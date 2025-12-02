Terjemahkan video dari

Malayalam ke Bahasa Inggris

Ubah video berbahasa Malayalam menjadi bahasa Inggris yang jelas dan alami dengan mudah menggunakan HeyGen AI. Alat ini membantu menerjemahkan ucapan Malayalam menjadi subtitle atau sulih suara bahasa Inggris yang akurat, sambil tetap mempertahankan makna, nada, dan konteks aslinya.

Baik Anda bekerja dengan video YouTube, materi pembelajaran, bahan pelatihan, atau konten pemasaran, HeyGen AI memudahkan penerjemahan video dari Malayalam ke bahasa Inggris. Anda cukup mengunggah video, memilih bahasa Inggris, meninjau hasilnya, lalu mengekspor konten yang siap dipublikasikan.