Penerjemah Video YouTube

Terjemahkan video YouTube apa pun dengan cepat ke dalam bahasa yang Anda butuhkan menggunakan alat terjemahan kami yang sederhana dan dapat diandalkan. Ini mempertahankan makna asli, nada, dan ekspresi sambil menghasilkan subtitle atau sulih suara yang jelas. Ini membantu para kreator, pendidik, dan bisnis untuk menjangkau audiens yang lebih luas tanpa perlu terjemahan manual atau langkah pengeditan yang rumit.

Manfaat

Ubah tautan YouTube apa pun ke dalam bahasa apa pun

Translating YouTube videos helps people access content they would normally miss. Clear subtitles and natural voiceovers keep viewers engaged, improve understanding, and make content accessible across cultures.
Accurate speech recognition for clean subtitles.
Natural-sounding voiceovers for multilingual videos.
Easy editing for transcripts and captions.
Browser-based translation with no installation.


Praktik Terbaik untuk Menerjemahkan Video YouTube

Untuk mendapatkan terjemahan yang paling akurat:
✓ Gunakan video dengan audio yang jernih: Audio yang bersih membantu HeyGen memahami ucapan dengan akurat.
✓ Hindari dialog yang terburu-buru atau tumpang tindih: Irama yang jelas meningkatkan waktu penulisan subtitle dan kualitas suara.
✓ Berikan konteks jika diperlukan: Memperjelas nama, akronim, atau istilah teknis meningkatkan akurasi.
✓ Tinjau sebelum mempublikasikan: Peninjauan singkat memastikan terjemahan sesuai dengan nada dan maksud Anda.
✓ Periksa hasil Anda di berbagai perangkat: Pratinjau subtitle dan audio di ponsel dan desktop untuk keterbacaan terbaik

Antarmuka kustomisasi avatar AI menampilkan berbagai pose foto wanita, pilihan bahasa Jerman dan Inggris, serta opsi nada suara seperti Kasual dan Energetik.

Mengapa Menerjemahkan Video YouTube dengan HeyGen?

✓ Jangkau Penonton Lebih Luas: Ubah satu video YouTube menjadi berbagai bahasa tanpa harus membuat konten baru dari awal.
✓ Tingkatkan Aksesibilitas: Subtitle dan audio terjemahan membantu penonton yang berbicara bahasa berbeda atau memiliki tantangan pendengaran.
✓ Bangun Kepercayaan Global: Terjemahan yang jelas meningkatkan pemahaman, retensi, dan kredibilitas.
✓ Dukung Tim Internasional: Sangat cocok untuk pendidikan, pelatihan, SDM, pemasaran, dan konten pembelajaran.
✓ Hemat Waktu dan Pertahankan Alur Kerja Anda yang Sederhana: HeyGen menangani transkripsi, terjemahan, penentuan waktu, dan pengisi suara sehingga Anda dapat fokus pada pesan Anda.

Antarmuka kustomisasi avatar AI menampilkan berbagai pose foto wanita, pilihan bahasa Jerman dan Inggris, serta opsi nada suara seperti Kasual dan Energetik.

Alat Terjemahan Berbasis AI dalam Satu Platform

Subjudul Akurat: Hasilkan subjudul langsung dari audio YouTube dan terjemahkan ke dalam berbagai bahasa. HeyGen mendukung format SRT dan VTT untuk YouTube dan platform LMS.
Suara AI Alami: Ganti audio asli dengan suara AI yang ekspresif dalam bahasa target Anda. Pilih nada, aksen, atau variasi regional.
Transkrip yang Dapat Diedit: Tinjau, perbaiki, atau sempurnakan transkrip sebelum mengekspornya.
Sinkronisasi Bibir Otomatis: Audio terjemahan disesuaikan dengan gerakan mulut untuk pengalaman menonton yang alami.
Berbagai Opsi Ekspor: Unduh video terjemahan, file subjudul, atau trek audio saja.
Dukungan Multi-Bahasa: Terjemahkan ke dan dari bahasa Inggris, Spanyol, Prancis, Jerman, Portugis, Arab, Jepang, Korea, Hindi, dan lainnya.

Jika Anda bekerja dengan video berbahasa Eropa, coba Penerjemah Video dari Jerman ke Inggris kami.

Antarmuka kustomisasi avatar AI menampilkan berbagai pose foto wanita, pilihan bahasa Jerman dan Inggris, serta opsi nada suara seperti Kasual dan Enerjik.
Dipercaya oleh lebih dari 1.000.000 pengembang dan perusahaan terkemuka.
Bagaimana cara kerjanya

Cara menerjemahkan video Anda ke dalam bahasa Hindi dalam 4 langkah mudah

Gunakan kata-katamu untuk membuat video profesional yang dapat dibagikan hanya dalam beberapa langkah.

Langkah 1

Unggah atau Tambahkan video sumber Anda

Tempelkan tautan YouTube atau unggah file Anda. HeyGen langsung menganalisis audio.


Langkah 2

Pilih Format Anda

Pilih subtitle, voiceover, atau keduanya. Pilih bahasa tujuan Anda.


Langkah 3

Hasilkan Terjemahan Anda

AI HeyGen mentranskripsi audio Anda, menerjemahkan teks, menyelaraskan waktu, dan membuat versi baru Anda.

Langkah 4

Tinjau dan Ekspor

Lakukan pengeditan kecil pada subjudul, skrip, pelafalan, atau waktu, kemudian ekspor video atau file terjemahan Anda.


Siapa yang Menggunakan Terjemahan Video YouTube?

Alat AI kami membantu para kreator menerjemahkan tutorial dan vlog, guru-guru menyesuaikan pelajaran untuk kelas multibahasa, serta perusahaan-perusahaan melokalkan video pelatihan dan produk. Siswa dapat menerjemahkan konten akademis dengan mudah, dan penonton sehari-hari dapat segera mengubah video YouTube apa pun ke dalam bahasa yang mereka inginkan.

Mudah

pengurangan biaya terjemahan video

Gratis

pasar yang dilokalkan secara instan

Berkuasa

per video daripada mingguan atau bulanan

FAQ (Frequently Asked Questions)

Bagaimana cara menerjemahkan video YouTube dengan HeyGen?

Anda dapat menerjemahkan video YouTube apa pun dengan menempelkan tautannya ke dalam alat, memilih bahasa tujuan Anda, dan membiarkan AI menghasilkan subtitle atau voiceover lengkap. Sistem menangani transkripsi, terjemahan, penentuan waktu, dan pembuatan voiceover secara otomatis.

Bisakah HeyGen menerjemahkan video yang belum memiliki subtitle?

Ya. AI membuat subtitle langsung dari audio video meskipun tidak ada caption yang ada. Ini menganalisis pola ucapan, menghasilkan teks yang jelas, dan memungkinkan Anda menyempurnakan waktu atau terminologi sebelum mengekspor, memastikan keakuratan untuk tutorial, vlog, pelajaran, atau konten multibahasa.


Apakah HeyGen mendukung voiceover AI untuk video YouTube yang telah diterjemahkan?

Ya. Anda dapat mengganti audio asli dengan suara pengisi yang alami dan ekspresif yang sesuai dengan tempo dan nada. Untuk alur kerja dalam bahasa Spanyol, Anda dapat memperlancar proyek multibahasa menggunakan English to Spanish Video Translator:


Seberapa akurat terjemahan YouTube HeyGen?

Akurasi menjadi kuat ketika audio yang diunggah jelas dan stabil. Sistem ini dilatih pada pola ucapan global, memungkinkan frasa yang alami dan penentuan waktu yang tepat. Anda dapat meninjau subtitle, mengedit terjemahan, atau menyesuaikan pelafalan untuk memastikan versi akhir Anda terasa otentik secara kontekstual.

Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menerjemahkan video YouTube?

Kebanyakan video dapat diterjemahkan hanya dalam beberapa menit karena platform ini mengotomatisasi transkripsi, penerjemahan, penyelarasan, dan pembuatan voiceover. Kecepatan ini membantu para kreator konten, guru, dan tim untuk menghasilkan keluaran multibahasa dengan efisien bahkan ketika mengelola perpustakaan besar atau tugas lokalisisasi yang berulang


Apakah terjemahan mempengaruhi kualitas video saya?

Tidak. HeyGen mempertahankan resolusi video asli Anda sepanjang proses terjemahan. Sistem ini menghasilkan lapisan audio atau subtitle baru tanpa mengubah kejernihan, memungkinkan para kreator untuk menjaga konsistensi visual lintas unggahan YouTube, klip sosial, atau video yang diproduksi secara profesional




Untuk menjaga keselarasan merek, Anda dapat menggunakan paket merek Anda dengan logo, warna, dan font Anda sehingga setiap video terasa konsisten dan profesional.

Bisakah saya mengedit subtitle atau transkrip sebelum mengunduhnya?

Ya. Anda dapat memperbaiki waktu, menyempurnakan tata bahasa, menyesuaikan jeda baris, atau memperbarui terminologi menggunakan editor bawaan. Untuk alur kerja yang memerlukan personalisasi secara massal, Personalized Video Platform mendukung penyesuaian besar-besaran yang aman:

Apakah video YouTube saya aman selama proses terjemahan?

Ya. Video Anda diproses dengan aman dan hanya disimpan selama durasi yang diperlukan untuk menyelesaikan terjemahan. Anda juga dapat mengunggah file pribadi sebagai gantinya URL, membantu menjaga kerahasiaan untuk konten sensitif yang digunakan dalam pelatihan, perusahaan, atau skenario komunikasi internal.