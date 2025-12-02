Terjemahkan video dari

Bahasa Bengali ke Bahasa Inggris

Terjemahkan video berbahasa Bengali ke dalam bahasa Inggris yang jelas dan alami menggunakan HeyGen AI. Unggah video Anda, buat transkrip yang akurat, lalu ubah menjadi subtitle bahasa Inggris, teks terjemahan, atau video terjemahan yang bisa Anda publikasikan di mana saja.

HeyGen AI membantu para kreator, pendidik, dan tim membuat konten berbahasa Bengali dapat diakses oleh audiens berbahasa Inggris tanpa transkripsi manual atau pengeditan yang rumit. Semuanya berjalan langsung di browser Anda, dan Anda tetap memegang kendali atas hasil akhirnya.