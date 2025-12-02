Terjemahkan Video Berbahasa Spanyol ke Bahasa Inggris

Terjemahkan video dari

Bahasa Spanyol ke Bahasa Inggris

Terjemahkan video berbahasa Spanyol Anda ke dalam bahasa Inggris yang jelas dan alami dengan HeyGen AI. Buat subtitle bahasa Inggris yang akurat, sulih suara yang halus, atau video yang sepenuhnya terlokalisasi tanpa studio, transkripsi manual, atau perangkat lunak pengeditan. Unggah video Anda, pilih bahasa Inggris, dan dapatkan hasilnya dalam hitungan menit.

Alat ini dibuat untuk para kreator, pelaku bisnis, pendidik, dan tim yang ingin menjangkau audiens berbahasa Inggris dengan cepat sekaligus menjaga konten tetap jelas dan profesional.