Terjemahkan video dari

Hindi ke Bahasa Inggris

Terjemahkan video berbahasa Hindi ke dalam bahasa Inggris yang jelas dan alami hanya dalam beberapa langkah. Tambahkan subtitle bahasa Inggris atau terjemahan suara tanpa pengeditan rumit atau dubbing manual.

HeyGen membantu para kreator, pendidik, dan pelaku bisnis mengubah konten video berbahasa Hindi menjadi bahasa Inggris sehingga dapat menjangkau audiens global yang lebih luas.