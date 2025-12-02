Terjemahkan video dari

Bahasa Inggris ke Bahasa Urdu

Terjemahkan video berbahasa Urdu ke dalam bahasa Inggris yang jelas dan alami dengan terjemahan video bertenaga AI. HeyGen membantu Anda membuat subtitle bahasa Inggris yang akurat atau sulih suara AI yang realistis hanya dalam beberapa menit, tanpa pengeditan manual atau dubbing tradisional.

Baik Anda sedang melokalkan video YouTube, konten pelatihan, kampanye pemasaran, maupun materi edukasi, HeyGen membuat penerjemahan video dari Urdu ke Inggris menjadi cepat, akurat, dan mudah diskalakan.