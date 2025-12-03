Penerjemah Video YouTube

Terjemahkan Video YouTube Ke Dalam Bahasa Anda

HeyGen memudahkan penerjemahan video YouTube menjadi subjudul yang jelas, transkrip yang akurat, atau suara AI yang alami. Tempelkan tautan YouTube, pilih bahasa Anda, dan biarkan HeyGen membuat versi terjemahan yang siap digunakan.

Tanpa perangkat lunak. Tanpa alur kerja yang rumit. Hanya terjemahan cepat dan andal untuk audiens global.