Terjemahkan video dari
portugis ke bahasa Spanyol
Terjemahkan video berbahasa Portugis Anda ke dalam bahasa Spanyol yang jelas dan alami dengan bantuan AI. Buat sulih suara bahasa Spanyol, subtitle bergaya, atau video yang sepenuhnya dilokalkan tanpa perlu studio, penerjemah, atau software editing. Anda bisa mengunggah dari komputer, menempelkan link YouTube atau cloud, atau mengimpor langsung dari Google Drive maupun Dropbox.
- Tanpa kartu kredit
- 1.000+ avatar
- Batalkan kapan saja
Terjemahkan video berbahasa Portugis ke bahasa Spanyol
Penerjemah video AI HeyGen mendeteksi bahasa Portugis lisan, membuat transkrip, dan mengubahnya menjadi keluaran bahasa Spanyol yang terdengar alami. Pilih teks terjemahan, caption, atau sulih suara bahasa Spanyol yang sesuai dengan waktu dan gaya video aslinya. Anda juga dapat menyesuaikan tampilan teks terjemahan sebelum mengekspornya.
Beralih dari bahasa Portugis ke bahasa Spanyol secara instan
Dengan HeyGen AI, mengubah konten bahasa Portugis Anda ke dalam bahasa Spanyol hanya memerlukan beberapa menit. Platform ini memungkinkan Anda mengonversi skrip, pesan, dan video lengkap menjadi versi bahasa Spanyol yang terdengar alami tanpa pengeditan rumit atau perangkat lunak tambahan. Anda dapat membuat sulih suara bahasa Spanyol yang mulus, subtitle yang rapi, atau video yang sepenuhnya terlokalisasi langsung dari browser Anda.
Jika Anda juga melokalkan konten untuk audiens YouTube, jelajahi alur kerja penerjemah video YouTube untuk penerbitan multibahasa yang efisien.
Cara Sederhana untuk Menjangkau Penutur Bahasa Spanyol
Bahasa Spanyol terus berkembang di seluruh Amerika Serikat dan di berbagai platform online besar. Menerjemahkan video berbahasa Portugis Anda ke dalam bahasa Spanyol membantu Anda menjangkau lebih banyak penonton, meningkatkan aksesibilitas, dan membuat konten Anda lebih mudah dipahami.
Baik Anda membuat pelajaran, video pemasaran, demo produk, atau tutorial, prosesnya tetap sederhana. Unggah file bahasa Portugis Anda, tinjau hasil dalam bahasa Spanyol, lalu ekspor versi final yang siap dipublikasikan. Pendekatan ini memudahkan Anda memperluas pustaka konten tanpa menambah waktu produksi.
Praktik Terbaik untuk Penerjemahan Bahasa Portugis ke Bahasa Spanyol yang Lancar
Audio bahasa Portugis yang jernih menghasilkan hasil bahasa Spanyol yang lebih baik. Mulailah dengan membuat transkrip bahasa Portugis yang bersih agar proses pengeditan menjadi mudah dan akurat. Pilih gaya bahasa Spanyol yang sesuai dengan audiens Anda, apakah Spanyol (Eropa), Spanyol Amerika Latin, atau nada netral. Menambahkan subtitle meningkatkan aksesibilitas dan membantu platform mengindeks konten Anda dengan lebih baik.
Gunakan istilah-istilah kunci yang konsisten di semua video Anda agar tetap jelas, dan pratinjau dulu bagian pendek sebelum mengekspor untuk memastikan ketepatan waktu, kualitas teks terjemahan, dan suara. Langkah-langkah ini membantu memastikan versi bahasa Spanyol Anda terlihat dan terdengar alami.
Fitur yang Dirancang untuk Penerjemahan Bahasa Portugis ke Bahasa Spanyol
Sistem ini secara otomatis mendeteksi ucapan dalam bahasa Portugis dan mengonversinya menjadi bahasa Spanyol yang alami dengan subtitle atau sulih suara yang rapi. Anda dapat memilih dari beragam suara bahasa Spanyol, termasuk opsi regional, atau menggunakan kloning suara untuk mempertahankan identitas pembicara asli di berbagai bahasa.
Editor bawaan memberi Anda kendali penuh atas timing, tempo, dan teks di satu tempat. Subtitle dapat diekspor sebagai SRT atau VTT untuk YouTube dan platform pembelajaran. Sinkronisasi bibir menyelaraskan audio bahasa Spanyol dengan gerakan mulut untuk hasil yang lebih realistis, dan Anda juga dapat membuat klip pendek berbahasa Spanyol atau versi video yang dilokalkan jika diperlukan.
Cara menerjemahkan video Anda dalam 4 langkah mudah
Gunakan kata-kata Anda untuk membuat video profesional yang mudah dibagikan hanya dalam beberapa langkah.
Unggah Video Anda
Unggah file MP4, MOV, atau audio Anda. Sistem akan otomatis mendeteksi trek audio berbahasa Prancis.
Buat Transkrip Bahasa Spanyol
Buat transkrip atau subtitle menggunakan output mesin yang cepat atau opsi yang ditinjau oleh manusia.
Terjemahkan ke dalam bahasa Spanyol
Ubah transkrip Anda ke dalam bahasa Spanyol. Pilih antara subtitle, sulih suara bahasa Spanyol, atau avatar berbahasa Spanyol.
Tinjau dan Ekspor
Periksa timing, sinkronisasi bibir, teks, dan narasi. Lakukan sedikit pengeditan lalu ekspor video berbahasa Spanyol Anda atau unduh file SRT atau VTT.
Apa yang lebih baik dari HeyGen?
Dampaknya jelas. Bisnis meraih hasil nyata dengan penerjemah video HeyGen. Dengan menerjemahkan video secara instan, Anda dapat menghemat uang dan waktu sekaligus memperluas jangkauan global Anda dengan mudah.
pengurangan biaya penerjemahan video
pasar dilokalkan seketika
per video, bukan per minggu atau per bulan
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah ada versi gratis yang tersedia untuk terjemahan dari bahasa Portugis ke bahasa Spanyol?
Ya. Anda dapat menerjemahkan klip pendek berbahasa Portugis secara gratis sebelum meningkatkan paket untuk video yang lebih panjang atau alat lanjutan. Ini memungkinkan para kreator, pendidik, dan pelaku bisnis untuk menguji alur kerja penerjemahan ke bahasa Spanyol tanpa harus langsung berkomitmen pada fitur berbayar.
Apakah alat ini mendukung sinkronisasi bibir yang akurat untuk dubbing bahasa Spanyol?
Ya. Audio bahasa Spanyol secara otomatis disinkronkan dengan gerakan mulut untuk menghasilkan keselarasan bibir yang alami. Ini meningkatkan pengalaman menonton untuk tutorial, demo produk, video penjelasan, dan video pemasaran dengan menjaga penyampaian tetap mulus dan meyakinkan.
Bisakah saya memilih dialek bahasa Spanyol yang berbeda untuk video terjemahan saya?
Ya. Anda dapat memilih bahasa Spanyol Spanyol (Eropa) atau bahasa Spanyol Amerika Latin, tergantung pada audiens Anda. Memilih dialek yang tepat membantu narasi Anda terasa selaras secara budaya bagi penonton di Meksiko, Kolombia, Argentina, dan komunitas penutur bahasa Spanyol di seluruh Amerika Serikat.
Apakah subtitle bahasa Spanyol didukung saat menerjemahkan video berbahasa Portugis?
Ya. Anda dapat mengekspor subtitle bahasa Spanyol sebagai file SRT atau VTT untuk YouTube, platform pelatihan, dan kebutuhan aksesibilitas. Subtitle membantu memperluas jangkauan dan menjaga pesan Anda tetap jelas saat video ditonton di perangkat seluler atau tanpa suara.
Apakah alat terjemahan ini mendukung format MP4, MOV, dan format lainnya?
Ya. Format umum seperti MP4, MOV, AVI, dan WebM didukung. Hal ini memastikan Anda dapat mengunggah sebagian besar video berbahasa Portugis dan membuat subtitle atau dubbing berbahasa Spanyol tanpa perlu alat konversi tambahan atau persiapan khusus.
Bisakah saya membuat versi multibahasa dari video bahasa Portugis yang sama?
Ya. Anda dapat mengembangkan video bahasa Portugis yang sama ke dalam berbagai bahasa menggunakan alat seperti Penerjemah Video Bahasa Inggris ke Spanyol. Ini membantu Anda membangun pustaka konten multibahasa yang konsisten secara efisien.
Apakah ini berguna untuk konten pelatihan, bisnis, atau komunikasi global?
Ya. Banyak tim menerjemahkan video orientasi, demo produk, dan pelajaran berbahasa Portugis ke dalam bahasa Spanyol untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Pendekatan ini membantu komunikasi menjadi lebih jelas dan mempercepat proses lokalisasi bagi tim global dan pemirsa yang tersebar di berbagai lokasi.
Terjemahkan video ke lebih dari 175 bahasa
