale.
Caso d’uso: localizza le campagne dei clienti in 15 lingue in poche ore invece che in settimane.
Risultato verificato: Attention Grabbing Media ha ridotto i tempi di produzione da 3 giorni a poche ore, espandendosi contemporaneamente a oltre 10 nuove lingue.
Società di produzione video
Aggiungi la produzione basata sull’IA come linea di servizi. Offri ai clienti tempi di consegna più rapidi, più varianti e localizzazione globale, insieme alle tradizionali capacità di produzione.
Caso d’uso: Offri pacchetti di "contenuti rapidi" per social e digitale, affiancati alla produzione tradizionale premium.
Agenzie di performance marketing
Il testing creativo richiede un elevato volume di creatività. Genera varianti di annunci su larga scala per poter testare di più, imparare più velocemente e ottimizzare le campagne dei clienti utilizzando i dati delle performance reali.
Caso d’uso: genera 100 varianti di annunci per test creativi su diverse piattaforme, audience e messaggi.
Risultato verificato: Videoimagem ha prodotto oltre 50.000 video personalizzati per AB InBev con un aumento dell’engagement di 3 volte.
Agenzie di personalizzazione
Realizza campagne video personalizzate su larga scala. Personalizzazione dinamica con nomi, aziende e dettagli su misura: migliaia di video unici a partire da singoli template.
Caso d’uso: Generare campagne video personalizzate per programmi ABM dei clienti con migliaia di destinatari.
Il prodotto in più rapida crescita su G2, e non è un caso
Dalla formazione globale agli annunci video, HeyGen permette a chiunque (sì, proprio a te) di creare contenuti video di alta qualità e scalabili per ogni esigenza. Ecco alcuni dei vantaggi che i nostri clienti apprezzano di più:
Utilizzato da oltre 100.000 team che danno valore a qualità, semplicità e velocità
Scopri come aziende come la tua scalano la creazione di contenuti e stimolano la crescita con la piattaforma da immagine a video più innovativa sul mercato.
Hai domande? Noi abbiamo le risposte
In che modo le agenzie utilizzano HeyGen per scalare la produzione video?
Le agenzie utilizzano HeyGen per moltiplicare la loro capacità di produzione senza dover assumere nuovo personale. Invece di scambiare ore di lavoro per singoli video, i team generano contenuti in pochi minuti: creatività per annunci, video per i social, localizzazioni, campagne personalizzate. Vision Creative Labs è passata dal consegnare 1-2 video all’anno per cliente a 50-60 al giorno. L’economia della produzione video per le agenzie cambia radicalmente quando i tempi di realizzazione si riducono da giorni a minuti.
Posso gestire più brand di clienti in HeyGen?
Sì. HeyGen for Business supporta più Brand Kit, ciascuno con le proprie risorse approvate: colori, font, loghi e selezioni di avatar. Passa da un progetto cliente all’altro senza mescolare le risorse. I contenuti di ogni cliente rispettano automaticamente i relativi standard di brand, riducendo i tempi di QA ed eliminando il rischio di confusione tra i brand.
In che modo HeyGen aiuta i clienti con il testing creativo?
Genera istantaneamente molteplici varianti creative. Ganci diversi, avatar diversi, messaggi diversi, formati diversi, il tutto senza produzioni separate per ogni variante. Le agenzie dichiarano di testare da 10 a 20 volte più concept creativi rispetto a quanto consentito dalla produzione tradizionale, con campagne più efficaci e un’ottimizzazione più guidata dai dati.
Posso localizzare i contenuti dei clienti in più lingue?
Sì: questo è uno dei principali casi d’uso per le agenzie. Crea i contenuti nella lingua principale, poi usa la funzione di traduzione di HeyGen per generare versioni in una qualsiasi delle oltre 175 lingue supportate. La traduzione include clonazione vocale e sincronizzazione labiale. Attention Grabbing Media si è espansa in oltre 10 nuovi mercati linguistici riducendo i tempi di produzione da 3 giorni a poche ore.
Come posso creare contenuti in stile UGC per i clienti?
Sì. Oltre al prospecting, HeyGen alimenta librerie complete per l’enablement delle vendite. Crea demo di prodotto, video di posizionamento competitivo, guide per la gestione delle obiezioni e sintesi di case study dei clienti. Quando prodotti o messaggi cambiano, aggiorna lo script e rigenera il video: la tua libreria rimane sempre aggiornata senza dover rigirare. I team segnalano aggiornamenti dei contenuti significativamente più rapidi rispetto alla produzione video tradizionale.
Posso offrire campagne video personalizzate ai clienti?
Sì. HeyGen supporta la personalizzazione dinamica con campi variabili per nomi, aziende e dettagli personalizzati. Crea un solo template e genera migliaia di versioni personalizzate per campagne ABM rivolte ai clienti, programmi di direct mail o attività di sales outreach. Videoimagem ha prodotto oltre 50.000 video personalizzati per AB InBev, ottenendo un aumento del coinvolgimento di 3 volte.
Come funzionano prezzi e margini per l’utilizzo da parte delle agenzie?
Il modello a crediti di HeyGen ti permette di produrre più contenuti a un costo inferiore rispetto alla produzione tradizionale. La maggior parte delle agenzie fattura i clienti in base al valore fornito (video realizzati, campagne lanciate, risultati ottenuti) piuttosto che al tempo impiegato. Il divario tra i tuoi costi HeyGen e la fatturazione al cliente diventa margine di profitto. Le agenzie riportano un miglioramento significativo dell’economia complessiva rispetto ai modelli di produzione tradizionali.
Con quale rapidità posso consegnare i contenuti ai clienti?
La maggior parte dei video viene generata in pochi minuti. Attention Grabbing Media ha dichiarato di essere passata da cicli di produzione di 3 giorni a poche ore. Il passaggio da tempistiche tradizionali (settimane) a consegne in giornata trasforma il rapporto con i clienti: diventi l’agenzia che consegna, non quella che chiede proroghe.
Il mio intero team può accedere a HeyGen?
Sì. HeyGen offre il tracciamento delle visualizzazioni e analisi del coinvolgimento, così puoi sapere quali prospect hanno guardato i tuoi video, per quanto tempo e quando. Usa questi dati di intento per dare priorità ai follow-up: i prospect che guardano il tuo video fino alla fine sono probabilmente più interessati di quelli che non lo aprono. L’integrazione con il tuo CRM mantiene questi dati collegati alle tue opportunità di vendita.
Che tipi di contenuti per i clienti posso creare?
HeyGen supporta praticamente qualsiasi formato video prodotto dalle agenzie: creatività per annunci, contenuti social, video di prodotto, video esplicativi, testimonianze, contenuti in stile UGC, campagne personalizzate, versioni localizzate, video formativi e molto altro. Se i tuoi clienti hanno bisogno di contenuti video, HeyGen può produrli più velocemente rispetto ai metodi tradizionali.
In che modo questo si confronta con la produzione video tradizionale?
La produzione tradizionale richiede sceneggiatura, storyboard, talent, attrezzature, riprese e montaggio: da giorni a settimane per ogni progetto. HeyGen realizza una qualità paragonabile in pochi minuti. Per un’agenzia, questo significa gestire un volume 10-50 volte superiore con lo stesso team, acquisire più clienti e migliorare i margini. Le agenzie che stanno vincendo oggi sono quelle che hanno capito come scalare. HeyGen è il modo in cui lo stanno facendo.
I contenuti dei clienti sono al sicuro?
HeyGen è certificato SOC 2 Type II e conforme al GDPR. I tuoi contenuti sono crittografati sia in transito che a riposo. Per i team di vendita che gestiscono informazioni sensibili sulle trattative o materiali competitivi, HeyGen offre funzionalità di sicurezza enterprise, tra cui integrazione SSO e gestione centralizzata degli accessi. Non utilizziamo i tuoi contenuti per addestrare i nostri modelli di intelligenza artificiale.
Inizia oggi a scalare la produzione video per i clienti
Smetti di scegliere tra qualità e quantità. Genera contenuti professionali per i tuoi clienti in pochi minuti, localizzali istantaneamente per i mercati globali e consegna più video a più clienti senza mandare in burnout il tuo team. Unisciti ad agenzie come Ogilvy, Publicis e Vision Creative Labs che hanno trasformato la loro capacità produttiva.
