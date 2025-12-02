Terjemahkan video dari
Hindi ke Bahasa Inggris
Terjemahkan video berbahasa Hindi ke dalam bahasa Inggris yang jelas dan alami hanya dalam beberapa langkah. Tambahkan subtitle bahasa Inggris atau terjemahan suara tanpa pengeditan rumit atau dubbing manual.
HeyGen membantu para kreator, pendidik, dan pelaku bisnis mengubah konten video berbahasa Hindi menjadi bahasa Inggris sehingga dapat menjangkau audiens global yang lebih luas.
- Tanpa kartu kredit
- 1.000+ avatar
- Batalkan kapan saja
Terjemahkan video berbahasa Hindi ke bahasa Inggris
Ubah video berbahasa Hindi apa pun menjadi bahasa Inggris yang jelas dan terdengar alami dengan mudah menggunakan penerjemah kami. Alat ini mempertahankan makna, nada, dan konteks asli sehingga pesan Anda tetap akurat bagi penonton berbahasa Inggris. Buat subtitle bahasa Inggris yang rapi atau terjemahan suara hanya dalam beberapa menit, sehingga kreator, pendidik, dan pelaku bisnis dapat menjangkau audiens global tanpa perlu terjemahan manual atau proses editing yang rumit.
Translate Video
Upload your video for hyper-realistic translation with natural lip-sync
Drop files hereUpload or drag and drop file here
Terjemahan Video Hindi ke Bahasa Inggris Jadi Lebih Mudah
HeyGen dibuat untuk menerjemahkan bahasa Hindi lisan dalam video ke dalam bahasa Inggris sambil tetap mempertahankan makna dan alur aslinya.
Alih-alih menerjemahkan kata demi kata, sistem berfokus pada kalimat utuh dan konteks. Hal ini membantu menghasilkan terjemahan bahasa Inggris yang terdengar jelas dan mudah dipahami oleh penonton. Alur kerja yang sama digunakan untuk halaman bahasa lain seperti terjemahan video bahasa Arab ke bahasa Inggris, yang memudahkan pengelolaan banyak bahasa dalam satu tempat.
Pilih Subtitle atau Terjemahan Suara
Teks bahasa Inggris adalah pilihan yang baik ketika Anda menginginkan terjemahan yang cepat dan mudah diakses. Teks membantu penonton memahami video bahkan saat menontonnya tanpa suara.
Terbaik untuk:
• Video media sosial
• Konten pembelajaran dan pelatihan
• Kebutuhan aksesibilitas
File subtitle juga dapat diekspor untuk platform lain.
Dibuat untuk Penggunaan Nyata Bahasa Hindi
Video berbahasa Hindi sering kali memuat ungkapan sehari-hari, penggunaan campuran bahasa, dan gaya bicara yang alami. HeyGen dirancang untuk menangani pola-pola ini sehingga terjemahan terasa akurat dan mudah diikuti.
Dukungan mencakup:
• Ucapan bahasa Hindi standar
• Aksara Devanagari
• Penggunaan Hinglish yang umum
• Struktur kalimat yang jelas dalam bahasa Inggris
Fokusnya adalah pada makna dan kejelasan, bukan penggantian kata secara langsung.
Kasus Penggunaan Populer untuk Terjemahan Video Hindi ke Inggris
HeyGen umumnya digunakan untuk:
• Menerjemahkan video YouTube berbahasa Hindi untuk penonton global
• Melokalkan konten pemasaran dan periklanan
• Mengonversi video pelatihan dan orientasi
• Menerjemahkan video edukasi dan kursus online
• Komunikasi internal perusahaan
• Media sosial dan konten video pendek
Tim yang bekerja dengan bahasa-bahasa Asia Selatan sering menggabungkan ini dengan terjemahan Urdu ke Inggris juga.
Cara Menerjemahkan Video Berbahasa Hindi ke Bahasa Inggris
Gunakan kata-kata Anda untuk membuat video profesional yang mudah dibagikan hanya dalam beberapa langkah.
Unggah Video Anda
Unggah file MP4, MOV, atau audio Anda. Sistem akan secara otomatis mendeteksi trek audio bahasa Hindi.
Buat Transkrip Bahasa Prancis
Bahasa Hindi lisan dalam video Anda secara otomatis diubah menjadi teks.
Terjemahkan ke dalam bahasa Inggris
Transkrip bahasa Hindi diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris yang alami.
Tinjau dan Ekspor
Pratinjau hasilnya, lakukan sedikit penyesuaian jika perlu, lalu ekspor video bahasa Inggris Anda.
Proses ini bekerja dengan baik untuk klip pendek maupun video panjang.
Apa yang membuat HeyGen lebih unggul?
Dampaknya jelas. Bisnis meraih hasil nyata dengan penerjemah video HeyGen. Dengan menerjemahkan video secara instan, Anda dapat menghemat uang dan waktu sekaligus memperluas jangkauan global Anda dengan mudah.
pengurangan biaya penerjemahan video
pasar dilokalkan seketika
per video, bukan per minggu atau per bulan
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Bagaimana cara menerjemahkan video berbahasa Hindi ke bahasa Inggris?
Unggah video berbahasa Hindi Anda, buat transkrip, terjemahkan ke bahasa Inggris, lalu pilih terjemahan dalam bentuk subtitle atau suara sebelum mengekspor video final.
Bisakah video berbahasa Hindi diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan akurat?
Ya. Jika audionya jelas, bahasa Hindi lisan dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris secara akurat dengan berfokus pada kalimat lengkap dan konteksnya.
Bisakah saya menerjemahkan video YouTube berbahasa Hindi ke dalam bahasa Inggris?
Ya. Anda dapat menempelkan tautan video YouTube berbahasa Hindi dan membuat subtitle bahasa Inggris atau terjemahan suara tanpa mengunduh videonya
Apakah terjemahan suara lebih baik daripada subtitle?
Teks terjemahan cocok untuk aksesibilitas dan publikasi yang cepat. Terjemahan suara lebih baik ketika penonton lebih suka mendengarkan daripada membaca.
Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menerjemahkan video dari Hindi ke Inggris?
Sebagian besar video diterjemahkan dalam hitungan menit, tergantung pada durasi video dan jenis output yang Anda pilih.
Apakah alat terjemahan ini mendukung format MP4, MOV, dan format lainnya?
Ya. Sebagian besar format termasuk MP4, MOV, AVI, dan WebM didukung. Ini memastikan Anda dapat mengunggah hampir semua video berbahasa Prancis dan menghasilkan subtitle atau dubbing bahasa Spanyol yang akurat tanpa perlu alat konversi terpisah atau pekerjaan persiapan tambahan.
Apakah ini bisa digunakan untuk video bisnis atau pelatihan?
Ya. Banyak tim menggunakan terjemahan video Hindi ke Inggris untuk pelatihan, pendidikan, pemasaran, dan komunikasi internal. Untuk kebutuhan bahasa terkait, Anda juga dapat menjelajahiterjemahan Inggris ke Hindi.
Apakah ini berguna untuk konten pelatihan, bisnis, atau komunikasi global?
Ya. Banyak tim menerjemahkan video onboarding, demo produk, dan pelajaran berbahasa Prancis ke dalam bahasa Spanyol untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Jika Anda berencana meningkatkan produksi multibahasa, Anda dapat membuat akun di sini, Ini mendukung kolaborasi yang lebih lancar dan alur kerja lokalisasi yang lebih cepat.
Terjemahkan video ke lebih dari 175 bahasa
Hidupkan foto apa pun dengan suara dan gerakan yang sangat realistis menggunakan Avatar IV.
Mulai berkreasi dengan HeyGen
Ubah ide Anda menjadi video profesional dengan bantuan AI.