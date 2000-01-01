La produzione tradizionale richiede sceneggiatura, storyboard, talent, attrezzature, riprese e montaggio: da giorni a settimane per ogni progetto. HeyGen realizza una qualità paragonabile in pochi minuti. Per un’agenzia, questo significa gestire un volume 10-50 volte superiore con lo stesso team, acquisire più clienti e migliorare i margini. Le agenzie che stanno vincendo oggi sono quelle che hanno capito come scalare. HeyGen è il modo in cui lo stanno facendo.