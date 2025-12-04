Alat terjemahan modern dapat mengonversi bahasa Inggris yang diucapkan menjadi teks terjemahan atau narasi dalam bahasa Spanyol sambil mempertahankan makna dan nada asli Anda. Versi bahasa Spanyol Anda terasa alami dan mudah diikuti oleh penonton. Dengan HeyGen, Anda mengunggah video berbahasa Inggris Anda, memilih bahasa Spanyol, dan menghasilkan teks terjemahan atau narasi lengkap dalam bahasa Spanyol hanya dalam beberapa langkah. Anda mendapatkan versi akhir yang terdengar jelas dan cocok untuk penonton berbahasa Spanyol, baik mereka berada di Meksiko, Spanyol, Amerika Serikat, atau Amerika Selatan.



