Terjemahkan video berbahasa Bengali ke dalam bahasa Inggris yang jelas dan alami menggunakan HeyGen AI. Unggah video Anda, buat transkrip yang akurat, lalu ubah menjadi subtitle bahasa Inggris, teks terjemahan, atau video terjemahan yang bisa Anda publikasikan di mana saja.

HeyGen AI membantu para kreator, pendidik, dan tim membuat konten berbahasa Bengali dapat diakses oleh audiens berbahasa Inggris tanpa transkripsi manual atau pengeditan yang rumit. Semuanya berjalan langsung di browser Anda, dan Anda tetap memegang kendali atas hasil akhirnya.

Hari kerja
Coursera
Miro
Atasan
Intel
Komatsu
Dipercaya oleh lebih dari 1.000.000 pengembang dan perusahaan terkemuka.

Penerjemahan video dengan AI jadi lebih mudah

HeyGen AI menggabungkan pengenalan ucapan bahasa Bengali dan terjemahan bahasa Inggris dalam satu alur kerja. Sistem ini memahami bahasa Bangla yang diucapkan, mengubahnya menjadi teks, dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris sambil mempertahankan makna dan penyesuaian waktunya. Pendekatan ini sangat cocok untuk wawancara, tutorial, dan video berdurasi panjang. Jika Anda memerlukan keluaran suara alih-alih teks terjemahan (subtitle).

Unggah Video Anda
Step 1:Unggah Video Anda
Buat Transkrip Bahasa Bengali
Step 2:Buat Transkrip Bahasa Bengali
Terjemahkan ke dalam bahasa Inggris
Step 3:Terjemahkan ke dalam bahasa Inggris
Tinjau dan Ekspor
Step 4:Tinjau dan Ekspor
Manfaat

Ubah video berbahasa Bengali ke bahasa Inggris seketika

HeyGen AI dipercaya oleh para kreator dan organisasi yang secara rutin menerbitkan konten video. Mulai dari para pendidik yang menerjemahkan materi pelajaran hingga tim yang melakukan lokalisasi video pelatihan, pengguna mengandalkan HeyGen untuk menerjemahkan video berbahasa Bengali secara akurat dan konsisten.

Pendekatan ini sangat cocok untuk wawancara, tutorial, dan video berdurasi panjang. Jika Anda memerlukan keluaran suara alih-alih subtitle, Anda juga dapat membuat sulih suara bahasa Inggris menggunakan AI Dubbing



Mengapa menerjemahkan video dengan HeyGen AI

Menjangkau audiens yang lebih luas

Terjemahan bahasa Inggris membuat konten berbahasa Bengali dapat diakses oleh pemirsa di berbagai wilayah dan platform.

Hemat waktu

Transkripsi dan terjemahan berlangsung secara bersamaan, mengurangi pekerjaan manual dan menghilangkan kebutuhan akan alat terpisah.

Tetap kendali

Anda dapat meninjau dan mengedit terjemahan sebelum menerbitkannya, yang sangat berguna terutama untuk konten edukatif dan profesional.

Gunakan output di mana saja

Ekspor subtitle, teks tertutup, atau naskah terjemahan yang dapat digunakan kembali di berbagai platform atau format.

Antarmuka kustomisasi avatar AI yang menampilkan berbagai pose foto seorang wanita, pilihan bahasa dengan Jerman, serta opsi nada suara seperti Santai dan Energik.

Praktik terbaik untuk penerjemahan video berbahasa Bengali

Untuk mendapatkan hasil terbaik saat menerjemahkan video berbahasa Bengali ke dalam bahasa Inggris, ingatlah tips berikut:

Gunakan video dengan audio yang jelas dan kebisingan latar belakang seminimal mungkin

Hindari penumpukan pembicara jika memungkinkan

Tinjau terjemahan bahasa Inggris sebelum mengekspor

Sesuaikan waktu subtitle agar lebih mudah dibaca

Langkah-langkah ini membantu memastikan bahwa versi akhir dalam bahasa Inggris akurat dan mudah diikuti.


Antarmuka kustomisasi avatar AI yang menampilkan berbagai pose foto seorang wanita, pilihan bahasa seperti Jerman dan Inggris, serta opsi nada suara seperti Santai dan Energik.

Fitur terjemahan video HeyGen bahasa Bengali

HeyGen AI mendukung lebih dari sekadar terjemahan subtitle dasar. Dari satu video berbahasa Bengali, Anda dapat membuat beberapa output berbahasa Inggris sesuai dengan kebutuhan Anda.

Fitur-fitur utamanya meliputi:

Transkripsi bahasa Bengali ke bahasa Inggris

Teks dan takarir bahasa Inggris

Ekspor subtitle dalam format SRT dan VTT

Skrip terjemahan untuk diedit atau digunakan kembali

Dukungan pengisi suara bila diperlukan

Untuk pengguna yang bekerja dengan bahasa Asia Selatan lainnya, alur kerja serupa tersedia untuk terjemahan video Hindi ke Inggris

Antarmuka kustomisasi avatar AI yang menampilkan berbagai pose foto seorang wanita, pilihan bahasa, serta opsi nada suara seperti Santai dan Energik.
Cara kerjanya

Cara menerjemahkan video Anda dari video Bengali ke bahasa Inggris dalam 4 langkah mudah

Menerjemahkan video berbahasa Bengali dengan HeyGen AI mengikuti proses yang jelas dan dapat diulang.

Langkah 1

Unggah Video Anda

Unggah file MP4, MOV, atau audio Anda. Sistem akan otomatis mendeteksi trek audio Bengali.

Tiga potret avatar yang dibuat oleh AI (dua perempuan, satu laki-laki) dengan tombol "Buat Avatar Baru" di bawahnya.
Langkah 2

Buat Transkrip Bahasa Bengali

Sistem ini mengubah bahasa Bengali lisan menjadi teks tertulis dengan menggunakan teknologi pengenalan suara.


Tiga potret avatar yang dibuat oleh AI (dua perempuan, satu laki-laki) dengan tombol "Buat Avatar Baru" di bawahnya.
Langkah 3

Terjemahkan ke dalam bahasa Inggris

Transkrip ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan tetap mempertahankan makna asli dan struktur kalimatnya.

Tiga potret avatar yang dibuat oleh AI (dua perempuan, satu laki-laki) dengan tombol "Create New Avatar" di bawahnya.
Langkah 4

Tinjau dan Ekspor

Sunting teks terjemahan jika perlu, lalu ekspor subtitle bahasa Inggris atau gunakan kembali skrip tersebut untuk membuat video terjemahan.

Tiga potret avatar yang dibuat oleh AI (dua perempuan, satu laki-laki) dengan tombol "Create New Avatar" di bawahnya.

Apa yang membuat HeyGen lebih unggul?

Dampaknya jelas. Bisnis meraih hasil nyata dengan penerjemah video HeyGen. Dengan menerjemahkan video secara instan, Anda dapat menghemat uang dan waktu sekaligus memperluas jangkauan global Anda dengan mudah.

Mudah

pengurangan biaya penerjemahan video

Gratis

pasar dilokalkan seketika

Kuat

per video, bukan per minggu atau per bulan

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Bisakah saya menerjemahkan video berbahasa Bengali ke bahasa Inggris secara otomatis?

Ya, HeyGen AI secara otomatis mengonversi bahasa Bengali lisan ke dalam bahasa Inggris menggunakan model pengenalan suara dan penerjemahan. Anda dapat meninjau dan mengedit teks terjemahan sebelum mengekspor subtitle atau membuat video terjemahan.



Bisakah saya menerjemahkan video YouTube berbahasa Bengali ke dalam bahasa Inggris?

Ya, video YouTube berbahasa Bengali dapat diterjemahkan dengan mengunggah video tersebut atau menggunakan tautan yang didukung. Teks terjemahan kemudian dapat diunggah kembali ke YouTube atau digunakan ulang untuk platform lain.



Seberapa akurat terjemahan video dari bahasa Bengali ke bahasa Inggris?

Akurasi terutama bergantung pada kualitas audio dan kejelasan ucapan. Rekaman yang jernih biasanya menghasilkan terjemahan yang lebih andal, dan Anda dapat mengedit transkrip sebelum mengekspornya.



Apakah saya akan mendapatkan subtitle atau video yang diterjemahkan sepenuhnya?

Anda dapat mengekspor subtitle bahasa Inggris dalam format standar seperti SRT atau VTT, atau menggunakan kembali naskah terjemahan untuk membuat video bahasa Inggris lengkap dengan sulih suara.



Apakah penerjemahan video bahasa Bengali itu gratis?

HeyGen AI mungkin menawarkan pratinjau terbatas agar Anda dapat menguji kualitas terjemahan. Ekspor penuh dan fitur lanjutan memerlukan akun dan mungkin termasuk dalam paket berbayar. Anda dapat membuat akun di sini, Ini mendukung kolaborasi yang lebih lancar dan alur kerja lokalisasi yang lebih cepat.


Apakah alat terjemahan ini mendukung format MP4, MOV, dan format lainnya?

Ya. Sebagian besar format termasuk MP4, MOV, AVI, dan WebM didukung. Ini memastikan Anda dapat mengunggah hampir semua video berbahasa Prancis dan menghasilkan subtitle atau dubbing bahasa Spanyol yang akurat tanpa perlu alat konversi terpisah atau pekerjaan persiapan tambahan.


