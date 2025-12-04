Terjemahkan video dari
Inggris ke Spanyol

Ubah video berbahasa Inggris menjadi bahasa Spanyol yang alami dan fasih hanya dalam beberapa menit. HeyGen memungkinkan Anda menerjemahkan subtitle, narasi, atau video lengkap tanpa perlu menyewa penerjemah atau belajar alat pengeditan yang rumit. Semua proses dilakukan secara online, membantu Anda menjangkau penonton berbahasa Spanyol di seluruh Amerika Serikat, Amerika Latin, Spanyol, dan wilayah global lainnya.

Terjemahkan video dari Bahasa Inggris ke Bahasa Spanyol

Mudah mengubah video berbahasa Inggris menjadi bahasa Spanyol yang halus dan alami dengan alat terjemahan sederhana kami. Ini mempertahankan makna asli, nada, dan ekspresi sambil menyediakan subtitle atau sulih suara berkualitas tinggi. Ini sangat cocok untuk para kreator, pendidik, dan bisnis yang ingin menjangkau audiens berbahasa Spanyol tanpa terjemahan manual atau pengeditan yang rumit.

Unggah Video Bahasa Inggris Anda
Step 1:Unggah Video Bahasa Inggris Anda
Pilih Bahasa Spanyol sebagai Bahasa Sasaran Anda
Step 2:Pilih Bahasa Spanyol sebagai Bahasa Sasaran Anda
Hasilkan Terjemahan Anda
Step 3:Hasilkan Terjemahan Anda
Manfaat

Beralih Dari Bahasa Inggris ke Bahasa Spanyol dalam Hitungan Menit

HeyGen memudahkan Anda untuk mengubah video berbahasa Inggris menjadi bahasa Spanyol yang jelas dan alami tanpa perlu alat pengeditan tambahan. Unggah video Anda, pilih bahasa Spanyol, dan buat subtitle atau narasi dalam waktu hanya beberapa menit sambil tetap mengontrol penuh terhadap waktu, nada, dan gaya.

Beralih Dari Bahasa Inggris ke Spanyol Dengan Mudah

HeyGen memudahkan konversi video berbahasa Inggris menjadi konten Spanyol yang jelas dan akurat. Baik audiens Anda terdiri dari pelanggan, peserta didik, atau penonton global, Anda dapat membuat versi Spanyol yang terpolis dalam hitungan menit. Anda tetap mengontrol nada, pelafalan, dan waktu saat memproduksi subtitle, transkrip, atau trek suara Spanyol secara penuh.Jika Anda memerlukan terjemahan dalam bahasa lain, Penerjemah HeyGen dari Inggris ke Prancis menggunakan alur kerja yang sama mudahnya.

Antarmuka kustomisasi avatar AI menampilkan berbagai pose foto wanita, pilihan bahasa Jerman dan Inggris, serta opsi nada suara seperti Kasual dan Energetik.

Cara Sederhana untuk Menerjemahkan Video Bahasa Inggris ke Bahasa Spanyol

Alat terjemahan modern dapat mengonversi bahasa Inggris yang diucapkan menjadi teks terjemahan atau narasi dalam bahasa Spanyol sambil mempertahankan makna dan nada asli Anda. Versi bahasa Spanyol Anda terasa alami dan mudah diikuti oleh penonton. Dengan HeyGen, Anda mengunggah video berbahasa Inggris Anda, memilih bahasa Spanyol, dan menghasilkan teks terjemahan atau narasi lengkap dalam bahasa Spanyol hanya dalam beberapa langkah. Anda mendapatkan versi akhir yang terdengar jelas dan cocok untuk penonton berbahasa Spanyol, baik mereka berada di Meksiko, Spanyol, Amerika Serikat, atau Amerika Selatan.


Bahasa yang Didukung

HeyGen mendukung puluhan bahasa sehingga Anda dapat memperluas konten tanpa langkah tambahan. Pilihan populer termasuk Bahasa Inggris, Spanyol, Prancis, Jerman, Portugis, Italia, Mandarin, Jepang, Belanda, Arab, Polandia, Korea, dan Hindi. Ini memberi Anda ruang untuk berkembang melampaui Spanyol jika Anda perlu menerbitkan untuk beberapa wilayah atau tim. Sebagai contoh, Penerjemah HeyGen dari Inggris ke Jerman tersedia untuk audiens Eropa.

Dipercaya oleh lebih dari 1.000.000 pengembang dan perusahaan terkemuka.
Bagaimana cara kerjanya

Cara menerjemahkan video Anda ke dalam bahasa Hindi dalam 4 langkah mudah

Buat versi Spanyol yang bersih dari video berbahasa Inggris Anda dalam hitungan menit. HeyGen menangani transkripsi, terjemahan, subjudul, dan pengisi suara.

Langkah 1

Unggah Video Bahasa Inggris Anda

Unggah video berbahasa Inggris Anda dari perangkat atau impor dari Google Drive, Dropbox, atau YouTube. Audio yang jernih membuat terjemahan menjadi lebih akurat.


Langkah 2

Pilih Bahasa Spanyol sebagai Bahasa Sasaran Anda

Pilih bahasa Spanyol dan tentukan apakah Anda ingin teks terjemahan, transkrip, atau narasi lengkap dalam bahasa Spanyol.


Langkah 3

Hasilkan Terjemahan Anda

Sistem mendengarkan audio Bahasa Inggris Anda dan menghasilkan versi Bahasa Spanyol yang alami. Nada dan waktu tetap dekat dengan aslinya.

Langkah 4

Tinjau, Edit, dan Ekspor

Lakukan pengeditan kecil pada waktu, subjudul, atau narasi. Setelah selesai, ekspor video Spanyol Anda atau unduh file teks SRT atau VTT.

Apa yang lebih baik tentang HeyGen?

Dampaknya nyata. Bisnis mendapatkan hasil yang sesungguhnya dengan penerjemah video HeyGen. Dengan menerjemahkan video secara instan, Anda bisa menghemat uang dan waktu sekaligus memperluas jangkauan global Anda dengan mudah.

Pertanyaan yang Sering Diajukan tentang Penerjemahan dari Bahasa Inggris ke Bahasa Spanyol

Apa yang saya butuhkan untuk menerjemahkan video berbahasa Inggris ke dalam bahasa Spanyol?

Anda hanya memerlukan video berbahasa Inggris yang jelas. Unggah video tersebut, pilih bahasa Spanyol, dan pilih subtitle, transkrip, atau narasi

Apakah HeyGen menerjemahkan subtitle atau narasi bahasa Inggris ke dalam bahasa Spanyol?

Ya. Anda dapat menerjemahkan subtitle atau membuat narasi lengkap dalam bahasa Spanyol.

Seberapa akurat terjemahannya?

Sistem ini menjaga konsistensi makna dan tempo Anda. Anda selalu dapat mengedit sebelum mengekspor.

Bisakah saya menerjemahkan video untuk YouTube?

Ya. Anda dapat mengekspor file teks SRT atau VTT atau mengunduh versi lengkap dalam bahasa Spanyol.

Apakah HeyGen mendukung berbagai aksen bahasa Spanyol?

Ya. Pilih suara Amerika Latin, Kastilia, atau Spanyol netral.

Bisakah saya menduplikasi suara pembicara dalam bahasa Spanyol?

Ya. Kloning suara memungkinkan narasi bahasa Spanyol menyesuaikan dengan gaya pembicara asli.

Apakah saya memerlukan pengalaman dalam penyuntingan?

Tidak. Platform ini sederhana dan ramah bagi pemula.

Berapa lama proses penerjemahan berlangsung?

Kebanyakan versi bahasa Spanyol siap dalam hitungan menit.

Apakah semuanya berbasis browser?

Ya. Tidak ada perangkat lunak yang perlu diinstal.

Terjemahkan video ke dalam lebih dari 175 bahasa

Hidupkan setiap foto dengan suara dan gerakan yang sangat realistis menggunakan Avatar IV.

